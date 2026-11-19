Președintele SUA, Donald Trump, a fost surprins cu ochii închiși în timp ce omologul său chinez Xi Jinping ținea un discurs joi, în cadrul sesiunii plenare a APEC.

BBC a prezentat imagini suprinse înainte de a începe întâlnirea bilaterală dintre Trump și XI, în cadrul sesiunii plenare APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific).

În timp ce președintele chinez se adresa liderilor mondiali din sală, Trump a fost observat stând nemișcat, cu ochii închiși, scrie BBC.

Imagini cu președintele republican de la summitul APEC au fost distribuite și pe rețelele de socializare, care au stârnit o reacție și din partea Biroului de presă al guvernatorului Californiei, democratul Gavin Newsom, care a scris pe X: „Lumea râde de el.”

The world is laughing at him. — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) November 19, 2026

Președinții Donald Trump, Xi Xinping și Vladimir Putin urmează să aibă mai târziu discuții trilaterale, aceasta fiind prima dată când liderii acestor țări se întâlnesc în cadrul unei reuniuni oficiale.