Cum a ajuns la București o tradiție thailandeză veche de 700 de ani și s-a transformat în festival. Lampioanele de la WishFest și alte idei de weekend

WishFest este primul și cel mai cunoscut festival din România dedicat lampioanelor plutitoare și dorințelor. A fost organizat pentru prima dată la București, în septembrie 2019, pe malul Lacului Floreasca.

E un festival inspirat din tradiția thailandeză Loy Krathong, veche de 700 de ani, și care este despre recunoștință, speranță și iertare. Ooamenii lansează pe apă coșulețe cu lumânări și flori pentru a-și exprima recunoștința și a-și lăsa dorințele să prindă viață.

La București, după prima ediție de pe Lacul Floreasca, Testivalul Lampioanelor i s-a mutat în Parcul Titan (IOR) și a devenit una dintre cele mai așteptate atracții ale verii din Capitală.

La WishFest, momentul culminant al fiecărei seri este lansarea lampioanelor pe lac, la apus.

Citește, pe B365.ro, detalii despre Festivalului Lampioanelor din acest an de la București, dar și despre celelalte evenimente din acest weekend din oraș.

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