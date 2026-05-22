O nouă demisie importantă din administrația Trump. Tulsi Gabbard pleacă de la șefia serviciilor secrete americane

Șefa serviciilor de informații americane, Tulsi Gabbard, care a părut uneori în dezacord cu președintele Donald Trump în privința războiului din Iran, a anunțat vineri că va demisiona din funcție, din motive personale, transmite AFP.

„Din păcate, trebuie să îmi depun demisia, cu efect de la 30 iunie 2026”, a scris Gabbard într-o scrisoare adresată președintelui Trump și publicată pe rețeaua socială X, explicând că ia această decizie din cauza stării de sănătate a soțului său, care a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer osos.

Gabbard spune că soțul ei „se va confrunta cu provocări majore în următoarele săptămâni și luni”. „În acest moment, trebuie să mă retrag din funcția publică pentru a fi alături de el și a-l susține pe deplin în această luptă”, a adăugat ea.

Potrivit postului Fox News, Gabbard l-a informat pe președintele Trump cu privire la decizia sa și în cadrul unei întâlniri care a avut loc vineri în Biroul Oval.

Tulsi Gabbard, fost cadru militar, conduce Direcția Națională de Informații a Statelor Unite.