Cum a reușit Ucraina să dea o lovitură strategică Rusiei: A distrus aproape jumătate din sistemele antiaeriene care s-au dovedit cele mai performante în război

Ucraina susține că a reușit numai în anul 2025 să distrugă aproape jumătate din arsenalul de sisteme antiaeriene Panțir-S1 ale Rusiei, sisteme care s-au dovedit cele mai performante în special împotriva dronelor ucrainene. „Numărul sistemelor distruse depășește semnificativ capacitățile de producție”, spun autoritățile de la Kiev.

Anunțul a fost făcut chiar de șeful SBU, Vasil Maliuk, în timpul unui briefing susținut la 31 octombrie, alături de președintele Volodimir Zelenski, relatează Defense Romania.

Maliuk a subliniat că distrugerea acestor sisteme reprezintă o prioritate absolută, stabilită direct de președintele Zelenski, iar motivul este unul pur strategic.

Sistemele Panțir, cele mai eficiente împotriva atacurilor cu drone ale Ucrainei

Sistemele antiaeriene complexele „Panțir” s-au dovedit a fi cel mai eficient instrument al Moscovei în contracararea dronelor ucrainene cu rază lungă de acțiune, care operează adânc în teritoriul inamic.

„În fața noastră, să recunoaștem, inamicul are o apărare antiaeriană foarte puternică. Tocmai ,,Panțir-urile” lucrează cel mai eficient împotriva dronelor noastre cu rază lungă”, a precizat Maliuk.

Oficialul de la Kiev susține că „numărul sistemelor distruse depășește semnificativ capacitățile de producție” a rușilor, adică aproximativ 30 de astfel de sisteme pe an.

„Avem lovituri adânci în teritoriul rus, operăm adânc în spatele liniilor inamice folosind drone. Vorbim despre o rază de acțiune de 130 km sau mai mult. Iar rachetele lor Pantsir sunt cele mai bune pentru a contracara dronele noastre cu rază lungă de acțiune. Așadar, de la începutul anului 2025 până în prezent, am distrus 48% din rachetele Pantsir ale inamicului”, a susținut Maliuk.

Din datele publice disponibile până acum se cunoaște că Rusia avea în dotare circa 110-120 astfel de sisteme.

Rusia rareori confirmă pierderile de echipamente militare, însă surse de date deschise confirmă cel puțin o parte din evaluările ucrainenilor.

Site-ul olandez de analiză militară Oryx, care documentează pierderile de echipamente de ambele părți, a confirmat distrugerea a cel puțin 35 de sisteme „Panțir-S1”, potrivit Defense Romania.

160 de atacuri ale Ucrainei în spatele liniilor inamice

Maliuk susține că de la începutul anului Ucraina a executat aproximativ 160 de atacuri reușite în spatele liniilor inamice, atacuri care au vizat cu precădere „90% din bugetul de apărare al Federației Ruse”, adică sectorul de petrol și gaze.

În lunile septembrie și octombrie, SBU a lovit circa 20 de obiective cheie – șase rafinării, două terminale petroliere, trei baze de depozitare și nouă stații de pompare.

Impactul economic este deja vizibil și dureros pentru Moscova, susține Maliuk care vorbește de o scădere de peste 20% a livrărilor de produse petroliere, precum și oprirea a 37% din capacitatea totală de rafinare a țării și impunerea unei interdicții asupra exporturilor de benzină până la sfârșitul anului.

Sistemul de rachete Pantir, Foto: Russian Defence Ministry / TASS / Profimedia

Sistemul antiaerian Panțir-S1

Sistemul antiaerian „Panțir-S1”, intrat în dotarea forțelor ruse în 2012, este un complex hibrid de rachete și artilerie cu rază scurtă de acțiune și a fost proiectat să poată proteja obiective strategice și trupe. Sistemul include și un radar și are toate elementele montate pe o singură unitate mobilă, fie un camion, fie pe un șansiu de tanc.

Este considerat a fi unul dintre cele mai moderne și performante sisteme antiaeriene rusești, foarte eficient împotriva țintelor care operează la altitudini foarte mici, precum rachete de croazieră sau drone de toate dimensiunile.

Panțir-S1 combină două tunuri automate de 30 mm care bat până la 4 km distanță, precum și 12 rachete ghidate de radar capabile să lovească ținte la 20 km distanță și 15 km altitudine. Versiunea modernizată, „Panțir-S2”, are capacități de detectare radar îmbunătățite, de peste 40 km.

La începutul și mijlocul anului 2023, mass-media de stat rusă a raportat că sistemul Pantsir a primit un nou software pentru a îmbunătăți capacitatea de a face față rachetelor lansate de sistemul HIMARS fabricat în SUA și, respectiv, de rachetele de croazieră britanice Storm Shadow.

În 2023, imagini postate online aratau cum Rusia a amplasat pe clădirile Ministerului Apărării și Ministerului Educației din Moscova sisteme antiaeriene Pantsir.

Un sistem Panțir-S1, destinat exportului, are o valoare de aproape 13 milioane de euro.