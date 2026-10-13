Cum a scăpat de la demolare un palat de milioane de pe Batiștei, reședința cu cinema din centrul Bucureștiului

Un palat din perioada Belle Epoque, înconjurat de clădiri înalte, care sfidează Regulamentul Zonelor Construite Protejate, poartă o extraordinară poveste din București.

Clădirea monumentală face parte din Ansamblul de Arhitectură Strada Batiștei, care cuprinde reședințele mărețe are elitelor bucureștene de la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului XX.

Clădirea de pe strada Batiștei de la numărul 35 a aparținut avocatului și senatorului liberal Vladimir G. Athanasovici, fiul medicului Gheorghe Athanasovici, primul profesor titular de medicină legală din țară.

Bulgar de origine, Gheorghe Athanasovici a făcut Facultatea de Medicină din Paris și, în anul în care a terminat-o, a venit la București, unde s-a stabilit și a profesat medicina timp de peste 40 de ani.

Din Dicționarul Contimporanilor aflăm că Athanasovici, “dimpreună cu Davila, Protici, Patzelt Triandaflidi, a fost dintre cei dintâi profesori de medicină ai facultății noastre la începutul ei, profesând toxicologia și medicină legală. În același timp era și medic primar la Spitalul de Copii.”

Citește, pe B365.ro, cum a supraviețuit Palatul Athanasovici și a rămas înghesuit între un bloc ridicat în perioada comunistă și unul nou, postdecembrist.