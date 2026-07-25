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Rafinaria Petromidia, Foto: Rompetrol
Opinii /

Cum a ajuns România dependentă de petrolul din Kazahstan și nu din Rusia / Decizia strategică luată de un miliardar român

Colaborator Energie

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Cum a ajuns țara noastră să-și asigure jumătate din necesarul de petrol din Kazahstan, o țară caspică îndepărtată? Putea fi chiar mai rău: să fim dependenți de ruși.

Povestea începe în 2006-2007, când omul de afaceri Dinu Patriciu, pe atunci proprietarul Rompetrol, căuta un investitor pentru a-i vinde o participație minoritară din grupul său industrial, care includea cea mai mare rafinărie din România, Petromidia, și un lanț de 300 de benzinării.

Au fost mai multe companii mari cu care a negociat atunci miliardarul român, una dintre ele chiar Gazprom. Însă până la urmă Dinu Patriciu a decis să vândă companiei de stat din Kazahstan, KazMunaiGaz, tocmai pentru forța acesteia de a asigura materia primă pentru rafinăria de la malul mării.