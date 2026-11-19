Momentul a avut loc în sala de la Kylin Villa, înainte ca jurnaliștii să fie scoși din încăperea unde Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping urmau să poarte discuții cu ușile închise.

Un jurnalist rus i-a pus liderului de la Kremlin o întrebare în sala de negocieri de la Shenzhen, în fața lui Donald Trump și Xi Jinping, relatează agenția Interfax și South China Morning Post.

Corespondentul special al cotidianului rus Kommersant, Andrei Kolesnikov, i-a strigat o întrebare directă președintelui rus: „Arată asta ca Ialta 2.0?”.

Înainte ca alți participanți să îi facă semn reporterului să tacă, Vladimir Putin „a ascultat, s-a gândit și a dat afirmativ din cap”, a relatat Kommersant.

Același ziar financiar din Moscova a consemnat că, la aceeași conferință, Putin a definit altfel Ialta decât o fac majoritatea istoricilor și oamenilor, din toată lumea:

„La Conferința de la Yalta din 1945, nimeni nu a împărțit lumea; s-au consemnat realitățile care au apărut după cel de-al Doilea Război Mondial, iar în conflictele de astăzi va trebui să acceptăm aceste realități. Aceasta a fost declarația președintelui rus Vladimir Putin în urma unei întâlniri comune cu președintele chinez Xi Jinping și cu președintele american Donald Trump, în cadrul summitului APEC de la Shenzhen”, a scris Kommersant.

Gestul liderului de la Kremlin vine în contextul în care summitul de la Shenzhen a atras numeroase comparații cu Conferința de la Ialta din februarie 1945, când liderii SUA, URSS și Marii Britanii au trasat sferele de influență postbelice.

Înaintea reuniunii, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat asupra riscului unei reîmpărțiri a influenței între marile puteri, declarând că Kievul „nu vrea ca asta să se transforme în «Ialta 2, 3, 4»”.

Totodată, înainte de debutul discuțiilor de joi, un oficial european a declarat pentru CNN că o astfel de întâlnire reprezintă „visul lui Putin”, oferindu-i ocazia să își consolideze statutul pe scena globală.