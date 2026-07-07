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Cum a fost folosită directoarea Serviciului de Informații SUA de serviciul de „dezinformații” al Rusiei

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Mircea Toma, membru al CNA și fost președinte al organizației ActiveWatch, arată, într-un text de opinie în HotNews, cum „o dezvăluire” menită să atace administrația Biden a fostei directoare a serviciilor secrete americane a fost folosită de Kremlin pentru a alimenta o dezinformare care circula de la începutul invaziei ruse în Ucraina. 

La câteva zile după ce a invadat Ucraina, Federația Rusă a acuzat Statele Unite că a finanțat, în Ucraina, laboratoare de producere a armelor biologice. Povestea acestor laboratoare făcea parte din arsenalul informațional mobilizat de Kremlin, ca parte a războiului cognitiv, pentru a sabota tentația unor state terțe ori a NATO de a acorda ajutor Ucrainei. 

Acuzația cu „arma biologică” era parte dintr-un atac cu mai multe focoase informaționale: „Ucraina nu are identitate statală”, „ucrainenii sunt naziști”, „ucrainenii comit genocid asupra rusofonilor din Donbas”. 

Spre deosebire de celelalte teme, cea cu laboratoarele de produs arme biologice a fost susținută și multiplicată și de voci ale oficialilor din China

Acuzații fără probe

Pe de altă parte, informația a fost dezmințită atât de oficialitățile americane, cât și de cele ucrainene. În afara declarațiilor autorităților, trebuie menționat faptul că ambele țări – Ucraina și Statele Unite – sunt semnatare ale Convenției privind interzicerea dezvoltării, producției și stocării armelor bacteriologice (biologice) și toxinice și distrugerea acestora, care a intrat în vigoare la 26 martie 1975.

În ciuda absenței oricărei probe materiale, acuzațiile privind existența laboratoarelor destinate armelor biologice au continuat, episodic, pe tot parcursul celor 4 ani de război. 

În spațiul Occidental, inclusiv în România, organizații de fact-checking au expus public caracterul fals al acuzațiilor privind existența „laboratoarelor ucrainene destinate producției armelor biologice”, iar radiodifuzorii autohtoni care au pus în circulație minciuna în mediul audiovizual au fost sancționați de CNA

Aceste intervenții au produs o atenuare a campaniei cu acest subiect în România.

„Dezvăluirea” lui Tulsi Gabbard

Subiectul „armelor biologice” a fost reamorsat recent, când, la finele lunii iunie, Tulsi Gabbard, fosta directoare a Serviciului Național de Informații al SUA (DNI), a „dezvăluit” faptul că Statele Unite au finanțat 120 de laboratoare de cercetare biologică, între care 40 chiar pe teritoriul Ucrainei. 