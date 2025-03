Cum a reacționat Zelenski atunci când Macron l-a sunat în timp ce dădea un interviu. Momentul a fost filmat VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a răspuns la telefon, miercuri, în timpul unui interviu video cu un jurnalist, omologului său francez Emmanuel Macron, potrivit Kyiv Post și HuffPost, citate de News.ro.

„Emmanuel, Emmanuel. Îmi pare rău, discut cu nişte jurnalişti”, i-a spus Zelenski lui Macron, după ce a oprit-o pe o jurnalistă pentru a răspunde la telefon. El i-a propus președintelui francez să-l sune înapoi în „20 de minute”.

Liderul de la Kiev a confirmat apoi unui jurnalist de la France 24 că la telefon era Emmanuel Macron.

„Tocmai am vorbit cu preşedintele Macron, cu Emmanuel. Ne sunăm cu regularitate. Aş spune în medie o dată pe zi”, a precizat el, lăudând „relaţiile strânse” între cele două ţări şi exprimându-şi „recunoştinţa” faţă de liderul francez care „ajută mult” Ucraina.

De asemenea, Zelenski a anunţat că urmează să efectueze o vizită în Franţa „săptămâna viitoare” şi că vor avea loc „mai multe reuniuni”.

