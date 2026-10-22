Cum a ajuns un român să fie condamnat în Rusia la ani grei de închisoare pentru spionaj, după o vizită la Soci: „I-am spus să nu meargă acolo”

Primăvară într-un parc. Cer gri. Un tânăr român, cu o căciulă tricotată albastră și un rucsac Adidas, merge pe o alee. Doi agenți de securitate robuști sar dintr-o dubă și îl pun la pământ, pe pavaj.

„Care este numele tău?”, întreabă o voce în engleză, în timp ce un agent cu mănuși pe mâini ține fața bărbatului îndreptată spre cameră. „David Adrian Kercso”, răspunde el prompt. De unde este? „România. România”.

Înregistrarea video a momentului a fost publicată de serviciul de securitate rus FSB și difuzată de presa de stat de la Moscova.

FSB susține că imaginilearată arestarea lui Kercso, cetățean român care a crescut în Anglia și care a fost condamnat la începutul acestui an la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei.

“Spied to Join Ukraine’s Army and Fight Russia” — FSB Detains Ukrainian Intelligence Agent from Romania in Sochi In Sochi, Russian FSB agents have arrested a Romanian national allegedly working for Ukraine’s military intelligence (GUR). According to the report, in summer 2024, the individual gathered and transmitted data on the locations of air defense systems in Sochi, acting under instructions from Ukrainian intelligence services. In exchange, Ukrainian officials reportedly promised to help him safely leave Russia and join a volunteer unit in the Ukrainian Armed Forces to fight against Russia — a request made by the Romanian himself. – SK — Zlatti71 (@Zlatti_71) April 25, 2025

Reuters notează că nu a reușit să verifice toate dovezile din cazul lui Kercso, în vârstă de 23 de ani, dar că un lucru este clar: videoclipul arestării nu arată ceea ce pretinde că arată. Analiza realizată de Reuters asupra înregistrării video și a documentelor judiciare privind detenția sa arată că, la momentul filmării, acesta se afla deja de luni întregi în custodia autorităților ruse.

Filmarea a fost realizată într-un parc din Rusia, în orașul Soci din sudul țării. Însă arestarea lui Kercso fusese anunțată pentru prima dată în altă parte, de către separatiștii pro-ruși de peste graniță, din Abhazia, o regiune separatistă a Georgiei vecine. Aceștia au publicat propriul videoclip cu Kercso aflat în custodia lor cu o zi înainte ca el să apară pentru prima dată în fața unei instanțe ruse.

MAE nu a vrut să comenteze cazul lui Kercso, scrie Reuters

FSB nu a răspuns solicitărilor de comentarii adresate de Reuters, care a întrebat inclusiv de ce ar publica un videoclip care prezintă presupusa arestare a unui suspect ce se afla deja în custodia autorităților.

Solicitări de comentarii au fost trimise și agenției de securitate SGB a separatiștilor abhazi, ambasadei Rusiei la Londra, precum și ministerelor de externe ale României și Ucrainei. Niciuna dintre acestea nu a răspuns, scrie Reuters.

Pentru familia lui Kercso, care spune că acesta a fost atras pe coasta Mării Negre pentru a trăi o poveste de dragoste cu o femeie pe care o cunoscuse online, videoclipul FSB cu o arestare înscenată reprezintă doar o nouă întorsătură bizară într-o poveste care i-a alarmat încă de la început. Tânărul speră să depună apel împotriva condamnării sale.

„I-am spus să nu meargă acolo, pentru că este foarte periculos, pentru că este război”, a declarat Julia Kercso, mama sa, agenției Reuters. „Și nu m-a ascultat niciodată”, a deplâns ea.

Sediul FSB din Piața Lubianka din centrul Moscovei, FOTO: Pavel Golovkin / AP / Profimedia

Cum a ajuns un român crescut în Anglia în Rusia

La sfârșitul anului 2023, Kercso locuia în orașul englez Reading, la vest de Londra, și lucra pentru o companie care reciclează echipamente electronice, când a intrat pentru prima dată în contact online cu o femeie pe nume Valeria.

Ea era din Abhazia, o fâșie pitorească de pe coasta muntoasă a Georgiei, la Marea Neagră, care se află sub controlul separatiștilor pro-ruși încă de la începutul anilor 1990.

Între cei doi s-a înfiripat o poveste de dragoste online, iar familia sa spune că el a călătorit prin Turcia în august 2024 pentru a o întâlni.

Reuters a obținut de la familie datele de contact ale Valeriei, însă aceasta nu a răspuns solicitărilor de comentarii care i-au fost trimise.

Potrivit relatărilor lui Kercso către familia sa, cei doi s-au întâlnit în Soci, iar după câteva zile au trecut granița în Abhazia, unde Kercso a rămas pe parcursul toamnei. Mama sa a spus însă că relația s-a deteriorat pe măsură ce el a început să rămână fără bani, iar acesta le-a spus membrilor familiei că se va întoarce acasă.

Ridicat de separatiștii pro-ruși

Kercso plănuise să se întoarcă în Anglia pe 28 noiembrie 2024, însă nu a mai ajuns niciodată acasă. În acea zi, a încetat să mai răspundă la apeluri telefonice și mesaje. În scrisorile trimise ulterior din închisoare, Kercso a spus că în acea zi fusese arestat în Abhazia.

Primul anunț privind arestarea lui Kercso a venit două săptămâni mai târziu, din partea autorităților separatiste abhaze. În 13 decembrie, acestea au publicat o înregistrare video în care propriul lor serviciu de securitate, SGB, îl conducea pe tânăr dintr-o mașină într-o clădire.

În imagini, acesta apărea mărturisind că fusese în contact cu serviciile de informații ucrainene și că i se ceruse să filmeze cu o dronă obiective militare abhaze.

În scrisorile sale către familie, Kercso spune că acea primă mărturisire, filmată în Abhazia, consta într-un text pe care răpitorii săi îl obligaseră să îl memoreze. Separatiștii i-au spus că, dacă îl va recita în fața camerei, va fi trimis acasă. În schimb, a fost dus la graniță și predat FSB-ului.

Scos din închisoare pentru a filma „arestarea”

În ziua următoare publicării videoclipului de către abhazi, Kercso se afla într-adevăr în custodia autorităților ruse, prezentându-se pe 14 decembrie în fața unui judecător la Tribunalul Districtual Khostinsky din Soci, potrivit documentelor judiciare disponibile online.

Aceasta a fost prima dintre cele zece înfățișări în instanță care aveau să fie înregistrate în următoarele patru luni, în cadrul cărora detenția sa în Rusia a fost prelungită aproximativ o dată la două săptămâni.

În scrisorile sale, Kercso spune că videoclipul rusesc înscenat al „arestării” sale a fost filmat la mijlocul lunii aprilie, în Soci, după ce fusese deja capturat în Abhazia, transferat în Rusia și ținut acolo timp de patru luni. El spune că a fost trezit în închisoare în jurul zorilor de ofițeri FSB, care l-au dus într-un loc din apropiere pentru a filma scena.

Reuters notează că analiza sa asupra înregistrării video este compatibilă cu relatarea tânărului. Deși data exactă nu poate fi stabilită, vegetația verde și bogată este vizibilă în mod clar, ceea ce arată că filmarea a fost realizată după începutul primăverii și că nu ar fi putut fi făcută înainte de perioada de patru luni de detenție documentată prin cele zece înfățișări ale sale în fața instanțelor din Soci, începând din decembrie.

Locul filmării, o fâșie de parc de-a lungul râului Matsesta din Soci, poate fi identificat pe baza elementelor vizibile. Printre acestea se numără configurația aleilor, un pilon de pod, stâlpi de iluminat, copaci, o fâșie de iarbă și un zid, toate corespunzând imaginilor de arhivă și imaginilor din satelit ale zonei.

Românul spune că a fost bătut și torturat în detenție

Evgheni Smirnov, un avocat rus familiarizat cu cazul, a declarat că este o practică obișnuită pentru FSB să oblige suspecții să filmeze scene dramatice ale arestării lor mult timp după ce au fost reținuți.

„Am văzut acest lucru în zeci de cazuri în care persoane reținute cu luni înainte sunt duse pe o stradă din oraș, într-o pădure sau într-o gară, pentru a putea fi filmat un videoclip cu o arestare înscenată”, a spus el pentru Reuters.

Kercso afirmă în scrisorile sale că, în lunile care au urmat transferului său în Rusia, a fost bătut, ținut în izolare și torturat. Reuters nu a putut verifica în mod independent aceste acuzații.

La momentul condamnării sale, FSB a declarat că acesta transmisese unei agenții de informații ucrainene localizarea sistemelor rusești de apărare antiaeriană din Soci în vara anului 2024. Într-o altă înregistrare video publicată de FSB, acesta apărea mărturisind că se făcea vinovat de această acuzație.

Kercso spune că și acea mărturisire a fost obținută prin constrângere.

„Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat, mi-au furat viața fără niciun motiv și au fabricat totul”, a scris el familiei. Spune că a învățat limba rusă în închisoare, îi este foarte dor de familia sa și visează să se întoarcă acasă.

„Acum știu că a veni aici a fost o greșeală uriașă”, a spus el. „Eram orbit de dragoste și nu am văzut semnalele de avertizare”.