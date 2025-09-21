Liderul unei țări din Europa spune că NATO trebuie să răspundă „inclusiv prin mijloace militare” la încălcările comise de Rusia

Un avion F-16CJ Fighting Falcon al Forțelor Aeriene Poloneze, însoțit de două avioane Eurofighter EF-2000 Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, survolează Varșovia în timpul paradei de Ziua Forțelor Armate, 15 august 2025. Credit line: Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Incursiunea Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și al Estoniei și războiul din Ucraina din ultimii patru ani „ne privește pe toți, pentru că, dacă nu menținem unitatea, mai devreme sau mai târziu ni se va întâmpla și nouă”, a declarat președintele Cehiei, Petr Pavel, citat de presa cehă și ucraineană.

Petr Pavel a comentat încălcările recente comise de Rusia și a sugerat că NATO ar trebui să răspundă prin mijloace militare, inclusiv prin doborârea unui avion rusesc, potrivit agenției de știri din Cehia, CTK, și Radio Praga, citate de publicația ucrainenă UNN.

„Privind ceea ce se întâmplă astăzi în jurul nostru, este probabil mai important ca niciodată să ne reamintim importanța apartenenței la NATO. Aceasta ne arată cine sunt adevărații noștri prieteni și aliați și unde vrem să aparținem”, a spus Petr Pavel sâmbătă, într-o discuție cu jurnaliștii prezenți la NATO Days în Mošnov, cea mai mare expoziție dedicată securității și armamentului din Europa Centrală și de Est.

Președintele ceh Petr Pavel, Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Referitor la o reacția a NATO în cazul unor încălcări comise de Rusia, Petr Pavel a declarat la televiziunea cehă că NATO trebuie să reacționeze în mod adecvat.

„Inclusiv prin mijloace militare. Rusia își va da seama foarte repede că a făcut o greșeală și a depășit limita a ceea ce este permis. Din păcate, acest lucru se află la limita conflictului, dar este pur și simplu imposibil să cedăm în fața răului”, a spus liderul ceh, care a menționat și că o reacție militară ar putea include doborârea unui avion rus.

Imediat după incidentele din Polonia, liderii cehi au condamnat cu fermitate incursiunea dronelor rusești pe teritoriul polonez, pe care o consideră o dovadă clară a agresiunii crescânde a Rusiei.

Spațiile aeriene ale Poloniei, României și Estoniei, încălcate de Rusia

În această lună, dronele Rusiei au încălcat spațiile aeriene ale României și Poloniei.

În 13 septembrie, în zona localității Chilia Veche din Deltă, o dronă rusească a navigat timp de 50 de minute în spațiul aerian al României, părăsind apoi țara, sub monitorizarea avioanelor militare ale NATO.

În Polonia, autoritățile au reclamat că spațiul aerian național a fost încălcat de cel puțin 19 drone rusești în noaptea de 9 spre 10 septembrie. Pentru doborârea lor au fost mobilizate atâte forțele aeriene ale țării, cât și cele ale NATO.

Una din dronele detectate de armata poloneză a intrat 250 de kilometri în interiorul țării înainte de a se prăbuși pe un câmp lângă Mniszków , în voievodatul Łódzkie. O altă dronă a fost găsită în Czosnówka , la aproximativ 50 km de granița cu Belarusul, procurorii locali confirmând că au găsit „un obiect purtând inscripții chirilice”.

Mai mult, spațiul aerian eston a fost încălcat, vineri, de trei avioane militare ruse. Aeronavele nu aveau planuri de zbor, iar transponderele lor au fost oprite. Avioanele au survolat spațiul aerian al țării baltice timp de aproape 12 minute. În aceeași zi, câteva ore mai târziu, Polonia a acuzat că avioane rusești au încălcat o zonă de siguranță din jurul unei platforme petroliere poloneze.