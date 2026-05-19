Cum a reușit avionul F-16 românesc să doboare drona din Estonia. Detaliile transmise de MApN

O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române, care execută misiuni de Poliție Aeriană Întărită NATO în spațiul aerian baltic, a doborât marți o dronă în spațiul aerian estonian, anunță oficial Ministerul Apărării Naționale (MApN).

„Astfel, astăzi, în jurul orei 11.00, două aeronave F-16 din Detașamentul Carpathian Vipers au fost ridicate în aer de către Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate (CAOC) Uedem pentru o alertă de Poliție Aeriană în spațiul aerian din zona de responsabilitate”, potrivit MApN.

„Piloții au identificat ținta și au parcurs toate procedurile de identificare, aprobare pentru angajare și minimizare a riscurilor, după care au lansat o rachetă aer-aer, doborând o dronă”, a transmis ministerul.

Laude de la ministrul Apărării: „Da, România poate”

„În complicata luptă mondială contra dronelor, un pilot militar roman este astăzi cel care a reușit”, a transmis separat, marți, ministrul Apărării Radu Miruță, precizând că la bordul avionului de vânătoare F16 românesc se afla căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru.

Miruță mai spune că reușita comandorului român „este extrem de apreciată la nivelul aliaților” și că a propus acordarea emblemei de emisar pentru pace, clasa întâi, pentru pilotul avionului de vânătoare.

„Pentru ca dintr-un avion F16 să fie tras într-o dronă, trebuie îndeplinite simultan o serie de condiții. Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Estonia. Da, România poate”, a spus Miruță.