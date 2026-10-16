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Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Actualitate

Cum a ajuns Dumitru Chisăliță, ministrul propus al energiei în guvernul Niculescu, la un venit lunar de 15.000 de euro pe lună / Ce arată ultima sa declarație de avere

Claudia Parvoiu
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În România, declarațiile de avere nu mai sunt publice, dar cei care au fost numiți sau votați în funcții publice le completează și le depun la ANI. Ce informații conține declarația ministrului, unde a fost plătit la stat și privat și ce afaceri cu sistemul public au aceste firme, conform unui document oficial consultat de HotNews și unei analize făcute de redacție. 

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