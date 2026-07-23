Unele sortimente de motorină au depășit 10 lei pe litru în benzinăriile din România. Iar veștile proaste nu se opresc aici

Sortimentul de diesel premium, potrivit pentru mașinile de putere mare, a depășit pragul de 10 lei pe litru joi dimineață în benzinăriile din România, iar celelalte tipuri de carburanți se apropie și ele de acest nivel. Scumpirile vor continua și în perioada următoare, pentru că situația de pe piața petrolieră este departe de a fi rezolvată.

Joi dimineață, motorina premium costă 10,41 lei pe litru la Petrom, 10,51 lei la OMV, 10,60 lei la Lukoil și 10,61 lei la OMV și Rompetrol.

Dieselul premium nu este superior calitativ celui standard, ci este specific anumitor mașini, în special celor cu motor de mare putere.

Motorina standard a ajuns la 9,64 lei la Petrom, 9,70 lei la MOL și OMV și 9,80 lei la Rompetrol și Lukoil.

Benzina este și ea mai scumpă cu 10 bani pe litru față de miercuri și ajuns să coste între 8,87 și 8,98 pentru sortimentul standard și între 9,35 și 9,59 lei pe litru pentru cel premium.

Scumpirile vor continua și în perioada următoare

La începutul acestei săptămâni, pe lângă blocajul din Strâmtoarea Ormuz, care a majorat prețul petrolului în toată lumea, pentru România a mai apărut o problemă care a contribuit semnificativ la scumpirea carburanților.

Mai exact, Kazahstanul, principalul furnizor de țiței al țării noastre, a sistat livrările de petrol prin Marea Neagră, inclusiv spre România, din cauza unor atacuri cu drone.

Anul trecut, România și-a acoperit 77% din necesarul de țiței din import, restul provenind din producția internă. Din aceste importuri, aproximativ 63% au venit din Kazahstan, ceea ce face din această țară principalul furnizor de țiței al României.

Sistarea livrărilor din Kazahstan înseamnă așadar un deficit de 50% din necesarul intern.

„Acesta este unul dintre motivele pentru care orice perturbare a exporturilor de țiței din Kazahstan sau a transportului prin terminalul CPC de la Novorossiisk poate avea efecte importante asupra aprovizionării rafinăriilor din România și, implicit, asupra pieței carburanților”, spune Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

„Dacă blocajul CPC se suprapune cu restricții în Strâmtoarea Ormuz și continuarea atacurilor asupra transportului maritim cel puțin două săptămâni, nu este exclus ca motorina în România să meargă spre pragul de 10,5 – 11 lei pe litru”, a continuat el.

Între timp, cotațiile petroliere au continuat să crească și ele, afectate de situația din Ormuz, unde tranzitul navelor petroliere este de asemenea sistat. Țițeiul Brent, de referință pe piața europeană, a ajuns joi să coste peste 97 de dolari pe baril, cu 4% mai mult față de ziua anterioară.

România, pe locul trei în UE la scumpirea carburanților

România se află în topul țărilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește scumpirea carburanților, potrivit datelor Eurostat, citate de Mediafax. Românii au plătit în medie în luna iunie a acestui an cu 23% mai mult decât în luna similară din 2025.

Raportul arată că, în luna iunie 2026, prețul carburanților și al lubrifianților destinați transportului personal în UE a crescut cu 13,7% față de iunie 2025.

Cele mai mari majorări de prețuri au fost în: