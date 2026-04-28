Cum a fost experiența ING la Comic Con

La East European Comic Con 2026 tinerii gen Z n-au venit doar să se distreze la concursuri de cosplay alături de actorii din serialele lor favorite, ci au primit și lecții interesante despre bani și fraude sub forma unui joc video trăit IRL, marca ING Bank România. Ei au adus educația financiară într-un context în care nu te aștepți să o întâlnești: într-o activare construită ca un joc open world, unde participanții și-au creat personajul, au ales quest-uri inspirate din viața reală, au explorat liber standul, au interacționat cu NPC-urile ING și au fost recompensați pe măsură ce au avansat.

Una dintre cele mai apreciate zone a fost cea dedicată fraudelor financiare. Problema de la care au plecat a fost aceea că fraudele financiare din zilele noastre nu mai arată ca niște țepe evidente, ci iau forma unor situații credibile care te prind pe nepregătite și te fac să reacționezi rapid, sub presiune. În același timp, mai e şi faptul că deciziile financiare nu sunt influențate doar de logică, ci și de context social, de grabă și de teama de a nu greși în fața celorlalți, într-un peisaj în care majoritatea oamenilor recunosc că ascultă, într-o formă sau alta, de gura lumii. Dacă peste toate acestea adaugi că tinerii sunt mai conectaţi la mediul digital decât orice altă generaţie, e de înţeles de ce ar putea fi vulnerabili.

Foarte multă lume a fost atrasă la standul ING de prezenţa vloggerului Theo Zeciu, un favorit al zoomerilor care a făcut teasing şi înainte de eveniment că va oferi un obiect misterios cu autograf. Desigur, când a ajuns acolo a trebuit să dea mai multe publicului entuziasmat de meet and greet.

Dincolo de momentul cu Theo, mie cel mai interesant mi s-a părut modul în care au transformat educaţia antifraudă într-o experienţă interactivă. În zona The Scam Gallery, escrocii erau prezentați ca un fel de galerie de răufăcători. Fiecare tip de fraudă avea un personaj asociat, o logică cu care te atacă și o metodă cu care să te aperi. Sweet Talker venea din zona de scam romantic, PINocchio trimitea la phishing și la cereri de date sensibile, Scammerstein promitea investiții prea bune ca să fie reale, iar Mr. Worldwide Scammer ducea discuția spre fraude cu transferuri și promisiuni globale.

După ce citeai despre ei, erai pus în faţa unui NPC uman ING care te provoca la un joc de cărţi. Partea bună era că jocul nu se oprea la recunoașterea răufăcătorului. Participanții trebuiau să ghicească și metoda corectă prin care pot lupta cu acel tip de scammer, folosind soluții disponibile în aplicația bancară. Practic, activarea traducea o temă foarte serioasă într-o regulă simplă de joc: vezi amenințarea, înțelegi mecanismul și alegi apărarea potrivită.

Mai departe, banca mută conversația din zona de avertisment general în zona de acțiune concretă, prin instrumente precum Kitul de Siguranță din aplicaţia Home’Bank, dar și printr-o abordare care leagă protecția de obiectivele reale ale oamenilor, de la evitarea fraudelor până la pașii următori pe care vor să îi facă în viață.

Apoi traseul se muta în zona Life Quests unde, păstrând logica de joc video, îţi alegeai un „next quest” din viață, iar cei mai mulți au scris despre dorinţa achiziţionării de locuinţe, semn că noua generaţie e mai responsabilă decât prejudecăţile noastre despre ea.

Am participat şi eu cu un obiectiv ceva mai puţin responsabil.

Logica de joc video a continuat cu un Character Creator unde îţi făceai un avatar potrivit personalităţii tale de erou, dar şi un Secret Quest, care completa experiența cu o mecanică de scavenger hunt. Pe un ecran apăreau trei indicii, iar participanții trebuiau să le găsească printre celelalte activări. Ideea te obliga să te uiți mai atent la spațiu și să descoperi activarea ca pe o hartă de joc. Desigur aveai şi o zonă cu jocuri video pe bune, că nu era Comic Con fără ea.

Şi că tot vorbeam de personaje, ING a introdus anul ăsta trei pachete noi de cont curent, ING Go, ING More și ING Extra, care să se potrivească fiecăruia în funcţie de nevoi şi personalitate, de la servicii bancare fără stres zi de zi, până la opțiuni precum dobândă preferențială pentru economiile prin Round Up, asigurări sau beneficii de călătorie, în funcție de pachet.

Per total, mi-a plăcut că ING Bank România nu a mers strict pe abordarea didactică legată de educaţie financiară la East European Comic Con, ci s-a folosit de gamificare, un concept dovedit care spune că, dacă transformi informația într-o experiență activă, precum un joc, asta îi ajută pe oameni să înțeleagă mai repede, să rețină mai ușor și să aplice concret ceea ce au învățat, pentru că trec prin situații simulate, nu prin explicații teoretice.

Articol susținut de ING