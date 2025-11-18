Cum a schimbat Mădălina Scutelnicu, fost jurnalist devenit avocat, modul în care sunt audiați copiii în instanțele din România

Înainte să devină avocat, Mădălina Scutelnicu, din Sibiu, a lucrat peste un deceniu în presă. Schimbarea profesiei a venit după investigarea unui caz în care un copil de 9 ani fusese ucis. „Eram jurnalist și am ajuns la fața locului aproape odată cu poliția. Am simțit atâta revoltă și neputință… M-am uitat la mine și mi-am zis: «Ok, Mădă, și acum ce faci? Te duci la birou și scrii? Copilul nu de asta are nevoie».” În 2016, deja avocat, a asistat la o audiere care i-a schimbat viața. Judecătoarea Camelia Folea, din Blaj, a vorbit cu Raul, băiețelul de 8 ani al clientei ei, într-un mod neobișnuit pentru practica de atunci: i-a arătat pantofii ei albaștri, i-a prezentat roba ca pe „o pelerină magică” și l-a invitat la o „plimbare prin castel”. Atunci a înțeles că orice copil care ajunge într-o sală de judecată, indiferent de motiv, merită aceeași grijă. Atmosfera, felul în care i se vorbește, întregul proces al audierii trebuiau regândite astfel încât niciun copil să nu plece de acolo cu o rană în plus.

După ce văzusem cu ochii mei cum un magistrat a întrebat copilul soților veniți să divorțeze cu cine vrea să rămână (cu mama sau cu tata?), așa, fără nicio introducere, ci brutal și direct, pe holul Judecătoriei… am simțit că este nevoie de un alt mod de abordare a copiilor care calcă, fără voia lor, pragurile instanțelor. Trebuiau schimbate mediul și modul de dialog”, își începe Mădălina povestea. Apoi, în 2016, după ce micuțul Raul a fost audiat cu empatie de judecătoarea Camelia Folea, a relatat pe pagina ei de Facebook întâmplarea, cu titlul „Doamna cu pantofi albaștri”.

Povestea aceasta a devenit virală și a generat o schimbare majoră în spațiul juridic. Rând pe rând, în tribunalele și judecătoriile din România s-au înființat camere speciale de audiere a minorilor – colorate, pline de jucării și mobilier vesel. Mai mult, Consiliul Superior al Magistraturii a elaborat un ghid de bune practici în domeniul tehnicilor de audiere a minorilor. Pentru demersurile ei, Mădălina Scutelnicu a primit titlul de Cavaler al Avocaturii din partea Uniunii Naționale a Barourilor din România, distincție care a recunoscut impactul inițiativei ei în domeniul dreptului familiei.

Citește continuarea poveștii AICI.