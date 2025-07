Metallica, tribut emoționant pentru Ozzy Osbourne

Trupa americană Metallica a reacționat marți la vestea morții lui Ozzy Osbourne, considerat părintele muzicii heavy metal, cu un omagiu simplu, dar grăitor.

Pe rețeaua X (fostul Twitter), membrii Metallica au postat o fotografie din culisele unui concert din 1986 în care apar alături de Ozzy Osbourne, conform SkyNews. Imaginea este însoțită de un emoticon cu o inimă frântă.

În urmă cu mai puțin de trei săptămâni, Osbourne, în vârstă de 76 de ani, a susținut un concert de adio.

Concertul a fost gândit ca o „ultimă plecăciune” pentru artist și a inclus reprezentații ale unor trupe preferate de Ozzy, precum Metallica și Guns N’ Roses.

Un mesaj de adio a fost transmis și de trupa Black Sabbath, alături de care Osbourne a devenit un simbol al heavy metalului.

Pe pagina oficială de Instagram a trupei a fost publicată o fotografie de la ultimul concert al artistului. Textul postării: „Ozzy Forever” (Ozzy pentru totdeauna n.red.)

Şi Ron Wood, chitaristul trupei Rolling Stones, a reacționat marți la vestea morții lui Osbourne. „Sunt atât de trist să aud de moartea lui Ozzy Osbourne. Ce concert de adio minunat a avut la Back to the Beginning în Birmingham”, a scris artistul pe rețeaua X.

Mesajul a fost însoțit de o fotografie a lui Ozzy pe scenă.

I am so very sad to hear of the death of Ozzy Osbourne 💔🙏 What a lovely goodbye concert he had at Back To The Beginning in Birmingham🙏☀️❤️🎤 pic.twitter.com/Z6V2CNXWNG