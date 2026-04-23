Culisele negocierilor de la „Cotroceni”. Ce i-a spus Grindeanu lui Nicușor Dan despre CCR. Nu se întrevede niciun compromis

Dacă e adevărată vorba că alegerile electorale se țin în poezie, iar guvernarea se face în proză, crizele politice se rezolvă în limbajul sec al matematicii. Deocamdată, conform relatărilor martorilor oculari la consultările cu ușile închise lansate de Nicușor Dan, calculele nu ies.

Președintele Nicușor Dan a concluzionat discuțiile de la Cotroceni spunând: „Calm și vom trece prin asta”.

Însă liderii partidelor din coaliție au prezentat în timpul consultării informale, rând pe rând, aceleași mesaje incongruente cu o soluție rapidă, potrivit informațiilor din surse politice captate de HotNews. PSD, PNL, USR și UDMR sunt pe aceleași poziții de la începutul crizei.

Există consens al foștilor parteneri de Coaliție pe o singură temă: ei susțin acum că nu vor exista negocieri cu principalul partid de opoziție, AUR, partid care a și protestat prin vocea lui George Simion.

„Dezescaladare” de dragul felului în care sună

Nicușor Dan a discutat miercuri timp de aproape 7 ore cu reprezentații partidelor din coaliție.



Liderii din fiecare delegație au intrat în salonul Ambasadorilor de la Palatul Cotroceni, au expus scenariile luate în calcul și au explicat că sunt dispuși „să dezescaladeze”.



E un termen care sună bine pentru oameni, dar el nu a fost umplut cu nimic concret, au spus surse politice, pentru HotNews.

Grindeanu i-a spus lui Nicușor Dan că se gândește să sesizeze CCR

Social-democrații, care au fost reprezentați de Sorin Grindeanu, Claudiu Manda și Marian Neacșu, l-au anunțat pe șeful statului că vor merge înainte cu retragerea miniștrilor din Guvern.

Drept urmare, la câteva ore după ce au plecat de la Cotroceni, au consfințit decizia într-o ședință a conducerii partidului. Iar joi, după ședința de Guvern la care nu vor participa, miniștrii și secretarii de stat ai PSD își vor prezenta formal demisiile în jurul prânzului.

Mai mult, potrivit unor surse, șeful PSD i-a transmis președintelui că ia în calcul sesizarea Curții Constituționale ca să ceară o clarificare cu privire la ce efecte produce retragerea miniștrilor din cabinetul Bolojan – se consideră că a picat Guvernul pentru că se schimbă componența politică?

Depunerea unei moțiuni de cenzură rămâne una dintre variantele luate în calcul de PSD, însă doar ca ultimă soluție.

În același timp, în Opoziție, AUR pregătește propria moțiune, pe care cel mai votat partid de opoziție de către români intenționează să o depună în jurul datei de 13 mai.

Ca alternativă, George Simion a anunțat că e dispus să voteze orice altă moțiune ce va fi depusă împotriva Guvernului Bolojan.

Nicușor Dan intervine doar în ultimă instanță

Și premierul Bolojan și-a păstrat la consultările cu ușile închise retorica din spațiul public spunând că nu are garanția că prin înlocuirea sa cu un alt prim-ministru problemele se vor rezolva.

„Să presupunem că vine un premier care are o determinare foarte importantă, care face lucrurile aşa cum trebuie mai departe. Întrebarea este: cât timp va dura până PSD va face din nou ceea ce face în aceste luni şi să genereze o criză”, a declarat Bolojan într-un interviu la B1 duminică seara.

Dominic Fritz a declarat după cele aproape două ore de discuții cu președintele că nu a fost pusă pe masă varianta premierului tehnocrat.

Dar reprezentanții grupului Minorităților Naționale au vorbit despre un alt prim-ministru, unul independent.

Potrivit informațiilor HotNews, președintele ia în calcul să intervină și să le propună liderilor PSD, PNL, UDMR și USR un nume de premier doar în cazul în care toate celelalte căi vor fi epuizate – dacă partidele nu reușesc să ajungă la un consens sau dacă nu poate fi găsită o nouă majoritate, de exemplu.

„Nu acceptăm colaborarea cu AUR”

Liderii UDMR și ai Minorităților Naționale au transmis explicit miercuri că sunt total împotriva unui Guvern minoritar susținut din Parlament de AUR.

Întrebat de reporteri despre o colaborare cu parlamentarii AUR, Fritz a spus că USR este deschis discuțiilor, însă exclude „o negociere formală” cu formațiunea condusă de George Simion. PSD a negat și el, ca și PNL.

Totuși, în cazul în care se va ajunge la un vot în Parlament, fie că e vorba despre un vot de aprobare a noii majorități sau de o moțiune de cenzură, PNL, USR, UDMR și Minoritățile Naționale mai au nevoie de 52 de voturi.

Asta pentru că împreună senatorii și deputații celor 4 formațiuni au doar 181, iar pentru a trece testul majorității e nevoie de cel puțin 233 de voturi. Acestea pot veni de la AUR sau de la parlamentari ai POT, SOS România, PACE.