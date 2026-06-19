Cum s-au topit promisiunile „fără AUR” ale lui Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, în fața matematicii din Parlament. Ce arată cele mai noi calcule pentru Guvernul Veștea

Votul pentru învestirea Guvernului Veștea s-a mutat pe săptămâna viitoare. Premierul desemnat nu a reușit să strângă cele 233 necesare, iar în fața scutului făcut de majoritatea liberalilor în jurul lui Ilie Bolojan, în acest moment, diferența poate veni doar de la AUR. Întrebați direct dacă acceptă acest scenariu, atât președintele Nicușor Dan, cât și liderul PSD Sorin Grindeanu au evitat să-l excludă, deși amândoi au declarat clar, în ultimele două luni, că nu vor susține o guvernare cu AUR sau susținută de AUR.

Votul pentru Guvernul Veștea a fost pus pe pauză joi în așteptarea deciziei PSD cu privire la intrarea la guvernare. Marți și miercuri, lideri ai PNL și PSD au stat ore întregi împreună cu premierul desemnat la Vila Lac în căutarea majorității, doar că nu le-au ieșit calculele.

Acum, social-democrații și susținătorii lui Adrian Veștea din PNL sunt dependenți de voturile AUR dacă vor să treacă Guvernul Veștea. Asta după ce USR, PNL, UDMR dar și S.O.S România au anunțat ca nu vor vota pentru învestirea Guvernului.

Joi, atât Nicușor Dan, cât și Sorin Grindeanu au fost întrebați dacă acceptă ca noul Guvern să fie învestit cu voturile AUR. Răspunsurile lor s-au schimbat, spre deosebire de cele pe care le-au dat în ultimele cel puțin 2 luni, din care reieșea clar că exclud orice formă de colaborare cu partidul condus de George Simion.

Nicușor Dan a evitat să răspundă: „Discuția îl vizează pe prim-ministru”

Președintele a fost întrebat joi seara la Bruxelles dacă e de acord ca Guvernul Veștea să fie învestit cu voturi de la AUR.

„Există o împărţire constituţională de atribuţii şi atribuţia preşedintelui este să desemneze primul ministru. Şi eu, după cum ştiţi, după nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înţeles eu din opţiunile lor, ca posibilitate să rezolvăm criza, mai întâi pe domnul Tomac şi acum pe domnul Veştea”, așa a început răspunsul lui Nicușor Dan.

Apoi, a reamintit criticile pe care le-a adus partidelor, cărora le-a transmis în urmă cu o săptămână că acționează doar din perspectiva alegerilor din 2028 și a spus că nu vrea să facă mai multe comentarii.

Reporterii prezenți au insistat, întrebând dacă Guvernul trebuie să treacă cu orice preț, inclusiv cu voturile AUR, iar președintele a spus că premierul desemnat are misiunea de a găsi majoritatea:

„Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe, o să discutăm. Nu trebuie să iau eu în calcul (n.red – voturile AUR), ci este o discuție care îl vizează pe prim-ministru. Așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental”.

„În acel scenariu mă voi asigura că nu se întâmplă”

În urmă cu două luni, Nicușor Dan respingea categoric scenariul AUR. Pe 22 aprilie, la două zile după ce miniștrii PSD s-au retras din Guvern și moțiunea de cenzură devenea imposibil de evitat, președintele a ieșit într-o declarație publică în care a catalogat explicit AUR ca fiind un partid anti-occidental:

„Fiecare din partidele care au venit azi și minoritățile naționale au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe anti-occidentale, recte AUR”.

Pe 24 aprilie, președintele Dan era întrebat despre ipoteza în care PNL ar intra la guvernare cu AUR și răspunsul său a fost că nu va fi de acord cu asta.

„În situaţia ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine şi vor spune că vrem un guvern minoritar cu susţinerea partidului AUR, eu nu voi fi de acord cu asta”.

Patru zile mai târziu, pe 28 aprilie, declara că „niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forțe antioccidentale AUR”.

„În acel scenariu în care eu voi avea de numit un prim-ministru, în acel scenariu, repet, mă voi asigura că lucrul ăsta nu se întâmplă”, a mai spus atunci șeful statului.

Chiar și pe 4 iunie, când l-a desemnat pe Eugen Tomac, Nicușor Dan a spus că „s-a ajuns inclusiv la punctul în care pare normal ca exact forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare.

„Eu răspund de voturile PSD”

Și președintele Sorin Grindeanu și-a „înmuiat” declarațiile care vizau AUR. Joi, după ce s-a întâlnit cu parlamentarii PSD ca să le prezinte „situația în care suntem, care este calendarul și ce avem de făcut” în legătură cu Guvernul Veștea, Sorin Grindeanu a fost întrebat insistent de reporterii de la Parlament despre majoritatea coagulată în jurul premierului desemnat și dacă PSD acceptă să facă parte dintr-un Guvern susținut de AUR.

„Eu răspund de cele 128 de voturi ale PSD. Nu este Sorin Grindeanu desemnat premier, este Adrian Veștea. Dânsul trebuie să prezinte o majoritate în Parlament. Dacă PSD va hotărî să intre în această echipă, eu, ca președinte al PSD, răspund de voturile PSD”, a fost răspunsul lui Grindeanu.

Apoi, a fost întrebat dacă există parlamentari PSD care negociază cu AUR.

„Eu nu negociez, eu sunt președintele partidului”, a răspuns el și a declarat că nu s-a întâlnit cu George Simion.

Tot joi, la Antena 3 CNN, Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR și președintele Consiliului Național de Conducere al partidului a declarat că a fost contactat de cineva din PSD.

„Acum o oră am primit un telefon dacă vreau să particip la programul de guvernare. De la un domn din PSD. I-am spus că trebuie reluat procesul de la zero”, a declarat Petrișor Peiu.

„Nu vom avea majorități PSD-AUR post moțiune”

Pe 21 martie, după ce a fost votat bugetul de stat, Sorin Grindeanu spunea ferm că „PSD nu va face alianță cu AUR”.

Pe 27 aprilie că „Nu avem şi nu vom avea majorităţi PSD-AUR post moţiune”. Se referea la moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva lui Ilie Bolojan care a trecut pe 5 mai cu un număr record de voturi – 281.

Pe 30 aprilie într-un interviu acordat Antena 3, a fost întrebat în repetate rânduri de moderatoare dacă AUR este partid extremist, Grindeanu a refuzat să răspundă pe motiv că „nu face caracterizari”.

„Nu există o înțelegere post-moțiune cu AUR”, a mai spus el atunci.

Guvernul Veștea are nevoie de voturile AUR

După refuzul PNL, USR, UDMR și SOS România, premierul desemnat Adrian Veștea a rămas cu voturile de la PSD, 128 la număr pentru care Sorin Grindeanu garantează că nu va lipsi niciunul, cu cei aproximativ 20 de parlamentari PNL care îl susțin, cu cei 11 senatori PACE și cu 19 aleși UPR.

Pe grupul minorităților naționale (17 deputați) și pe câțiva dintre cei 20 de parlamentari neafiliați Veștea nu se poate baza în totalitate, pentru că voturile lor nu sunt 100% garantate.

În total cel mult 215 voturi. Până la minimul de 233 lipsesc 18, care în acest moment pot veni doar de la AUR, în lipsa susținerii din partea celorlalte formațiuni. Sau de la PNL, dacă numărul parlamentarilor care aleg tabără Veștea crește până la votul din Parlament. Un nume nou tocmai a apărut pe listă.