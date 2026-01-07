Cum a reușit unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România să ajungă în topul pagubelor SUA de pe urma „reconstrucției″ Afganistanului

Fostul om de afaceri iordanian Fathi Taher a primit zeci de milioane de dolari pentru a construi un hotel de cinci stele și un complex rezidențial în Kabul. După încasarea banilor, șantierele au fost abandonate, scrie Profit, care citează documente americane. Taher a avut numeroase afaceri în România și a murit acum cinci ani.

″Din 2002 și până la mijlocul anului 2021, Congresul Statelor Unite a alocat aproximativ 144,7 miliarde de dolari pentru reconstrucția Afganistanului – mult mai mult decât a cheltuit pentru Planul Marshall de după cel de-al Doilea Război Mondial, în termeni ajustați cu inflația. Misiunea promitea să aducă stabilitate și democrație în Afganistan, dar în cele din urmă nu a realizat niciunul dintre aceste obiective”, se arată într-un raport al Biroului Inspectoratului Special General pentru Reconstrucția Afganistanului (SIGAR), citat de Profit.ro.

Pe lista investițiilor care au fost finanțate, dar nu au mai fost finalizate se află și cele ale unui cunoscut om de afaceri iordanian, care a avut numeroase afacerii în România: Fathi Taher. Acesta a murit în 2021.

Cu o avere estimată cândva la 300 de milioane de euro, Fathi Taher a avut în România mai multe afaceri în industrie, turism şi imobiliare, printre care Şcoala Româno-Americană din Pipera, Hotelul Marriott din Capitală, AIG România, fabrica de ciocolată Kandia, fabrica Electroputere Craiova (transformată în mall), fabrica GRIRO şi clubul de fotbal Rapid Bucureşti, potrivit Ziarului Financiar.

Bani pentru un hotel și un complex rezidențial

Taher a cerut și a primit în 2007 aproape 60 de milioane de dolari din fonduri americane pentru construirea în capitala Afganistanului, Kabul, a unui hotel Marriot de 5 stele cu 209 camere „care să asigure cazarea investitorilor străini, încurajând demersurile de reconstrucție a țării și constituind o poartă de intrare pentru cetățenii afgani care se întorc în țara natală după ce au trăit în străinătate”.

Potrivit raportului ctat de Profit.ro, Taher a mai venit cu un proiect imobiliar trei ani mai târziu, în 2010, care prevedea construcția unui bloc de apartamente lângă hotelul aflat în stadiu de proiect. iar americanii au mai aprobat și pentru acesta 27 de milioane de dolari.

În 2013, construcția hotelului a fost oprită, iar șantierul a fost abandonat.