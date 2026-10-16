Cum a ajuns Dumitru Chisăliță, ministrul propus al energiei în guvernul Niculescu, la un venit lunar de 15.000 de euro pe lună / Ce arată ultima sa declarație de avere

În România, declarațiile de avere nu mai sunt publice, dar cei care au fost numiți sau votați în funcții publice le completează și le depun la ANI. Ce informații conține declarația ministrului, unde a fost plătit la stat și privat și ce afaceri cu sistemul public au aceste firme, conform unui document oficial consultat de HotNews și unei analize făcute de redacție.

Dumitru Chisăliță, ministrul propus al energiei, a declarat venituri anuale de 819.044 lei, într-o declarație de avere depusă în mai 2025, cu ocazia numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Romgaz, potrivit unui document analizat de HotNews.

Veniturile declarate nu le cuprind și pe cele obținute din poziția de președinte CA al Romgaz, de unde a câștigat, potrivit raportului administratorilor, peste 100.000 mii de lei, în șapte luni de mandat, perioada aprilie – octombrie 2025.

Veniturile totale anuale nete ale lui Chisăliță ajung la peste 920.000 de lei, echivalentul a puțin peste 15.000 de euro lunar, la cursul mediu leu-euro al anului trecut.

De unde a obținut Dumitru Chisăliță veniturile

Chisăliță a declarat mai multe funcții, la stat și în privat. De la compania publică Romgaz a primit 256.008 lei, pentru munca în calitate de șef al Centrului de Documentare și Informare.

De la Universitatea Transilvania Brașov a obținut din calitatea de profesor 78.000 lei.

De asemenea, de la firma Consult Energ SRL a obținut 195.378 lei pentru expertize tehnice judiciare.

De la firma GECS SRL a primit 25.200 lei pentru management energetic.

De la firma Voltamper SRL a obținut încă 25.200 lei din audit energetic.

De la compania CCGT Turceni a obținut în calitatea de administrator 40.000 lei.

La aceste sume se adaugă dividende 195.378 lei de la firma Consultenerg SRL. Și a mai declarat și dobânzi bancare de 3.880 lei.

Soția sa Simona Maria Chisăliță a declarat venituri din proiectare, de 180.000 lei, de la firma SUTECH SRL.

Declarația de interese arată că Dumitru Chisăliță este asociat și administrator al Consult Energ SRL, cu beneficii declarate de 45.000 lei, și membru al Asociației Energia Inteligentă.

Ce a declarat în conturi

În privința economiilor, Dumitru Chisăliță a declarat 346.000 mii de euro și 362.000 de dolari în conturi bancare. În plus, Chisăliță a declarat un împrumut personal acordat Oanei Manolescu, în valoare de 50.000 de euro.

În declarația de avere mai este menționată vânzarea unui autoturism la 30 aprilie 2024, pentru 45.000 de euro, către Asociația Energia Inteligentă, asociație pe care o conduce.

Specialistul propus ca ministru și soția sa dețin mai multe bunuri imobile, terenuri și apartamente:

Teren agricol în Mediaș, județul Sibiu: 497 mp, dobândit în 2017, 100%, titular Simona Maria Chisăliță.

Teren intravilan în Necrilești, județul Alba: 2.210 mp, dobândit în 2015, 100%, titular Simona Maria Chisăliță.

Apartament în Mediaș: 16 mp, dobândit în 2015, 50% Dumitru Chisăliță / 50% Simona Maria Chisăliță.

Apartament în Mediaș: 131 mp, dobândit în 2017, 50% Dumitru / 50% Simona Chisăliță.

Apartament în București: 48 mp, dobândit în 2014, 100% Simona Maria Chisăliță.

Apartament în Mediaș: 65 mp, dobândit în 2023, 100% Dumitru Chisăliță.

Cine sunt firmele de la care a avut venituri familia Chisăliță

Firma Consult Energ SRL, cu sediul în Mediaș, are ca obiect principal activități de consultanță pentru afaceri și management. Potrivit datelor de pe Termene.ro, această firmă apare ca fiind radiată din 2019.

GAZ Expert Consulting Study – GECS SRL (CUI 27859789), cu sediul în Mediaș, este o firmă de consultanță pentru afaceri și management, are un singur asociat și administrator: Radu Sorin Magerușan. Anul trecut a avut o cifră de afaceri de 717.000 lei și un profit de 232.000 de lei.

Voltamper SRL, cu sediul la Cluj, este o firmă de inginerie, cu cifră de afaceri de 483 mii lei și un profit de 145 mii de lei în 2025. Firma este deținută de Radu Bindiu.

Sustech SRL, o firmă veche de 32 de ani, cu sediul la Mediaș, firmă de instalare a echipamentelor industriale, a avut în 2025 o creștere foarte puternică a cifrei de afaceri: de la 67,94 milioane lei în 2024 la 247,4 milioane lei în 2025, adică +264%. Profitul a crescut pe măsură, cu 240%, la aproape 50 milioane de lei.

Sustech este partener și antreprenor general pentru Romgaz S.A, fiind încheiate mai multe contracte, portrivit rapoartelor companiei de stat. Cel mai mare contract, potrivit datelor Romgaz, a fost încheiat în august 2025, pe o perioadă de 24 de luni, valoarea lui fiind de 20,7 milioane de lei, pentru piese de schimb și materiale consumabile.

Firma are un asociat unic, Bucur Gabriel, care este și administrator. Celălalt administrator este Haidu Ioan Olimpiu.

Veniturile Asociației Energia Inteligentă

Dumitru Chisăliță conduce Asociația Energia Inteligentă. Asociația a raportat 3,3 milioane de lei venituri din activități fără scop patrimonial în 2024 și de 617 mii lei în 2025. Asociația Energia Inteligentă (AEI) colaborează cu diverse companii, în special de stat, și cu instituții, pentru diverse campanii.

Printre sponsorii asociației condusă de Chisăliță se află Hidroelectrica, Transelectrica, Alro și Electrica Furnizare care au sprijinit campania „Energie pentru Viață”. Hidroelectrica mai menționează în raportul anual pentru 2025 sprijinirea campaniei „Case cu căldură”.