Cum a fost trimis la spital singur, cu salvarea, un copil cu dizabilități grave dintr-un centru din Prahova

Copilul de 8 ani se afla sub măsură de protecţie specială fiind îngrijit în cadrul Centrului de Tip Rezidenţial ,,Sfântul Andrei” din Ploieşti. El a fost internat iniţial la Spitalul de Pediatrie Ploieşti în 28 ianuarie, iar medicii de aici au decis transferul la Spitalul „Marie Curie” din București. Drumul a fost făcută cu ambulanța fără ca minorul să fie însoțit în ciuda dizabilităților pe care le are.

Cazul a fost făcut public miercuri seară de jurnalista Diana Marcu, colaborator al Asociaţiei „Inima Copiilor”. „Un copil cu dizabilitate gravă, un copil de 8-9 ani, care arată ca şi cum ar avea 4, a ajuns astăzi de urgenţă la Spitalul Clinic pentru Copii Marie Curie din Bucureşti SINGUR. Desigur, cu o salvare, dar SINGUR. Copilul este instituţionalizat, ceea ce înseamnă că Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova are responsabilitatea lui, aşa cum are responsabilitatea lui şi Consiliul Judeţean Prahova”, a anunțat ea într-o postare pe Facebook.

Potrivit ei, diagnosticul este de pericardită în cantitate mare şi pleurezie/ pneumotorax masiv. „Echipa de la Cardiochirurgie Marie Curie l-„a drenat”. Momentan, copilul este în Terapie Intensivă. Repet: SINGUR, 8 ani, cu nevoi speciale, non verbal”, a explicat Marcu.

DGSAPC insistă că a respectat procedurile

Contactați de news.ro, reprezentanții DGASPC Prahova, instituție care avea în grijă copilul, a susținut că procedurile au fost respectate pentru că „pe tot parcursul intervenţiei, reprezentanţii Centrului „Sfântul Andrei” au menţinut legătura cu personalul medical din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploieşti, precum şi cu echipa medicală a Spitalului Marie S. Curie”.

Directoarea DGASPC Prahova, Simona Albu, a explicat că, din momentul în care minorul a fost internat la Terapie intensivă la spitalul din Ploieşti, procedura stipulează că „spitalul este cel care stabileşte regulile”.

„Personal am ţinut legătura cu cadrele de la Spitalul de Pediatrie şi atât timp cat a fost internat în Spitalul de Pediatrie Ploieşti mi-a spus foarte clar că nu este nevoie de însoţitor pentru că există cadrele medicale care să supravegheze copilul. În momentul în care a fost transferat la Bucureşti, nici la acel moment nu ne-a fost solicitat ca cineva să-l însoţească”, a declarat ea.

Albu a precizat că, dacă spitalul ar fi solicitat un însoţitor, DGASPC ar fi „procedat în consecinţă”, dar copilul fiind la terapie intensivă „teoretic nici n-ai cum să-l însoţeşti”.

Primele măsuri după mediatizarea cazului

Directorul Centrul „Sfântul Andrei” şi o infirmieră au fost trimişi joi dimineață la spitalul din București unde este internat copilul.

Directoarea DGASPC a comentat și afirmația Dianei Marcu care spunea că arată mai mic decât vârsta biologică. Ea a precizat că este vorba despre un copil cu afecţiuni medicale severe, aşa cum sunt şi alţii în Centrul Sfântul Andrei şi că starea fizică a acestor copii nu ţine de modul în care sunt îngrijiţi, ci depinde de bolile de care suferă.