Cum a ajuns Ozzy Osbourne să fie supranumit „Prințul Întunericului”

Legendarul artist britanic Ozzy Osbourne a avut multe pseudonime de-a lungul anilor, dar supranumele care s-a lipit practic de imaginea lui este acela de „Prințul întunericului” („Prince of Darkness”).

Expresia este un alt nume care se referă la diavol, folosită în opere precum „Paradisul pierdut” („Paradise Lost”), dar porecla a fost dată de fani după lansarea unor piese mai „înfricoșătoare” ale trupei Black Sabbath, notează BBC News.

Într-un interviu acordat revistei NME în 2016, Osbourne a spus că piesa „Black Sabbath” i-a speriat inițial pe unii spectatori.

„Credeau că suntem prietenii Satanei sau ceva de genul ăsta”, a spus Osbourne. „Atunci a început toată povestea cu «Prințul Întunericului»”, a explicat artistul, la acel moment.

Celebrul solist al trupei Black Sabbath, Ozzy Osbourne, a murit pe 22 iulie 2025, la vârsta de 76 de ani, a anunțat marți familia acestuia, într-un comunicat de presă.

„Cu o tristețe pe care cuvintele nu o pot exprima, trebuie să anunțăm că iubitul nostru Ozzy Osbourne a murit în această dimineață. A fost înconjurat de familie și iubire”, au scris soția sa Sharon și copiii. Cântărețul, supranumit „Prințul întunericului”, suferea de boala Parkinson de mai mulți ani.

Bornele unei cariere impresionante

Rockstarul britanic Ozzy Osbourne (John Michael „Ozzy” Osbourne) s-a născut pe 3 decembrie 1948, în orașul britanic Birmingham.

Vocalist, compozitor și actor, Ozzy s-a remarcat din postura de solist vocal al trupei britanice Black Sabbath. Vocea sa inconfundabilă, versurile cu teme mai puțin abordate de formațiile de până atunci, precum ocultismul, atmosfera întunecată a muzicii descrisă ca fiind un „blues întunecat”, au propulsat albumul de debut al trupei, self-titled, pe poziția a opta în topurile Billboard ale anului 1970, scrie Agerpres.

Al doilea album Black Sabbath cu Ozzy la voce, intitulat „Paranoid”, lansat în luna septembrie 1970, a urcat pe primul loc în topurile britanice, hituri precum „Iron Man”, „War Pigs” sau „Paranoid” fiind considerate definitorii pentru genul heavy metal.

În 1979, Ozzy a părăsit Black Sabbath, după opt ani și tot atâtea realizări discografice.

A ales o carieră solo, care s-a dovedit de succes.

Sub titulatura Ozzy Osbourne, a lansat 11 albume de studio, primele șapte primind multiple discuri de platină. În 2013, Ozzy s-a reîntors în Black Sabbath, pentru a înregistra albumul „13”, ce avea să atingă prima poziție în topul albumelor din Marea Britanie și să le aducă britanicilor un Premiu Grammy pentru piesa „God Is Dead?”. În total, Ozzy deține trei Premii Grammy.

Adunate, albumele Black Sabbath cu Ozzy la voce și cele solo ale acestuia s-au vândut în peste 120 de milioane de exemplare în întreaga lume, potrivit paginii oficiale de Facebook a artistului.

Ca membru al trupei Black Sabbath, Ozzy Osbourne a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, iar pentru întreaga sa activitate în UK Music Hall of Fame. La ediția din 2014 a Premiilor MTV Europa, i-a fost acordat titlul Global Icon. Un an mai târziu, a fost distins de către Academia Britanică a Compozitorilor și Textierilor cu Premiul Ivor Novello.

La începutul anilor 2000, a fost protagonistul, împreună cu soția sa Sharon și doi dintre copiii lor, Kelly și Jack, al emisiunii tip reality-show „The Osbournes”, difuzată de MTV.

În octombrie 2018 a fost supus unei intervenții chirurgicale la mână din cauza unei infecții. În februarie 2019 a fost spitalizat în urma unei gripe care s-a agravat. În aprilie 2019 rockerul britanic și-a amânat toate concertele pe care le avea programate în turneul său din 2019, după o căzătură suferită în luna martie în reședința lui din Los Angeles, unde își petrecea convalescența după o pneumonie, informa AFP.

În ianuarie 2020, Ozzy Osbourne a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Parkinson, informa Press Association. La începutul anului 2020, muzicianul a lansat albumul „Ordinay Man”, primul după un deceniu.

În februarie 2021, artistul declara, într-o videoconferință acordată presei latino-americane cu prilejul lansării documentarului biografic „The Nine Lives of Ozzy Osbourne”, că este „cel mai norocos om din lume”, relata EFE. „Sunt o persoană foarte conștientă și mă preocupă publicul meu. Sunt un om norocos în sensul că am avut o carieră lungă și m-am bucurat de sprijinul publicului”, declara Osbourne despre documentarul lansat în septembrie 2020 în SUA și care a putut fi vizionat în America Latină din 15 martie pe postul A&E.

„Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne” prezintă detalii despre copilăria lui Ozzy în sărăcie și abuz, dar și despre perioada când a ajuns la închisoare. Sunt dezvăluite și informații din culisele despărțirii de Black Sabbath, dar și despre modul în care Ozzy a reușit să aibă un succes atât de mare în cariera solo.

Ulterior, artistul britanic s-a reinventat ca personaj de reality-show MTV în emisiunea „The Osbournes”, devenind o vedetă globală. Mărturisirile lui Osbourne, care trece în revistă în fața camerei de filmat cei 72 de ani de viață, sunt îmbinate cu declarații ale membrilor familiei, apropiaților și colegilor din lumea spectacolului.

Documentarul produs de Osbourne Media și Critical Content pentru A&E Network, a fost filmat în momente dificile pentru muzician, declara fiul său, Jack, care este și regizorul filmului, deoarece cuprinde și clipele în care celebrul rockstar a aflat că suferă de boala Parskinson. „Pentru mine a fost greu să filmez partea obscură a documentarului și să o trăiesc în același timp. Filmul a fost realizat atunci când i-au dat știrea că suferă de Parkinson și a fost un momentul ciudat și înfricoșător pentru el”, asigura Jack Osbourne.

În timpul videoconferinței, Sharon Osbourne și Ozzy au dat dovezi de iubire necondiționată și au vorbit despre dragostea lor care durează de peste 50 de ani. ‘Să o întâlnesc pe Sharon a fost cel mai frumos lucru care s-a petrecut în viața mea’, sublinia artistul. „Ea m-a transformat în cu totul altă persoană și m-a făcut să prețuiesc viața și lucrurile simple”, mărturisea artistul, supranumit „Prințul Întunericului”.

În luna august 2022, rockerul Ozzy Osbourne a fost protagonistul unei apariții surpriză pe scenă, în orașul său natal, Birmingham, în cadrul ceremoniei de închidere a Jocurilor Commonwealth-ului din 2022, informa DPA/PA Media.

Muzicianul, născut în zona Aston din Birmingham, a susținut un show exploziv alături de membrii trupei sale Black Sabbath, chitaristul Tony Iommi, toboșarul Tommy Clufetos și basistul Adam Wakeman.

Focuri de artificii și aplauze au izbucnit când s-au auzit primele acorduri ale „Paranoid”, una dintre melodiile de succes ale trupei. „Haideți, s-o luăm razna”, a îndemnat Osbourne mulțimea, în timp ce trupa interpreta celebrele acorduri ale hitului „Iron Man”.

În încheierea scurtei reprezentații, artistul a adăugat: „Mulțumesc, noapte bună, sunteți cei mai buni, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! Birmingham pentru totdeauna!”.

În octombrie 2024, Ozzy Osbourne alături de Cher și Mary J. Blige au intrat în panteonul rock-ului, în cadrul unei ceremonii organizate la Cleveland, Ohio, oraș unde se află muzeul dedicat Rock & Roll Hall of Fame, transmitea AFP.

Ultimul concert al rockerului Ozzy Osbourne alături de trupa sa Black Sabbath, a avut loc pe 5 iulie 2025, la Birmingham iar biletele s-au epuizat în doar 16 minute informa AFP. Concertul a fost difuzat online. Concertul a avut loc la Villa Park, stadionul echipei de fotbal Aston Villa și la el au participat mai multe nume importante din muzica rock, inclusiv trupele Metallica, Guns N’ Roses, Tool și Slayer.

Ozzy Osbourne, care a dezvăluit în 2020 că a fost diagnosticat cu maladia Parkinson, s-a reunit pe scenă cu colegii săi, Tony Iommi, Geezer Butler și Bill Ward, pentru concertul intitulat „Back To The Beginning” în acest oraș din centrul Angliei, unde trupa Black Sabbath a fost înființată în anul 1968.

Acesta a fost primul concert al formației britanice după o pauză de 20 de ani și totodată a fost ultimul pentru Ozzy Osbourne.

Fanii care nu au putut cumpăra bilete au putut să se consoleze cu difuzarea concertului online, care a fost transmis cu un decalaj de două ore. Toate veniturile obținute în urma concertului urmează să fie donate mai multor organizații de caritate, inclusiv pentru Cure Parkinson’s și Spitalul pentru Copii din Birmingham.

Trupa Black Sabbath, o adevărată legendă a muzicii rock, a vândut peste 75 de milioane de albume la nivel mondial și este considerată un pionier al stilului heavy metal.

Pentru Ozzy Osbourne, acest concert a marcat sfârșitul carierei sale scenice, după cum a confirmat și soția lui pentru BBC. „Va fi punctul lui final”, declara Sharon Osbourne.