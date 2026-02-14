FOTO Dezastru în Cuba din cauza blocadei SUA: Nu se mai vinde motorină, iar benzina a ajuns la un preț uriaș / Cine sunt acum reginele străzii

Benzinărie din Havana, închisă pentru că nu are ce să vândă. Foto: Irina Shatalova / Zuma Press / Profimedia

Criza combustibilului care se agravează în Cuba nu i-a lăsat altă opțiune lui Eduardo Romano decât să-și vândă vechea mașină pe benzină pentru a-și cumpăra o tricicletă electrică și a continua să lucreze astfel ca taximetrist, scrie France Presse.

„Din cauza problemei benzinei și motorinei, am fost nevoit să aleg această alternativă, să caut o tricicletă”, explică pentru AFP acest tată a două fete, în timp ce așteaptă clienți lângă o piață din cartierul Centro, unul dintre cele mai populate din Havana.

Cuba se confruntă cu o gravă criză de carburanți de când Venezuela a oprit livrările de petrol după capturarea lui Nicolas Maduro de către Statele Unite și amenințările Washingtonului de a impune taxe vamale oricărei țări care ar trimite petrol insulei comuniste.

Motorina nu mai este la vânzare, benzina costă enorm pe piața neagră

În fața acestei situații, guvernul a instituit măsuri de urgență pentru economisirea combustibilului. Motorina nu mai este comercializată, iar benzina este raționalizată. Transportul public a fost, de asemenea, redus drastic, complicând și mai mult deplasările zilnice ale cubanezilor, deja dificile în ultimii ani din cauza crizei economice.

În ultimele zile, numărul taxiurilor private pe benzină care circulă în capitală a scăzut, iar prețurile au explodat. O cursă care înainte de criză costa 250 de pesos (0,50 dolari) costă acum 800 de pesos (1,6 dolari), în timp ce un litru de benzină pe piața informală se vinde acum cu 5 dolari.

„Este o situație dificilă pentru oamenii” care trebuie să se deplaseze, a spus șoferul care oferă prețuri mai bune cu tricicleta sa electrică.

Aceste vehicule alternative care transportă până la opt s-au înmulțit în capitala cubaneză în ultimii ani. „Acum, aceste triciclete sunt reginele străzilor”, a spus Eduardo Romano.

Pasageri într-o tricicletă electrică pe o stradă din Havana, Cuba. Foto: YAMIL LAGE / AFP / Profimedia

Dar, deși nu mai depinde de combustibil, el trebuie totuși să se descurce cu frecventele întreruperi de curent pentru a-și reîncărca noul vehicul. „Locuiesc într-o zonă în care se întrerupe curentul electric” și „trebuie să te descurci”, explică el.

Situația transporturilor este „dezastruoasă”

„Unii oameni au fost nevoiți să renunțe locul de muncă pentru că nu mai reușeau să facă față cheltuielilor lunare din cauza costurilor de transport”, povestește Ignacio Charon, un reparator de anvelope în vârstă de 48 de ani care lucrează chiar lângă o parcare plină de „bici-taxiuri”, biciclete-taxi care pot transporta doi pasageri și care abundă în centrul capitalei.

„Toate taxiurile care funcționează cu combustibil vor dispărea în cele din urmă”, a spus el în timp ce repară un cauciuc. „Bici-taxiurile și tricicletele electrice sunt mijloacele de transport care vor exista în Cuba”, spune el, precizând că, în ultimele zile, mulți clienți și-au adus bicicletele la atelierul său pentru a le repara.

Orlando Palomino, 44 de ani, proprietarul unui taxi-bicicletă, confirmă acest lucru. „Avem de lucru de luni până luni!”, spune acest bărbat care pedalează până la 70 de kilometri pe zi pentru a transporta clienții dintr-un cartier în altul.

Aceste biciclete-taxi, fabricate artizanal, se vând în prezent cu până la 200.000 de pesos (400 de dolari).

Taxiuri-bicicletă pe străzile din Havana, Cuba. Foto: YAMIL LAGE / AFP / Profimedia

Situația transporturilor este „dezastruoasă”, a confirmat Roselia Lopez, o stomatologă de 54 de ani care așteaptă la o stație de triciclete electrice gestionate de stat, pentru a-și duce mama la o programare medicală.

„Oferim o alternativă”, se bucură Ariel Estrada, 54 de ani, șofer al unuia dintre aceste vehicule gestionate de stat, care vin să întărească transportul public în Havana, chiar dacă recunoaște că oferta rămâne insuficientă față de cerere.