Cum a fost folosită directoarea Serviciului de Informații SUA de serviciul de „dezinformații” al Rusiei

Subiectul „armelor biologice” a fost reamorsat recent, când, la finele lunii iunie, Tulsi Gabbard, fosta directoare a Serviciului Național de Informații al SUA (DNI), a „dezvăluit” faptul că Statele Unite au finanțat 120 de laboratoare de cercetare biologică, între care 40 chiar pe teritoriul Ucrainei.

În spațiul Occidental, inclusiv în România, organizații de fact-checking au expus public caracterul fals al acuzațiilor privind existența „laboratoarelor ucrainene destinate producției armelor biologice”, iar radiodifuzorii autohtoni care au pus în circulație minciuna în mediul audiovizual au fost sancționați de CNA .

Pe de altă parte, informația a fost dezmințită atât de oficialitățile americane, cât și de cele ucrainene. În afara declarațiilor autorităților, trebuie menționat faptul că ambele țări – Ucraina și Statele Unite – sunt semnatare ale Convenției privind interzicerea dezvoltării, producției și stocării armelor bacteriologice (biologice) și toxinice și distrugerea acestora, care a intrat în vigoare la 26 martie 1975.

Spre deosebire de celelalte teme, cea cu laboratoarele de produs arme biologice a fost susținută și multiplicată și de voci ale oficialilor din China .

Acuzația cu „arma biologică” era parte dintr-un atac cu mai multe focoase informaționale: „Ucraina nu are identitate statală”, „ucrainenii sunt naziști”, „ucrainenii comit genocid asupra rusofonilor din Donbas”.

La câteva zile după ce a invadat Ucraina, Federația Rusă a acuzat Statele Unite că a finanțat, în Ucraina, laboratoare de producere a armelor biologice. Povestea acestor laboratoare făcea parte din arsenalul informațional mobilizat de Kremlin, ca parte a războiului cognitiv, pentru a sabota tentația unor state terțe ori a NATO de a acorda ajutor Ucrainei.

Mircea Toma, membru al CNA și fost președinte al organizației ActiveWatch, arată, într-un text de opinie în HotNews, cum „o dezvăluire” menită să atace administrația Biden a fostei directoare a serviciilor secrete americane a fost folosită de Kremlin pentru a alimenta o dezinformare care circula de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

În intervenția sa înregistrată video, Tulsi Gabbard insistă asupra faptului că în aceste laboratoare se lucrează cu agenți patogeni periculoși ceea ce face ca, în condițiile războiului, să existe un risc serios de „compromitere”, respectiv, de contaminare.

Tulsi Gabbard. Foto: Michael Brochstein / ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tulsi Gabbard și-a dat demisia de la șefia serviciilor secrete americane în luna mai, mandatul său încheindu-se pe 30 iunie.

Cu alte cuvinte, pericolul semnalat nu are legătură cu vreo activitate de producere de arme biologice, ci cu siguranța în care funcționează laboratoarele.

Din această perspectivă, Gabbard precizează că administrația Trump a suspendat finanțarea pentru o categorie de activități de cercetare care se putea desfășura în laboratoarele biologice.

Ce se întâmpla de fapt în laboratoarele respective

Este vorba despre modificări genetice ale agenților patogeni, modificări care pot genera versiuni noi ale agenților cu pricina („gain of function”) pentru a studia posibilele evoluții ale virușilor – de exemplu – ori modificări ale organismelor care să permită apărarea mai eficientă în cazul epidemiilor.

Acest tip de cercetări implică riscuri odată ce niciun sistem de securitate în care funcționează laboratoarele nu poate invoca infailibilitatea. Incidente de securitate sunt înregistrate peste tot în lume.

În Statele Unite, de exemplu, în deceniul trecut, au „scăpat” din laborator agenți patogeni ca variola, anthrax-ul și gripa aviară. Acesta este motivul care a determinat autoritățile americane să oprească, anul trecut, finanțarea acestui tip de cercetare.

Atac la administrația Biden

Directoarea Gabbard, într-un vizibil și precar efort de a politiza „dezvăluirile”, declară că informația pe care dânsa o face publică ar fi fost ascunsă de autorități în timpul guvernării Biden.

„În pofida impactului global potenţial catastrofal pe care îl poate avea cercetarea asupra agenţilor patogeni periculoşi în laboratoare biologice, politicieni, aşa-zişi experţi în sănătate precum dr. Fauci şi entităţi din cadrul echipei de securitate naţională a administraţiei Biden, au minţit poporul american cu privire la existenţa laboratoarelor biologice finanţate şi susţinute de SUA şi i-au intimidat pe cei care au încercat să scoată adevărul la lumină. Biroul Directorului Serviciului Naţional de Informaţii (ODNI) va continua să colaboreze îndeaproape cu partenerii din întregul guvern pentru a identifica unde se află aceste laboratoare, ce agenţi patogeni conţin şi pentru a pune capăt cercetărilor periculoase de tip «gain-of-function», care ameninţă sănătatea şi bunăstarea poporului american şi a oamenilor din întreaga lume”.

După cum se poate constata, nimic din ceea ce afirmă directoarea DNI nu are legătură cu „arme biologice”. Este vorba exclusiv despre implicarea SUA în chestiuni care țin de securitatea mediului (laboratoarelor) în care sunt efectuate cercetări biologice.

Gabbard menționează un număr de 120 de laboratoare din 30 de țări, laboratoare care au fost asistate pentru asigurarea securității. Cercetarea biologică desfășurată în toate aceste laboratoare este exclusiv cercetare de pace, cercetare care urmărește să crească rezistența oamenilor, a culturilor agricole, a animalelor față de agenți patogeni.

Cum a răstălmăcit Moscova

Ei bine, cu toate astea, Moscova a profitat și a răstălmăcit intervenția directoarei serviciului de informații american, interpretând-o ca fiind o recunoaștere a implicării americane în cercetare și producție de arme biologice.

Iată ce se poate citi acum pe site-ul ambasadei Federației Ruse în România:

„Cu sprijinul financiar și organizațional al Statelor Unite, o rețea de peste 30 de laboratoare biologice angajate în activități de cercetare privind studiul bolilor mortale, în special a agenților patogeni periculoși și a virușilor a fost desfășurată pe teritoriul Ucrainei după 2014. Beneficiarul lucrărilor efectuate este Departamentul Apărării al SUA.(…) S-au efectuat lucrări de cercetare pentru studierea agenților potențiali de arme biologice specifici acestei regiuni, care au focare naturale și sunt capabili să fie transmiși oamenilor. (…) Efectuarea unor astfel de studii poate indica la faptul că biologii militari americani și ucraineni intenționau să folosească păsările ca mijloc de livrare a armelor de distrugere în masă”.

Programul a fost prezentat public

În tot acest timp, pe site-ul ambasadei Statelor Unite la Kiev sunt prezente, transparent, informațiile despre implicarea americană în „Programul de reducere a amenințărilor biologice în Ucraina”.

Ambasada vorbește despre asistarea unui mare număr de laboratoare care au fost dotate cu sisteme mai sigure și despre colaborări ale cercetătorilor americani cu cei ucraineni pe diferite teme dintre care una ne ajută să înțelegem de unde s-a inspirat propaganda rușilor: „Evaluarea riscului asociat cu anumite pesticide aviare potențial transportate de păsările migratoare deasupra Ucrainei”.

De altfel, în Statele Unite, în spiritul principiului check and balance, instituțiile s-au verificat între ele imediat după ce Federația Rusă a lansat atacul informațional.

„O mișcare clasică a rușilor”

Pe 10 martie 2022 – la câteva săptămâni de la invazia rusă – Comitetul pentru Informații al Senatului american a audiat-o pe directoarea DNI din acel an, doamna Avril Haines (predecesoarea lui Tulsi Gabbard) în legătură cu acuzațiile privind implicarea americană în „laboratoarele ucrainene de producere a armelor biologice”.

Comitetul a solicitat reprezentanților comunității de informații, respectiv directoarei Haines, să formuleze explicit dacă vreuna dintre activitățile de colaborare cu laboratoarele de cercetare biologică ucrainene ar fi putut fi asociată ideii de „armă biologică”, așa cum pretindeau atunci autoritățile de la Kremlin. Cu acel prilej, pe atunci senatorul Marco Rubio – actualul secretar de stat al SUA – a solicitat directoarei Haines detalii specifice cu privire la activitatea laboratoarelor biologice ucrainene.

Vă oferim aici un fragment din răspunsul acesteia: „Vreau doar să fie absolut clar că nu credem că Ucraina urmărește arme biologice sau nucleare, că nu am văzut nicio dovadă în acest sens. Și, sincer, această campanie de influențare este complet în concordanță cu eforturile de lungă durată ale Rusiei de a acuza Statele Unite că sponsorizează activități legate de arme biologice în fosta Uniune Sovietică. Deci, aceasta este o mișcare clasică a rușilor.” (Transcrierea întregii audieri o găsiți aici).

În sfârșit, dacă e evident că Statele Unite s-au implicat în asistarea laboratoarelor de cercetare biologică în 30 de țări, inclusiv în Ucraina, această activitate a fost asumată public.

Riscul unui MAGA scandal

În ciuda afirmației directoarei DNI – cum că până la dânsa, implicarea Statelor Unite în asistarea laboratoarelor biologice, ar fi fost ascunsă publicului -, informații privind activități specifice de colaborare cu laboratoare de cercetare biologică ucrainene sunt afișate de ani de zile pe site-ul Ambasadei SUA de la Kiev, așteptând să fie citite de doamna Gabbard.

Nimic din activitatea acestor laboratoare nu are vreo legătură cu producerea de arme biologice. De altfel, nici în declarația directoarei Gabbard nu există vreo referire la „arme biologice”. Dacă ar fi fost așa, probabil că reacția comunității internaționale față de un autodenunț comis de la înălțimea executivului Statelor Unite privind încălcarea Convenției ar fi produs un MAGA scandal.

Evident, însă, nimic din ceea ce ține de domeniul realității nu poate împiedica agenții dezinformării de război să atace Ucraina pentru „laboratoare care pregătesc arme biologice” inexistente.

Mesajul Rusiei, preluat și în România

Îndemnul la intoxicare informațională dat de oficialii Kremlinului a fost, din păcate, urmat de agenții autohtoni ai războiului informațional purtat împotriva României. Aceștia s-au reactivat și au preluat mesajul ambasadei Federației Ruse de la București.

Acesta sună cam așa: „A fost ADEVĂRAT! Biolaboratoarele lui Biden din Ucraina au existat, a confirmat Tulsi Gabbard, șefa informațiilor din SUA. 120 în 30 de țări. Și ne taxau că e «FAKE NEWS»” . Acest strigăt de victorie este destinat a discredita toate organizațiile/agențiile de media specializate în verificarea informațiilor, anume acelea care au demontat acuzația privind existența laboratoarelor care ar produce arme biologice în Ucraina.

Ori, afirmația identificată ca falsă era legată de cuvântul „arme”, nu de „laboratoare” – fie ele și finanțate de americani. Ieșirea publică a directoarei Gabbard nu a conținut nici o referire la „arme”, deci nu a infirmat câtuși de puțin concluziile verificatorilor. Toate diagnosticele de „fals” atribuite de aceștia rămân pe deplin valide.

Este de reținut această precizare pentru toate vocile din mass-media audiovizuale care s-ar lăsa tentate de această stratagemă înșelătoare și ar relua afirmația cu privire la existența laboratoarelor care produc arme biologice în Ucraina.

Această afirmație, dacă ajunge să fie semnalată Consiliului Național al Audiovizualului, poate să fie costisitoare.