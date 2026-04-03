Cum a ajuns un extremist rus interzis pe teritoriul UE să dea un interviu într-un spațiu al Universității de stat din Chișinău. Ministerul Educației face verificări

Denis Kapustin, un extremist de dreapta rus, care a primit în 2019 interdicția de a intra în spațiul Schengen, a acordat recent un interviu unui jurnalist rus anti-Putin care trăiește în Europa. Interviul a fost filmat într-un centru de producție video găzduit de Universitatea de stat din Chișinău, ceea ce a atras critici din partea opoziției din Republica Moldova. Întrebat de HotNews despre acest caz, Ministerul Educației de la Chișinău spune că a solicitat clarificări pentru a vedea „dacă s-au respectat procedurile interne ale universității”.

„Spațiul academic din Republica Moldova trebuie să rămână sigur, incluziv și bazat pe principii general umane: respectarea drepturilor omului, diversitate și dialog”, a transmis Ministerul Educației la solicitarea unui punct de vedere de către HotNews, după ce Denis Kapustin, liderul Corpului de voluntari ruși care luptă alături de Ucraina, i-a acordat un interviu jurnalistului rus independent Iurii Dudi într-un studio al Mediacor, un centru de producție digitală găzduit de Universitatea de Stat din Moldova.

Interviul publicat pe canalul de Youtube a lui Dudi cu 10,3 milioane de abonați are 4 ore 42 de minute și 26 de secunde. În cadrul acestui interviu Kapustin a făcut mai multe declarații despre nazism și Hitler.

„Hitler pentru Germania este un lider al națiunii, care a venit la putere printr-o metodă democratică, nu în rezultatul unei lovituri de stat. (…) faptul că Germania atunci a fost în ruine, este clar, și nu doar pe plan economic, societatea în general a fost degradată. (…) În această situație, apare o persoană care scoate țara dintr-un fund. Eu cred că orice german a fost absolut fericit pentru că Adolf Hitler a venit la putere”, a spus Kapustin.

Ce spune Ministerul Educației de la Chișinău

În răspunsul transmis la solicitarea HotNews.ro, Ministerul Educației de la Chișinău a precizat că tratează „cu maximă seriozitate orice informație privind prezența, în instituțiile de învățământ, a unor persoane asociate cu ideologii extremiste sau comportamente contrare valorilor fundamentale ale drepturilor omului și educației”. Instituția a anunțat că verifică modul în care a fost permis accesul lui Kapustin în spațiile universitare, inclusiv dacă acesta a avut loc în cadrul unui proiect independent sau al unei activități instituționale desfășurate la Mediacor.

Totodată, MEC a solicitat clarificări pentru a stabili: dacă au fost respectate procedurile interne ale universității; dacă a fost realizată o evaluare adecvată a riscurilor; în ce condiții a fost acordat accesul în incintă.

Ministerul a mai anunțat că va cere instituirea unei proceduri interne de coordonare cu USM privind închirierea spațiilor și consultarea pe subiecte sensibile.

„Spațiul academic din Republica Moldova trebuie să rămână sigur, incluziv și bazat pe principii general umane: respectarea drepturilor omului, diversitate și dialog”, subliniază MEC.

Mediacor spune că nu intervine în selecția invitaților

La rândul său, Mediacor a precizat, pentru HotNews.ro, că funcționează ca un centru creativ dedicat producției media independente și nu intervine în selecția invitaților sau în conținutul editorial al materialelor realizate.

Potrivit instituției, platforma este utilizată frecvent pentru producții diverse – de la emisiuni TV și podcasturi până la videoclipuri și filmări pentru proiecte cinematografice, inclusiv pentru posturi precum ProTV, TV8 sau Jurnal TV.

„Mediacor nu poartă răspundere pentru conținutul materialelor elaborate în baza contractelor de prestare de servicii de către solicitanți. Produsele mediatice rezultate nu exprimă părerile sau convingerile centrului”, au transmis reprezentanții centrului.

Reacția opoziției de la Chișinău

Unul dintre primii reprezentanți ai opozitiei care a semnalat cazul este liderul Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur. Într-o postare din această dimineață, el a scris pe pagina sa de Facebook:

„Este un caz care nu poate fi trecut cu vederea. Faptul că jurnalistul rus Iurii Dudi a filmat la Chișinău, la Mediacor, în incinta Universității de Stat din Moldova, o emisiune în care apare Denis Kapustin – comandant al așa-numitului „Corpul Voluntar Rus” (RDK), o formațiune alcătuită din cetățeni ai Rusiei care luptă de partea Ucrainei, individ cu ideologie neonazistă, interzis în Uniunea Europeană, ridică semne extrem de grave de întrebare. Prezența unei asemenea persoane într-o instituție publică de învățământ din Republica Moldova este o problemă în sine”.

Cine este Denis Kapustin

Denis Kapustin, cunoscut și sub numele de Denis Nikitin, este liderul Corpului de voluntari ruși, o formațiune paramilitară care luptă de partea Ucrainei împotriva Rusiei. Kapustin este o figură controversată, fiind asociat în trecut cu mișcări de extremă dreapta. Autoritățile ruse îl consideră extremist și îl acuză de implicare în incursiuni armate pe teritoriul Federației Ruse, în timp ce aparițiile sale publice în spațiul european au generat în repetate rânduri controverse. Kapustin s-a mutat la Kiev în 2017. Din cauza viziunilor sale de extremă dreaptă, în 2019, a primit interdicție de a intra în spațiul Schengen pentru o perioadă de 10 ani.

Cine este Iurii Dudi?

Iurii Dudi este un jurnalist, realizator de interviuri și vlogger rus, cunoscut pentru canalul său de YouTube „vDudi”, unul dintre cele mai urmărite proiecte media în limba rusă. A devenit popular prin interviuri pe canalul său cu politicieni, artiști, sportivi și personalități publice, dar și cu figuri controversate, pe teme politice și sociale.

După începutul războiului din Ucraina, Dudi s-a poziționat critic față de Kremlin și a părăsit Rusia, continuându-și activitatea din străinătate. În Federația Rusă, el a fost desemnat „agent străin”, statut aplicat jurnaliștilor și activiștilor considerați incomozi de autorități. În 2024, Iurii Dudi a realizat un interviu amplu cu Maia Sandu, în care au fost abordate subiecte precum securitatea Republicii Moldova, relația cu Rusia și parcursul european al țării. Interviul a avut un impact semnificativ în spațiul online, acumulând 8,3 milioane de vizualizări.