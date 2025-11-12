Cum a ajuns o consilieră de la Cotroceni, acum judecătoare la CCR, să primească locuință de protocol după ce și-a donat apartamentul

Cu o lună înainte să primească o locuință de protocol de la stat, judecătoarea Mihaela Ciochină de la Curtea Constituțională și-a donat singurul apartament din București. Actul de donație a fost încheiat în decembrie 2015, iar locuința de protocol i-a fost repartizată în ianuarie 2016, în perioada în care era consilier prezidențial, potrivit unei investigații Public Record. Cochină a reacționat invocând „erori factuale” în documentare.

Pe vremea când era consilier prezidențial, Mihaela Ciochină a donat apartamentul cu trei camere pe care îl cumpărase în rate în 1996, într-un bloc de pe Bulevardul Unirii din București. Pe 22 decembrie 2015, ea a trecut locuința pe numele lui Tiberiu Elisei, angajat al Secretariatului General al Guvernului. Apartamentul era evaluat, conform grilei notarilor publici, la aproape 80.000 de euro.

O lună mai târziu, pe 22 ianuarie 2016, Ciochină a obținut o locuință de protocol de la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), în baza unei decizii semnate de premier, scrie Public Record.

Conform legislației, una dintre condițiile esențiale pentru atribuirea unei locuințe de protocol este ca solicitantul să nu dețină nicio proprietate în localitatea unde își desfășoară activitatea. În acel moment, Mihaela Ciochină tocmai îndeplinea această condiție, după ce donase apartamentul din București, potrivit sursei citate.

Cum s-a făcut atribuirea locuinței de protocol

Fostul premier Dacian Cioloș spune, potrivit Public Record, că documentele erau verificate de mai multe instituții înainte de semnarea deciziei: „Știu că Secretariatul General al Guvernului verifica eligibilitatea conform legii, iar cabinetul meu mai verifica încă o dată documentele administrative. Cu siguranță, în momentul acordării locuinței de protocol, doamna respectivă îndeplinea condițiile legale. Altfel nu ar fi trecut de verificări.”

Funcția de consilier prezidențial era, potrivit legii, asimilată celei de ministru, ceea ce îi permitea accesul la o locuință de protocol. În 2024, Guvernul a modificat regulile: atribuirea nu mai este aprobată de premier, ci de Secretariatul General al Guvernului, iar statul acoperă și chiria, precum și cheltuielile de întreținere.

Reacția judecătoarei CCR

Guvernul, Secretariatul General și RA-APPS nu au precizat dacă judecătoarea beneficiază în prezent de o locuință de protocol.

Contactată telefonic de jurnaliști, Mihaela Ciochină a spus că există „erori factuale” în documentare, fără a le detalia. „Nu am obținut o locuință de la stat. Toate datele sunt publice”, a declarat aceasta.

Tiberiu Elisei nu a putut fi contactat, iar fostul președinte Klaus Iohannis nu a oferit un răspuns, mai scrie Public Record.

Între 2015 și 2022, Mihaela Cochină a fost consilier al președintelui de atunci Klaus Iohannis. În 2022, el a numit-o judecător la Curtea Constituțională.