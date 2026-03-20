Cum a divulgat din greșeală un ofițer francez poziția portavionului Charles de Gaulle cu un simplu jogging pe puntea navei

Cotidianul Le Monde a putut afla cu exactitate unde se află grupul francez de atac în Mediterana din simplul fapt că tânărul ofițer și-a înregistrat și și-a publicat activitățile sportive pe contul public al aplicației Strava.

Un ofițer francez de pe portavionul Charles de Gaulle a divulgat în timp real poziția navei sale și a întregului grup de atac din Marea Mediterană prin intermediul aplicației Strava, de monitorizare a activității sportive.

Le Monde scrie că ofițerul a alergat șapte kilometri în cerc pe puntea navei, într-o dimineață, activitate înregistrată de ceasul de la mână și publicată pe Strava.

Pentru că profilul de pe aplicație era setat „public”, oricine l-a putut consulta, pentru a afla astfel că portavionul și escorta se găseau la nord-vest de Cipru, la aproximativ o sută de kilometri de coastele turce, a constatat Le Monde.

O imprudență periculoasă

Prezența în regiune a grupului francez de luptă, compus din cel puțin trei fregate și o navă de realimentare, care însoțesc portavionul, nu este un secret. Trecerea grupului prin strâmtoarea Gibraltar a fost anunțată pe 6 martie.

Rămâne totuși faptul că transmiterea poziției exacte a grupului aeronaval, aproape în timp real și public pe internet, constituie o imprudență periculoasă în contextul războiului din Orientul Apropiat, scrie Le Monde.

Asta cu atât mai mult cu cât, în ultimele săptămâni, cel puțin două baze militare franceze din regiune au fost lovite de atacuri iraniene, un soldat francez fiind ucis și alți șase răniți în nordul Irakului.

După cum a observat cotidianul francez, prin intermediul contului Strava al ofițerului, oricine poate urmări deplasările grupului Charles-de-Gaulle.

Pe 14 februarie, un „jogging” pe navă, în largul mării, l-a localizat pe ofițer în largul coastelor Franței, pe 26 și 27 februarie, acesta s-a aflat pe uscat, la Copenhaga. Iar pe 13 martie, tânărul se afla la nord-vest de Cipru. O informație care poate fi verificată câteva zile mai târziu, când sunt disponibile imagini din această zonă a Mediteranei de Est, capturate de sateliți.

Comandamentul promite măsuri adecvate

Contactat de jurnaliști, Statul Major al Forțelor Armate a afirmat că publicarea traseului navelor pe aplicația Strava „nu respectă instrucțiunile în vigoare”, impuse marinarilor.

Oficialii au asigurat că „comandamentul va lua măsuri adecvate”, în condițiile în care „igiena digitală a combatantului” face parte din „cerințele preliminare înainte de orice desfășurare”.

Dar ofițerul vizat nu este singurul marinar pe care Le Monde l-a putut identifica pe Strava.

La bordul unei nave a marinei naționale aflate în misiune în ultimele zile, cel puțin un alt profil public postează activități sportive localizate și, odată cu acestea, locul în care se află nava.

Pe profilurile publice se găsesc, de asemenea, fotografii ale punții, ale altor militari sau chiar ale echipamentelor sportive din interiorul navelor.