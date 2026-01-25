Planul încropit și mesajul sfidător al Cubei pentru SUA, avertizate să „calculeze prețul” în cazul unei potențiale agresiuni militare

Președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, a promovat pregătirea militară a țării ca mijloc de descurajare împotriva unei eventuale agresiuni din partea Statelor Unite, după amenințările venite din partea Washingtonului, informează AFP.

„Cea mai bună modalitate de a evita o agresiune este ca imperialismul (Statele Unite) să fie obligat să calculeze prețul pe care l-ar plăti pentru a ataca țara noastră”, a declarat Diaz-Canel în timpul unui exercițiu militar într-o unitate a forțelor armate.

„Și acest lucru depinde în mare măsură de pregătirea noastră pentru acest tip de acțiuni militare”, a adăugat liderul cubanez, îmbrăcat în uniformă militară, în declarații difuzate de televiziunea națională.

Miguel Diaz-Canel, care prezidează Consiliul Apărării Naționale, responsabil cu controlul țării în circumstanțe excepționale, cum ar fi conflicte sau dezastre naturale, a fost însoțit de ministrul forțelor armate, generalul Alvaro Lopez Miera, și de alți înalți responsabili militari cubanezi.

„Acest lucru are o importanță deosebită în contextul actual”, a subliniat el.

Amenințări repetate

Președintele american a repetat în mai multe rânduri amenințări la adresa Cubei după raidul de la Caracas care a dus la capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, principalul aliat al Havanei și principalul său furnizor de energie.

Administrația Trump intenționează să realizeze o schimbare de regim în Cuba până la sfârșitul anului, încurajată de înlăturarea lui Maduro, scrie The Times.

Statele Unite consideră că guvernul cubanez este fragil, iar economia sa se află în pragul colapsului, potrivit unor oficiali americani citați The Wall Street Journal.

Oficialii au declarat pentru ziar că administrația Trump nu are un plan concret pentru insula din Caraibe, dar că atacul chirurgical din ianuarie asupra Caracasului ar putea servi drept model și avertisment pentru Cuba.

În timpul acestei operațiuni, 32 de militari cubanezi, dintre care unii făceau parte din echipa responsabilă de securitatea lui Maduro, au fost uciși, notează AFP.

Donald Trump a îndemnat Cuba să accepte „înainte de a fi prea târziu” un „acord” a cărui natură nu a precizat-o. „Nu va mai exista petrol sau bani pentru Cuba – zero!”, a amenințat el.

Consiliul Național de Apărare s-a reunit în urmă cu o săptămână pentru a „crește și îmbunătăți nivelul de pregătire și coeziune al organelor de conducere și al personalului”, potrivit unui comunicat oficial publicat de mass-media de stat.

Scopul acestei reuniuni a fost de a analiza și aproba „planurile și măsurile de trecere la starea de război” în cazul unui conflict cu o altă țară, potrivit documentului, care nu oferă mai multe detalii.