Cum a câștigat stânga radicală alegerile din Berlin. Un grup cheie de alegători și un răspuns la cea mai mare temere a berlinezilor

Pentru prima dată, Partidul Stângii (Die Linke), moștenitorul Partidul Unității Socialiste, care a condus Germania de Est între 1949 și 1989, s-a impus ca cea mai puternică forță politică în cadrul alegerilor regionale din Berlin.

Die Linke (Partidul Stângii) a câștigat duminică alegerile din Berlin și are șanse mari să preia guvernarea locală de la creștin-democrați.

Conform rezultatelor oficiale preliminare, partidul stângii radicale, condus de candidata principală Elif Eralp, a obținut duminică 25,7% din voturi, situându-se cu mult înaintea creștin-democraților (CDU), care au adunat 18,8% – și au suferit în ambele alegeri de duminică.

AfD și-a îmbunătățit poziția și a devenit al treilea partid ca putere (16,3%), urmat de Verzi (14,3%), care au înregistrat pierderi ușoare. SPD a suferit un declin semnificativ față de 2023, obținând doar 12,1%.

Rata de participare la vot, de 75%, a fost considerabil mai mare decât acum trei ani.

Rezultatul oferă Die Linke șansa de a conduce următorul guvern, într-o eventuală coaliție cu verzii și SPD, care va înlocui astfel actualul guvern condus de CDU.

Sondajele postelectorale arată de ce succesul Partidului Stângii nu este surprinzător.

Problemele alegătorilor s-au întâlnit cu oferta Partidului Stângii

Problemele sociale, în special creșterea prețului chiriilor și lipsa locuințelor, au fost factorii decisivi în alegerile din Berlin.

Un număr tot mai mare de oameni se tem că în curând nu își vor mai putea permite apartamentele sau viața în centrul orașului.

În Berlin, 85% dintre familii trăiesc în locuințe închiriate. Încă din 2021, 58% dintre alegători au susținut, în cadrul unui referendum, socializarea marilor fonduri de locuințe, potrivit Die Zeit.

Conform sondajelor postelectorale, peste jumătate dintre alegători au identificat piața imobiliară drept cea mai presantă problemă din capitală.

Iar candidata partidului stângii radicale, Elif Eralp, și-a construit campania în jurul crizei locuințelor.

Cele mai presante probleme ale berlinezilor. Sursa: Sondaj ZDF

Jurista în vârstă de 45 de ani a promis că va combate ceea ce a numit „specula cu chiriile” și că va susține trecerea în proprietate publică a aproximativ 220.000 de locuințe deținute de marile companii imobiliare, potrivit Le Monde.

Partidul Stângii propune un plan de expropriere a proprietăților deținute de companiile imobiliare care dețin peste 3.000 de apartamente. Este o idee care se bucură de un sprijin larg într-un oraș care, din punct de vedere istoric, a înclinat spre stânga.

Sondajele au arătat de asemenea că alegătorii au, de departe, cea mai mare încredere în Partidul Stângii atunci când vine vorba despre locuințe.

În prezent, 31% consideră că Die Linke este cel mai potrivit pentru a rezolva problema.

Problema locuințelor a fost urmată de trafic și transport, dezbaterea fiind concentrată pe priorități: extinderea transportului public sau a pistelor pentru biciclete?

Prevenirea criminalității, pe care CDU a declarat-o una dintre temele-cheie ale campaniei sale, s-a clasat pe locul al treilea. Au fost menționate, de asemenea, problema gunoaielor și creșterea numărului persoanelor fără adăpost.

Dar imigrația a jucat un rol neglijabil.

Tinerii au votat pentru Partidul Stângii în număr mare

Vârsta medie a populației din Berlin este foarte tânără în comparație cu alte landuri germane – și pentru prima dată, tinerii de 16 și 17 ani au avut drept de vot la alegerile pentru parlamentul landului.

Partidul Stângii își datorează rezultatul electoral tinerilor alegători. Față de 2023, a câștigat teren în toate grupele de vârstă – dar în mod deosebit în rândul celor sub 35 de ani.

Die Linke a primit voturi de la 43% dintre alegătorii cu vârsta între 16-24 de ani și 49% dintre alegătorii cu vârsta între 25-34 de ani.

Tinerii au votat pentru Partidul Stângii. Sursa: Infratestdimap/tagesschau24

Partidul Stângii a devenit în acest moment un „partid al tinerilor din marile orașe”, așa cum demonstrează o comparație cu alegerile regionale simultane din Mecklenburg-Pomerania Inferioară.

Deși Partidul Stângii a câștigat teren în rândul tinerilor alegători de acolo, Mecklenburg-Pomerania Inferioară este în mare parte o regiune rurală, cu puțini tineri – așa că rezultatul lor final a fost modest – 6,5%.

Partidul Stângii a crescut și în rândul altor categorii de vârstă

Dar Partidul Stângii a câștigat teren și în rândul alegătorilor mai în vârstă. Acesta și-a mărit ponderea voturilor cu zece puncte procentuale în rândul celor cu vârste cuprinse între 45 și 59 de ani și cu cinci puncte procentuale în rândul celor cu vârste cuprinse între 60 și 69 de ani, comparativ cu 2023.

AfD a înregistrat, de asemenea, câștiguri semnificative, în special în rândul alegătorilor mai în vârstă. Aceste grupuri de vârstă sunt cruciale, deoarece persoanele în vârstă sunt suprareprezentate în rândul alegătorilor cu drept de vot, reprezentând aproximativ 40% din electorat.

În același timp, Die Linke a fost cel mai de succes dintre toate partidele în mobilizarea celor care nu votaseră până acum.

75.000 dintre aceștia au votat pentru Partidul Stângii, urmat îndeaproape de AfD, care a convins 65.000 de foști non-votanți.

Celelalte partide au pierdut alegători în favoarea Partidului Stângii

La Berlin, SPD a pierdut aproximativ 36.000 de alegători în favoarea Partidului de Stânga, potrivit datelor preliminare. Verzii, care joacă adesea un rol decisiv în politica germană, au pierdut 51.000 de alegători în favoarea acestui partid.

De asemenea, 14.000 de foști alegători ai CDU au votat de data aceasta pentru Partidul Stângii.

CDU a pierdut 56.000 de alegători în favoarea AfD. SPD a pierdut voturi în favoarea tuturor partidelor.

Din cei aproximativ 2,5 milioane de alegători cu drept de vot, 75% s-au prezentat la urne, un procent semnificativ mai mare decât la alegerile repetate din 2023.

27% din votul femeilor

Partidul Stângii este, în general, mai tânăr, mai feminin și mai divers decât multe alte partide.

Femeile reprezintă 40,3% dintre deputații săi, iar 18% au origini migrante, aproximativ dublul proporției înregistrate în cadrul CDU și AfD.

La aceste alegeri, femeile au votat pentru partidele de stânga sau pentru Partidul Verde într-un procent peste medie, în timp ce bărbații au fost ușor mai înclinați să susțină CDU.

Partidul Stângii a obținut 27% din voturi în rândul femeilor, în timp ce în rândul bărbaților a fost la egalitate cu CDU, cu 22%.

AfD a obținut 18% din voturi în rândul bărbaților și 13% în rândul femeilor.

De la partidul muncitorilor din est la un electorat mai divers

Die Linke era considerat odată „partidul poporului din Est” și era votat în principal de germanii din est mai în vârstă, proveniți din mediul muncitoresc. Astăzi, acesta se bucură de sprijin în special în rândul tinerilor din cercurile progresiste, adesea cu orientare academică, potrivit Tagesschau24.

În același timp, alegătorii care își descriu situația financiară ca fiind precară sunt mai înclinați să voteze pentru Partidul de Stânga sau pentru AfD.

Cu toate acestea, Partidul Stângii se bucură de rezultate bune și în rândul persoanelor cu venituri ridicate. Succesul său nu poate fi, așadar, explicat exclusiv prin circumstanțele financiare, potrivit Die Zeit.

De fapt, față de 2023, Die Linke și-a îmbunătățit semnificativ imaginea de competență în multe domenii – chiar și în ceea ce privește economia.

Partidul Stângii se situează în fruntea tuturor celorlalte partide atunci când alegătorii sunt întrebați la modul general: „cine poate rezolva cel mai bine problemele Berlinului”.

Potrivit unui sondaj Infratest Dimap, 20% dintre respondenți menționează Partidul Stângii. CDU urmează pe locul al doilea, cu 15%.

De menționat că principala candidată a Die Linke, Elif Eralp, nu a reprezentat un factor decisiv pentru mulți alegători. Ea a constituit motivul principal pentru care au votat doar 15% dintre alegătorii de stânga.

De fapt, pentru marea majoritate, programul partidului a fost factorul decisiv. Este frapant faptul că niciunul dintre candidații de frunte nu a jucat un rol semnificativ în aceste alegeri.

Factorul Merz și slăbiciunea partidelor din guvernul federal

Sondajele au confirmat că Friedrich Merz îi îndepărtează pe potențialii alegători ai CDU. Motivul decisiv pentru care CDU nu a obținut rezultate mai bune la alegerile regionale din Berlin se află, probabil, la nivel federal, observă Tagesschau24.

La fel ca în cazul tuturor alegerilor regionale din acest an, dezamăgirea generalizată față de guvernul federal format din CDU/CSU și SPD este evidentă și aici.

Dorința de a transmite un mesaj guvernului federal a fost la fel de puternică în Berlin precum a fost și în cadrul alegerilor regionale simultane din Mecklenburg-Pomerania Occidentală.

SPD-ul din Berlin suferă, de asemenea, în mod semnificativ din cauza nivelului scăzut de popularitate al guvernului federal. Oamenii sunt în mare măsură nemulțumiți nu doar de activitatea liderului CDU și a cancelarului Merz, ci și de cea a liderilor SPD, Bärbel Bas și Lars Klingbeil.

În timp ce SPD-ul condus de Manuela Schwesig în Mecklenburg-Pomerania Occidentală a reușit să contracareze tendința națională, SPD-ul din Berlin se confruntă cu o serie de probleme pe care și le-a creat singur.

Aproximativ jumătate dintre alegătorii cu drept de vot consideră că partidul este prea divizat pentru a guverna Berlinul. Un număr similar de persoane consideră că a guvernat suficient de mult și ar trebui să treacă în opoziție.

SPD face parte din guvernul landului de zeci de ani – în mare parte ca forță principală, uneori ca partener minoritar. Prin urmare, mulți îl consideră principalul responsabil pentru numeroasele probleme din Berlin, iar partidul a înregistrat cel mai slab rezultat de până acum în acest oraș.



