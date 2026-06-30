Noi informații din culisele negocierilor pentru viitorul guvern: Nicușor Dan a renunțat la una dintre condițiile sale esențiale, cea pe care i-a solicitat-o George Simion. Ce fac PNL și PSD

Nicușor Dan a spus explicit marți că nu mai mai are „nicio condiție” în ce privește sprijinul pentru noul guvern. Să existe o majoritate de 233 de parlamentari. Practic, el răspunde, indirect, dar clar, condiției lui George Simion, care a solicitat ca președintele să arate cumva că „voturile AUR din Parlament nu sunt voturile unor paria”. Și președintele a arătat: pentru prima oară, nu mai face nicio diferență între voturile de susținere pentru viitorul guvern, indiferent dacă vin de la AUR sau din altă parte.

În fața blocajului politic, președintele a renunțat la pretențiile formării unui guvern care să treacă fără voturile AUR, se înțelege clar din declarațiile făcute marți de președintele Nicușor Dan, concordante cu informațiile din partidele care negociază majoritatea.

Schimbarea importantă: nu mai exclude AUR din voturile pentru un nou guvern

Marți, într-o conferință de presă susținută la finalul întâlnirii de la hotelul Marriott din București cu ambasadorii țărilor UE, Dan a spus că că le cere un singur lucru partidelor: să coaguleze o majoritate de 233.

E o schimbare majoră de discurs. Practic, președintele lasă matematica parlamentară să lucreze, fără să mai excludă aprioric sprijinul AUR. A și spus explicit că nu mai are „nicio condiție”. N-a rostit nici numele AUR, nici al unui alt partid când s-a referit la o posibilă majoritate.

Cum s-a ajuns aici

Sesiunea parlamentară s-a încheiat fără ca un nou Guvern cu puteri depline să fie instalat la Palatul Victoria. În aceste condiții, surse politice vorbesc despre posibilitatea convocării unei sesiuni extraordinare la finalul lunii iulie, în cazul în care partidele ajung la un consens.

„În situația în care suntem, după două luni, pentru guvern eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fie siguri că vor vota. Eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni”, a spus marți, șeful statului.

Și Simion a spus la fel, că nu cere prea multe, „nu avem pretenții exagerate” în privința unui semnal al președintelui. Acesta a venit marți.

În plus, negocierile între liderii partidelor continuă și surse apropiate de aceste discuții spun că pozițiile fiecăruia dintre ele s-au flexibilizat.

În aceste condiții, două sunt mișcările politice ale zilei.

PNL și PSD cooptează parlamentari la bucată

Acum, atât PSD, cât și PNL, USR și UDMR caută soluții pentru majoritate. Pe de o parte, în ultima săptămână, la grupul parlamentar PNL s-au alăturat 3 senatori: Dorin Petrea (ales pe listele S.O.S România), Ștefan Borțun (ales pe listele POT) și Adrian Peiu (ales pe listele S.O.S România).

În paralel, și PSD ia în calcul să atragă în propriul grup parlamentar senatori și deputați din micile formațiuni din parlament – PACE, Uniți pentru România sau S.O.S. România – sau chiar de la AUR, potrivit unor surse din partid.

Parlamentari PSD au spus pentru HotNews, cu condiția de a nu fi citați cu numele, că „orice e posibil” până la eventuala sesiune extraordinară sau că nu ar trebui să fie subestimată capacitatea PSD, atunci când vine vorba de a coopta parlamentari.

Nicușor Dan nu mai exclude voturile AUR

Dacă poziționările partidelor s-au flexibilizat în negocieri, același lucru s-a întâmplat și la Cotroceni. Surse apropiate de discuții spun că președintele nu exclude ca viitorul Guvern să treacă de Parlament cu voturi de la AUR, în ultimă instanță, dacă liderii PNL, PSD, USR și UDMR nu vor cădea de acord. Doar să treacă.

Totul, în contextul în care, la începutul crizei președintele Nicușor Dan spunea că nu va accepta un Guvern din care să facă parte AUR sau care să fie susținut de partidul condus de George Simion.

Pe 24 aprilie, președintele Dan era întrebat despre ipoteza în care PNL ar intra la guvernare cu AUR.

„În situaţia ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine şi vor spune că vrem un guvern minoritar cu susţinerea partidului AUR, eu nu voi fi de acord cu asta”, a fost răspunsul lui.

Pe 18 iunie, Nicușor Dan spunea de la Bruxelles că l-a desemnat pe Adrian Veștea să formeze o majoritate, și că „nu trebuie să iau eu în calcul (n.red – voturile AUR), ci este o discuție care îl vizează pe prim-ministru”.

Acum, această „linie roșie” a dispărut în mod explicit.