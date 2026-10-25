Cum a ajuns o cercetătoare în Arctica, cunoscută pentru studiul păsărilor, să fie condamnată la închisoare în urma unei donații de 25 de dolari

Sofia Rozenfeld și-a dedicat viața studiind păsările arctice și luptând pentru protejarea speciilor rare. Acum, omul de știință, unul dintre cei mai importanți ornitologi ai Rusiei, a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare pentru o donație de 25 de dolari către Fundația Anticorupție (FBK) a lui Aleksei Navalnîi, relatează The Moscow Times.

Sofia Rozenfeld a aflat despre ancheta penală pe 5 decembrie 2025, la scurt timp după întoarcerea din Israel, unde își vizitase tatăl. Cercetătoarea de 50 de ani a fost pusă sub acuzare pentru finanțarea unei organizații „extremiste”, în urma a două transferuri a câte 12,26 dolari către FBK, în lunile august și septembrie 2021.

Când colegii au îndemnat-o să părăsească Rusia, Sofia n-a putut să-și lase în urmă activitatea.

„Pentru Sofia, să-și lase gâștele ar fi fost ca și cum și-ar fi abandonat copiii”, a declarat pentru The Moscow Times Veter Alexandra Paniutina, care a studiat alături de Rozenfeld la Universitatea de Stat din Moscova și, ulterior, a lucrat împreună cu ea.

Chiar și în timp ce aștepta pronunțarea sentinței, Rozenfeld și-a continuat munca de teren, obținând permisiunea instanței pentru o expediție de 10 zile în zona arctică a Rusiei.

„Primul sfat din partea colegilor ei a fost să plece din Rusia”, a spus prietenul ei, Artur Reabitsev.

„Dar ea s-a opus: «Nu, eu trăiesc aici, lucrez aici, tot ce am este aici. Ce-aș face în afara Rusiei?»”, a continua el.

Pe 7 octombrie, un tribunal din Moscova a condamnat-o pe ornitoloagă la 3 ani și jumătate de închisoare într-o colonie penitenciară.

A Moscow court sentenced Russian ornithologist Sofya Rozenfeld to 3.5 years in a penal colony on 7 October over two small donations to an anticorruption organization proscribed by the Russian government. https://t.co/35mH8aLC7S https://t.co/vRm38hw02a — News from Science (@NewsfromScience) October 13, 2026

Rozenfeld este acum a treia femeie din Rusia încarcerată pentru că a făcut donații către organizația lui Navalîi, cel mai puternic opozant al Kremlinului, care a murit în februarie 2024, otrăvit într-o colonie din Siberia.

Fundația Anticorupție a fost scoasă în 2021 în afara legii sub eticheta de „extremistă”.