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Actualitate

Cum a câștigat stânga radicală alegerile din Berlin. Un grup cheie de alegători și un răspuns la cea mai mare temere a berlinezilor

Adrian Cochino
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Die Linke (Partidul Stângii) a câștigat duminică alegerile din Berlin și are șanse mari să preia guvernarea locală de la creștin-democrați.

  • Odinioară partidul muncitorilor, Partidul Stângii a fost votat la Berlin în principal de tineri și de persoane cu un nivel ridicat de studii.
  • Sondajele au mai arătat ceva important: Die Linke pare să fi avut un răspuns convingător la cele mai importante probleme ale alegătorilor.
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Pentru prima dată, Partidul Stângii (Die Linke), moștenitorul Partidul Unității Socialiste, care a condus Germania de Est între 1949 și 1989, s-a impus ca cea mai puternică forță politică în cadrul alegerilor regionale din Berlin.