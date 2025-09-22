Cum a arătat confruntarea dintre Occident și Moscova, de la ONU, după incursiunile avioanelor rusești în spațiul NATO. Mesajul transmis de noul emisar al SUA

Aliații din NATO au acuzat luni Rusia, în cadrul reuniunii Organizației Națiunilor Unite (ONU), că a încălcat spațiul aerian al alianței în Estonia și Polonia – acțiuni care, potrivit Marii Britanii, riscă să declanșeze un conflict armat, scrie Reuters.

Confruntând Rusia la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, a declarat: „Acțiunile voastre imprudente riscă să provoace o confruntare armată directă între NATO și Rusia. Alianța noastră este defensivă, dar să nu vă faceți iluzii, suntem gata să apărăm spațiul aerian și teritoriul NATO”.

„Dacă va fi necesar să înfruntăm avioane care operează fără permisiune în spațiul NATO, atunci o vom face”, a spus șefa diplomației britanice.

Estonia a anunțat vineri că trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat fără permisiune în spațiul aerian estonian și au rămas acolo timp de 12 minute, înainte de a fi forțate să se retragă, într-un episod pe care oficialii occidentali l-au calificat drept o încercare de a testa pregătirea și hotărârea NATO.

Consiliul de Securitate s-a reunit luni pentru a discuta această problemă. Consultările din cadrul NATO urmează să aibă loc marți. Incidentul a avut loc la puțin peste o săptămână după ce peste 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, incursiune care a determinat avioanele NATO să doboare unele dintre ele.

Comentariile lui Cooper au fost reluate de alți miniștri occidentali din Consiliul de Securitate, inclusiv de șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, care a sugerat că multiplele incidente nu pot fi considerate un accident.

Ministrul de externe al Ucrainei a declarat că astfel de acțiuni ale Moscovei ar trebui întâmpinate cu fermitate și a reînnoit oferta Kievului de a integra apărarea aeriană a țării sale în cea a țărilor occidentale vecine pentru a contracara frontul rus.

„Un răspuns ferm înseamnă că o amenințare nu trebuie ignorată, nici măcar pentru 12 minute, nici măcar pentru un minut. Ea trebuie neutralizată”, a declarat ministrul Andrii Sîbiga.

Waltz: „SUA și aliații noștri vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”

Noul emisar al Statelor Unite la ONU, Michael Waltz, care a avut prima sa apariție de la preluarea funcției, a declarat că Moscova trebuie să calmeze tensiunile, nu să le exacerbeze.

„Vreau să profit de această primă ocazie pentru a repeta și a sublinia că Statele Unite și aliații noștri vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a afirmat Waltz.

Poziția Moscovei

Ambasadorul adjunct al Rusiei la ONU, Dmytry Polyanskiy, a declarat că nu există dovezi care să susțină afirmațiile lor și a acuzat puterile europene că aduc acuzații nefondate.

„Nu vom participa la acest teatru al absurdului”, a spus el.

„Când veți decide că doriți să purtați o discuție serioasă despre securitatea europeană, despre soarta continentului nostru comun, despre cum să facem acest continent prosper și sigur pentru toată lumea, vom fi gata”, a adăugat Polyanskiy.

Propunerea lui Tusk

Premierul polonez Donald Tusk a declarat anterior în cursul zilei de luni că țara lui este dispusă să ia „orice decizie” pentru doborârea unor ținte aeriene ce ar putea reprezenta o amenințare, cum ar fi avioane sau drone rusești, dar numai în situații clare de încălcare de către acestea a spațiului aerian polonez și numai dacă există un sprijin unanim din partea aliaților din NATO, au relatat agențiile Reuters și EFE.

Vorbind la o conferință de presă, premierul polonez a admis că o măsură atât de drastică precum doborârea unui avion de luptă rusesc ar putea conduce la o „fază foarte acută a conflictului”, motiv pentru care o astfel de decizie ar putea fi luată numai după ce va exista certitudinea absolută că „nu suntem singuri”.

„Vom lua decizia de a doborî obiecte în zbor atunci când acestea încalcă teritoriul nostru și survolează Polonia, nu există absolut nicio discuție despre aceasta”, a spus Donald Tusk.

Însă „când avem de-a face cu situații care nu sunt deplin clare – cum a fost zborul recent al unor avioane de vânătoare rusești deasupra platformei Petrobaltic, dar fără să fi fost vreo încălcare, întrucât acolo nu sunt apele noastre teritoriale – trebuie să ne gândim de două ori înainte de a decide asupra unor acțiuni care ar putea declanșa o fază foarte acută a conflictului”, a adăugat premierul polonez.

De asemenea, „trebuie să fiu absolut sigur (…) că toți aliații vor trata această situație exact la fel ca noi”, a subliniat Tusk, citat de Agerpres.

Precizările lui Tusk au venit ca răspuns la declarațiile președintelui ceh Petr Pavel, un general care a activat în cadrul NATO și a sugerat ca țările acestei alianțe să poată doborî avioane rusești ce le-ar încălca spațiul aerian, susținând că astfel Rusia „își va da seama foarte curând că a făcut o greșeală și că a depășit limitele acceptabile” prin incursiunile sale aeriene în spațiul aerian al țărilor NATO.

Referindu-se direct la această declarație a președintelui ceh, premierul polonez a insistat asupra necesității unui consens deplin între aliați înainte de a lua o decizie de o asemenea magnitudine privind doborârea unor avioane rusești.

Declarațiile lor au venit pe fondul înmulțirii incidentelor cu drone și avioane rusești. În noaptea de 9 spre 10 septembrie, circa 20 de drone au pătruns în spațiul aerian polonez. Polonia și aliați din NATO care au avioane de luptă desfășurate în această țară au doborât dronele cu rachete lansate de avioane F-16 și F-35.

În timp ce responsabili polonezi, ucraineni și occidentali au acuzat o provocare deliberată din partea Rusiei, aceasta a negat orice intenție de a-și trimite dronele dincolo de granițele Ucrainei în timpul atacului efectuat în acea noapte asupra unor ținte în această țară, menționând că dronele pătrunse în Polonia aveau o rază de acțiune de numai aproximativ 700 de kilometri.

În alte situații când drone rusești au ajuns în spațiul aerian al unor țări vecine Ucrainei, Rusia a afirmat că sistemele de război electronic ucrainene au deviat dronele de la traiectoria către țintele prestabilite.

Ulterior, vineri, două avioane de vânătoare rusești au zburat la joasă altitudine deasupra platformei petroliere Petrobaltic, deținută de compania de stat poloneză Orlen, în Marea Baltică.

În aceeași zi, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian eston, un incident pe care guvernul de la Tallinn l-a descris drept o „provocare fără precedent” din partea Rusiei, care neagă intrarea acelor avioane în spațiul aerian al Estoniei și acuză această țară și pe aliații ei europeni că recurg la astfel de acuzații pentru a alimenta conflictul din Ucraina.