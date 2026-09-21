Skip to content
Actualitate

O scenă neobișnuită. Ce a dezvăluit ieșirea cancelarului Merz în noaptea „dezastruoasă” a alegerilor din Germania

Adrian Cochino
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Rezultatele oficiale de la dublul scrutin regional de duminică din Germania, din Mecklenburg-Pomerania Inferioară și din Berlin, au apărut luni dimineață și dau o nouă lovitură cancelarului Friedrich Merz.

  • Partidul creștin-democrat (CDU) al cancelarului Friedrich Merz a ratat intrarea în parlamentul regional din Mecklenburg-Pomerania Inferioară, o înfrângere care sporește presiunea de pe umerii nepopularului lider conservator.
  • Ieșirea lui Merz de duminică seară a fost una neobișnuită și a arătat un lucru clar.
  • Dacă vă faceți în septembrie un abonament anual la HotNews Premium, un profesor primește gratuit un abonament pe 12 luni. 
  • Abonamentele dascălilor sunt distribuite prin două organizații de educație care investesc în profesori.