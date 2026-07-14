Cum a fost ridicat Liceul „Gheorghe Lazăr”. La sfârșit de secol al XIX-lea, edificiul avea cea mai modernă “hallă” de gimnastică

În toamna lui 1890, pe noul și parizianul bulevard Elisabeta era inaugurat Liceul “Gheorghe Lazăr”, al doilea cel mai vechi liceu din București, după “Sfântul Sava” (1694).

Se întâmpla pe vremea când Carol I era rege iar primarul Pache Protopopescu iniția ambițioase lucrări destinate modernizării Bucureștiului. Bulevardul Elisabeta, proaspăt trasat după model hausmannian, se îmbogățea și era înfrumusețat cu clădiri publice de mare valoare.

Maiestuoasa clădire, de lângă Grădina Cișmigiu, a fost proiectată de arh. Filip/Philip George Muntureanu (1841 București-? Constantinopol/ Istanbul).

Află, pe B365.ro, informații cu totul inedite, inexistente pe internet, despre odiseea ridicării edificiului de învățământ de pe bd. Elisabeta, oferite de Cezara Mucenic, istoric de artă.