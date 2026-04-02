Cum a fost recuperat Coiful de la Coțofenești. Avocații suspecților au jucat un rol cheie

Artefactele expuse în muzeul Drents după ce au fost recuperate Foto: Sem van der Wal / AFP / Profimedia

Coiful de la Coțofenești și două din cele trei brățări dacice furate au fost găsite după ce Parchetul a încheiat acorduri cu suspecții, iar aceștia au oferit informații pentru recuperarea lor, au anunțat joi procurorii olandezi într-o conferință de presă, potrivit RTV Drenthe.

„Suntem extrem de mulțumiți de descoperirea coifului de aur de la Coțofenești și a brățărilor”, a declarat procurorul de caz în conferința de presă. „După jaf, am demarat o anchetă cu două obiective: găsirea comorilor de artă și arestarea făptașilor.”

Mai multe persoane au fost ridicate în timpul anchetei care a durat 14 luni. Trei dintre acestea au calitate de suspecți și se află în arest preventiv în așteptarea procesului care va începe la mijlocul acestei luni. Aceștia au colaborat cu procurorii pentru predarea artefactelor.

„Obiectele de artă ne-au fost predate ieri prin intermediul avocaților inculpaților. În cadrul acestui proces s-au încheiat acorduri procedurale. Conținutul acestor acorduri va fi discutat în scurt timp în sala de judecată”, a explicat procurorul.

Potrivit legii, suspecții pot primi o reducere a condamnării pentru că au cooperat în cadrul anchetei penale.

Procesul celor trei suspecți, aflați acum în arest, este programat să înceapă la mijlocul lunii aprilie. Artefactele vor fi returnate României cât mai curând posibil, a anunțat procurorul. Cea de-a treia brățară de aur furată este în continuare dispărută.

Coiful recuperat a suferit daune minore. „Prezintă câteva îndoituri, dar acestea pot fi reparate complet. Brățările nu sunt avariate”, a spus procurorul.

