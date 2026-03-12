Culisele votului din Parlament pe solicitarea SUA. Mutarea AUR, după ce Simion a spus că decizia „afectează destinul națiunii” / Doi aleși ai puterii s-au opus „din greșeală”

George Simion a criticat, de la tribună, decizia CSAT, însă partidul său nu a votat împotriva acesteia. Ce arată o analiză HotNews a votului de miercuri din Parlament, la finalul unei ședințe marcate de scandal.

Parlamentul a aprobat cu 272 de voturi pentru, 18 contra, 5 abțineri decizia CSAT de a încuviița solicitarea SUA în România avioane americane de realimentare și echipamente de monitorizare. Au fost și doi aleși care au optat pentru „nu votez”.

Opoziția parlamentară formată din AUR și POT a acuzat că aleșii nu au avut timp să citească documentul clasificat ajuns la Parlament de la Administrația Prezidențială. Surse politice au spus pentru HotNews că orice parlamentar putea consulta documentul la biroul președinților comisiilor de apărare din Parlament.

Opoziția a mai acuzat că sub 100 de parlamentari din cei 463 au citit documentul, din cauza lipsei de timp. USR, prin vocea deputatului Ionuț Moșteanu, a susținut, în schimb, că a fost suficient timp.

Conform surselor HotNews, aproximativ 50 de parlamentari au citit cele două pagini. Au fost și unii parlamentari care nu au știut că pot merge să consulte documentul, după cum au spus unii aleși în discuțiile cu HotNews.

„Avem răspunderea față de poporul român ca niciun cetățean să nu fie supus riscurilor”, a declarat George Simion, miercuri, la tribuna Parlamentului, înainte de vot. „Nu ne dăm acordul pentru scrisorile și garanțiile lui Nicușor Dan, venite de la domnul Grindeanu și din alte părți insalubre ale politicii românești”, a mai spus el.

În momentul votului, parlamentarii AUR prezenți la ședință și-au scos cartelele din aparate. Adică nu au votat contra deciziei CSAT, ci doar au rămas prin declarații împotriva solicitării SUA.

A fost și o excepție: parlamentarul Corneliu Negru, care a votat abținere.

Simion, după decizia partidului: „Nu vrem să alarmăm românii”

„Noi nu am votat acest proiect, da, ne-am scos cartelele. Nu am votat pentru acest proiect pentru că nu suntem încrezători că se respectă siguranța și protecția fiecărui cetățean. În momentul în care vom avea această siguranță, că este doar defensiv, doar pentru protecția României și a aliaților României, atunci vom putea…”, a spus, după ședința Parlamentului, George Simion jurnaliștilor.

Întrebat de HotNews de ce AUR nu a votat împotrivă, George Simion a spus: „Noi nu suntem clarificați asupra acestui proiect, dacă e doar defensiv”. La insistențele HotNews, George Simion a spus că partidul a procedat astfel „pentru că s-ar putea să fie doar defensiv, nu vrem să alarmăm românii”.

POT, mișcare similară cu AUR

O strategie identică a fost și la POT. Președinta partidului, Anamaria Gavrilă, a anunțat că partidul ei nu va participa la vot, după ce a criticat decizia că există acest vot.

Doar trei parlamentari POT și-au exprimat opțiunea:

Codruța Maria Cocheș (împotrivă)

Sergiu Lucian Matei (abținere)

Gabriela Porumboiu (a ales opțiunea „nu votez”).

Restul aleșilor de la POT, adică inclusiv Anamaria Gavrilă, și-au scos cartelele de vot în momentul deschiderii sesiunii de votare.

Doi parlamentari ai puterii au întâmpinat „probleme tehnice”

Senatorul Paul Stănescu, de la PSD, a votat „abținere”, iar deputatul Alexandru Popa, de la PNL, a bifat opțiunea „nu votez”, conform datelor publice de pe site-ul Camerei Deputaților.

Contactați de HotNews joi, ambii au spus că au votat așa dintr-o eroare tehnică.

„Am votat online, pe tabletă, am apăsat repede, am greșit, și pe urmă s-a închis votul. Susțin de fapt decizia. Nu a fost cu intenție”, a explicat deputatul PNL Alexandru Popa.

„Din greșeală am atins abținere. Până să votez pentru, s-a încheiat votul. Eu sunt pro-american, a fost o greșeală tehnică, a mea”, a declarat și deputatul Paul Stănescu, fost secretar general al PSD.

Voturile surpriză: parlamentari plecați din POT și SOS România au susținut decizia CSAT

Cei șapte parlamentari (din 12 în total) ai grupului Pace-Întâi România care au votat au ales să fie „pentru” aprobarea deciziei CSAT.

Grupul Pace-Întâi România este format la Senat din senatori aleși pe listele SOS România și POT.

Din 12 parlamentari neafiliați, doi au susținut decizia. Unul dintre ei: George Becali

Dintre cei 12 parlamentari neafiliați care și-au exprimat opțiunea miercuri în Parlament, doar doi au votat pentru aprobarea deciziei CSAT.

Unul dintre ei este George Becali, care este deputat ales pe listele AUR, acum neafiliat, în urma demisiei din partidul condus de George Simion.

Cel de-al doilea parlamentar neafiliat care a susținut decizia de a aproba cererea venită din partea SUA este Daniel Paul Romeo Gheorghe (ales pe listele SOS România).

SOS România a votat în bloc împotrivă

Dintre cei 15 deputați ai formațiunii SOS România, partid condus de Diana Șoșoacă, 10 și-au exprimat votul în Parlament miercuri. Toți au votat împotriva aprobării solicitării SUA:

Ana-Marcela Baș, SOS România Andreea-Petronela Cîmpianu, SOS România Ionel Goidescu, SOS România Tudor Ionescu, SOS România Simona-Elena Macovei Ilie, SOS România Sorin George Oltenașu, SOS România Nini Alexandru Pascalini, SOS România Elena Laura Toader, SOS România Mihai Adrian Țiu, SOS România Vlad Andrei Vidra, SOS România

Cum au votat ceilalți

Celor de la SOS România li s-au alăturat pentru a vota împotrivă și șapte parlamentari neafiliați și o parlamentară de la POT:

Ciprian Ciubuc, neafiliați Dumitru Coarnă, neafiliați Dumitru Manea, neafiliați Paul Ciprian Pintea, neafiliați Gheorghe Petru Pîclișan, neafiliați Aurora Tasica Simu, neafiliați Mariana Vârgă, neafiliați Codruța-Maria Corcheș, POT

Cinci parlamentari au votat abținere:

Dumitrița Albu, neafiliați Mădălin-Laurențiu Făget, neafiliați Sergiu Lucian Matei, POT Corneliu Negru, AUR Paul Stănescu, PSD

Iar doi au bifat opțiunea „nu votez”: