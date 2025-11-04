Cum a caracterizat-o Cristian Tudor Popescu pe Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu, susținută de AUR pentru Primăria Capitalei, a fost subiect de discuție într-o emisiune de marți după-amiază de la Europa FM, la care a fost invitat gazetarul Cristian Tudor Popescu.

„AUR n-avea om, pe cine să pună?”, a spus CTP în emisiunea „România în Direct”, de la Europa FM, prezentată de Cătălin Striblea.

Despre candidata Anca Alexandrescu, CTP spune că aceasta va miza pe un discurs politic, nu administrativ.

„Depinde ce vor alege să susțină candidații în cauză. Avem un candidat care nu poate să meargă decât pe vot politic. Această doamnă preoteasă. Preoteasa lui Dumnezeilă. Ea nu poate să meargă decât pe vot politic, altceva nu are în poșetă. Nimic. Absolut nimic. Habar n-are de primărie, administrație, nicio legătură n-a avut în viața ei”, a răspuns CTP, întrebat dacă va fi un vot politic sau administrativ.

Gazetarul a caracterizat-o și în alte cuvinte pe fosta prezentatoare de la Realitatea Plus:

„O să avem fatalmente un discurs politic la cucoana asta”, a spus CTP.