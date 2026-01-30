Cuba, în pragul strangulării energetice; mai are rezerve de petrol pentru două săptămâni

Cuba mai are rezerve de petrol pentru 15 – 20 de zile dacă se mențin nivelurile actuale ale cererii și ale producției interne, după ce Mexicul ar fi anulat o livrare, iar SUA au blocat livrările de petrol din Venezuela .

Potrivit companiei de date și analiză Kpler, citate de presa elenă, dacă livrările nu se reiau, Cuba este amenințată cu raționalizarea strictă a consumului, în timp ce o mare parte a țării suferă deja de pene de curent aproape zilnice.

Un bărbat în vârstă transportă materiale reciclabile pe un cărucior în Havana, pe 6 ianuarie 2026. Credit line: ADALBERTO ROQUE / AFP / Profimedia

Din punct de vedere istoric, au existat și alte perioade cu rezerve mai mici decât cele de astăzi, dar ceea ce schimbă dramatic situația acum este angajamentul președintelui Trump de a „sufoca” insula comunistă , despre care el însuși afirmă că este „foarte aproape de colaps”.

„Va exista o criză majoră” dacă nu vor sosi noi livrări în următoarele săptămâni, estimează Jorge Pinon, expert în petrol la Universitatea din Texas.

Cuba a primit doar 84.900 de barili în acest an prin intermediul Mexicului, în 9 ianuarie. Aceasta echivalează cu primirea a puțin peste 3.000 de barili pe zi, în scădere de la o medie de 37.000 de barili pe zi pe care insula i-a primit în 2025.

„Putem spune că Cuba poate rezista 15 până la 20 de zile” dacă adăugăm livrarea din ianuarie la rezervele (estimate) de 460.000 de barili, a declarat Victoria Grabenvoger, analist la Kpler.

Un bărbat recuperează o saltea dintr-un container de gunoi pe o stradă din Havana, pe 7 ianuarie 2026. Credit line: Yamil LAGE / AFP / Profimedia

Pe 11 ianuarie, la două zile după ultima livrare din Mexic și la o săptămână după arestarea lui Maduro, Trump a promis că „Havana nu va mai primi petrol”.

Mexicul a fost anul trecut cel mai mare furnizor de petrol al Cubei, dar se află sub o presiune intensă din partea lui Trump pentru a întrerupe livrările.

Întrebată despre acest lucru de Bloomberg, președinta Claudia Sheinbaum nu a negat că Mexicul a amânat o livrare de petrol planificată pentru această lună, numind-o „o decizie suverană”, respingând scenariul conform căruia decizia ar fi fost produsul presiunilor SUA.

Miercuri însă, Sheinbaum a negat că exporturile s-au oprit și a declarat că transporturile de petrol către Cuba au fost efectuate prin contracte cu Pemex sau ca ajutor umanitar.

Analiștii cred că Cuba primea petrol (venezuelan) fie la prețuri foarte mici, fie gratuit.

„Cuba are o problemă uriașă”

„Cuba s-a bazat foarte mult pe Venezuela. Dacă acum tot ce i-a mai rămas este Mexicul – care este supus unei presiuni insuportabile din partea SUA – atunci Cuba are o problemă uriașă”, estimează un consultant energetic din Mexico City.

Cuba se confruntă, de asemenea , cu o penurie de păcură, vitală pentru producerea de energie electrică, potrivit lui Kpler. Până la mijlocul anului 2025, Venezuela era singurul furnizor, dar ultima livrare a sosit în noiembrie și nu a mai existat nicio altă livrare de atunci.

Mulți analiști consideră că economia stagnantă a insulei, afectată de scăderea turismului și a producției de zahăr, este în pericol de prăbușire fără petrol.

„Pentru regimul cubanez, criza economică este atât de gravă încât ar putea deveni existențială”, estimează Nicholas Watson de la firma de consultanță Teneo.