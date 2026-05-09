Cum a reușit un român să scoată ilegal 400.000 de euro dintr-o bancă din Islanda

Un român, de 33 ani, urmărit internaţional pentru fraudă şi spălare de bani a fost arestat după ce a transferat ilegal aproximativ 400.000 de euro dintr-o bancă din Islanda, anunță sâmbătă Poliția Română.

Potrivit poliției, românul e acuzat de autoritățile islandeze că, în perioada 23 – 27 aprilie 2026, „ar fi exploatat o vulnerabilitate a sistemului unei instituții bancare din Islanda și ar fi transferat ilegal sume importante de bani”. Prejudiciul estimat este de aproximativ 400.000 de euro.

Pe numele său exista un mandat european de arestare emis de autorităţile judiciare din Islanda.

„În baza mandatului european de arestare, persoana urmărită a fost depistată pe teritoriul României și condusă în fața autorităților judiciare competente, față de aceasta fiind dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, în vederea continuării procedurilor legale privind predarea către autoritățile judiciare emitente”, a transmis Poliția Română.

Ulterior, Curtea de Apel București a decis arestarea bărbatului, pentru 30 de zile, în vederea extrădării.