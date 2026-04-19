Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”

Războiul din Orientul Mijlociu și scumpirea accelerată a carburantului transformă industria globală de turism, prin zboruri mai scumpe și mai lungi și turiști mai prudenți. Pentru a înțelege impactul conflictului din Iran asupra turiștilor români, HotNews a discutat cu experți din domeniu care au observat reacțiile clienților după izbucnirea războiului. „Mulți iau în considerare anularea vacanțelor deja rezervate și achitate, chiar dacă acest lucru înseamnă pierderea avansurilor nerambursabile, atâta timp cât se vor simți mai liniștiți și în siguranță”, spune experta Andreea Zodie.

„Destinațiile care câștigă teren în acest context sunt cele care vin cu acces rapid, fără escală complicată și fără risc perceput”, explică și consultantul Traian Bădulescu.

Prelungirea conflictului din Orientul Mijlociu pune în pericol economia globale, dar afectează foarte mult și turismul. Un studiu realizat de Oxford Economics, citat de BBC, spune că anul acesta s-ar putea pierde între 34 și 56 miliarde de dolari doar din cauza faptului că zeci de milioane de turiști nu vor mai călători în Orientul Mijlociu. Dar efectele războiului sunt mult mai extinse. Din cauza scumpirii carburanților, călătoriile cu avionul se scumpesc, iar multe zboruri sunt anulate pentru că nu mai sunt rentabile.

HotNews a stat de vorbă cu trei oameni implicați în turism pentru a afla cum resimte piața din România după acest cutremur care vine din Golf.

„Noi depindem foarte mult de hub-uri precum Dubai sau Doha”

„Impactul există, dar nu este unul de tip panică, ci mai degrabă de ajustare. La nivel global, vorbim despre o presiune pe rutele aeriene, în special cele care traversează sau ocolesc zona Orientului Mijlociu. Pentru România, efectele sunt indirecte: nu avem un blocaj al turismului, ci o reconfigurare a fluxurilor”, explică consultantul în turism Traian Bădulescu, are spune că a remarcat faptul că „românii nu-și anulează vacanțele, ci le repoziționează”.

Antreprenorul și consultantul în turism Răzvan Pascu confirmă că asistăm la o perturbare puternică pe anumite fluxuri.

„La nivel global, efectele apar simultan în trei zone: costuri, operațional și percepție. Costurile cresc în principal din cauza carburantului, operațional apar modificări de rute și capacitate, iar la nivel de percepție vedem o scădere a confortului psihologic al turiștilor, mai ales pe rutele care implică Orientul Mijlociu. Cred ca va fi o creștere puternică pe Europa vara asta”, după cum explică.

Pentru turiștii din România, continuă Pascu, impactul este chiar mai vizibil decât în alte piețe. „Noi depindem foarte mult de hub-uri precum Dubai sau Doha pentru zborurile lung-curier către Asia, Oceanul Indian, Africa sau Australia. Asta înseamnă că orice tensiune în zonă se traduce rapid în anulări punctuale, modificări de orar, rute mai lungi sau chiar necesitatea de a regândi complet itinerariul. Din fericire, acum au început să zboare din nou avioane spre Doha, Dubai sau Abu Dhabi, cu Qatar Airways, FlyDubai, Emirates sau Etihad. Nu este un blocaj, dar este o perioadă în care călătoriile devin mai puțin predictibile și, inevitabil, mai scumpe”, explică el.

Andreea Zodie, fondatoarea agenției de turism BYE BYE Travel, spune că se vorbește din ce în ce mai mult despre „European Summer”, în contextul în care europenii se pregătesc să călătorească mai mult pe continentul lor decât în afara lui.

„În Europa cel puțin, se observă o migrare a turismului dinspre destinații precum Turcia și Egipt, dar și spre destinații din vestul Europei cum ar fi Spania, Italia, Grecia”, continuă ea. Românii, așa cum adaugă, au început anul bine cu primele praguri de Early Booking și Târgul de Turism al României, dar lucrurile au fost date peste cap odată cu începerea conflictului. „Apropierea Turciei și a Ciprului de zonele de conflict, cântărește acum mult în luarea deciziilor cu privire la următoarele vacanțe.”

„Ponderea combustibilului în costul călătoriilor cu avionul a urcat de la 20-30% la 40-50%”

Un avion FlyDubai, parcat pe pista Aeroportului Internațional din Dubai, EAU, pe 2 martie 2026.

Toți cei trei experți vorbesc despre cum scumpirea actuală a biletelor de avion și a pachetelor turistice este cauzată, în primul rând, de creșterea prețului la carburanți. „În mod obișnuit, combustibilul reprezintă aproximativ 20–30% din costurile totale de operare ale unei companii aeriene, însă în actualul context, pe fondul tensiunilor geopolitice și al creșterii accelerate a prețului kerosenului, această pondere poate urca temporar chiar spre 40–50% pe anumite rute și pentru operatorii low-cost. Din acest motiv, cea mai mare parte a scumpirii imediate vine din carburant: unele companii au introdus deja suprataxe de combustibil sau au anunțat majorări de tarife între 3% și 15%, în funcție de piață și de tipul zborului”, spune Zodie.

Răzvan Pascu susține cum motorul principal al scumpirii este carburantul, iar restricțiile de zbor sunt cele care amplifică dezechilibrul din piață. „Spre Asia, de exemplu, culoarul de zbor este foarte mic în zona Peninsulei Arabe, ceea ce pentru unele companii aeriene înseamnă ocol și zboruri mai lungi. Carburantul reprezintă, în mod normal, unul dintre cele mai mari costuri pentru o companie aeriană. Când prețul lui crește rapid și traseul avionului devine mai lung, impactul se transferă aproape inevitabil în prețul biletelor”, explică el.

Pascu mai spune că ocolirea spațiului aerian din Orientul Mijlociu înseamnă rute mai lungi și o eficiență mai scăzută a utilizării aeronavelor. „Practic, același avion zboară mai mult pentru a transporta același număr de pasageri, deci face mai puține rotații pe luna. Nu vorbim neapărat de mai puține zboruri la nivel global – pentru că unele companii au suplimentat capacitatea pe rute alternative – ci de o reconfigurare a rețelelor și de o eficiență mai scăzută a sistemului în ansamblu.”

Antreprenorul observă și modul în care China profită de situație și cum a suplimentat numărul de zboruri cu Air China pe Budapesta, pentru că poate zbura deasupra Rusiei fără restricții. „Înțeleg că vor să suplimenteze cu multe zboruri pe Europa anul acesta. Asta înseamnă că, deși oferta există, ea este mai costisitoare de operat și, în unele cazuri, mai puțin directă sau mai puțin convenabilă. Iar acest cost suplimentar se vede în prețuri.”

„Mulți iau în considerare anularea vacanțelor deja rezervate și achitate”

În ceea ce privește comportamentul turiștilor din ultimele săptămâni, Traian Bădulescu spune că vedem trei tendințe clare – reorientare (turiștii schimbă destinațiile, nu renunță la vacanțe), o prudență crescută (se informează mai mult, întreabă agențiile, verifică condițiile), cât și preferința pentru proximitate.

„Nu există o reticență generală față de zboruri, dar există o selecție mai atentă a rutelor și companiilor”, crede el. Andreea Zodie spune că atitudinea turiștilor față de travel s-a schimbat foarte mult. De exemplu, Turcia, care era destinația numărul unu la rezervări în primele luni ale anului, a devenit o necunoscută în această ecuație.

„Mulți iau în considerare anularea vacanțelor deja rezervate și achitate, chiar dacă acest lucru înseamnă pierderea avansurilor nerambursabile, atâta timp cât se vor simți mai liniștiți și în siguranță.”

„Oamenii nu spun „nu mai plec”, ci „nu mai vreau să trec pe acolo”, spune Răzvan Pascu.

Cel mai vizibil fenomen este reorientarea. Turiștii care aveau zboruri cu escală în hub-uri din Golf – Dubai, Doha, Abu Dhabi – caută alternative, chiar dacă sunt mai lungi sau mai scumpe”, susține antreprenorul.

„Europa va fi marea câștigătoare vara asta”

În interiorul terminalului Aeroportului Internațional Henri Coandă, în data de 3 martie 2026, FOTO: Inquam Photos / Alexandru Nechez

Destinațiile care câștigă teren în acest context sunt cele care vin cu acces rapid, fără escală complicată și fără risc perceput, după cum susține Bădulescu. „Europa este marele câștigător: Grecia, Bulgaria, Italia, Spania, Portugalia, Austria, ca să ofer câteva exemple. Dar și România, care ar trebui să profite și să se promoveze mult mai puternic.”

Andreea Zodie susține cum turiștii caută în continuare destinații de plajă și încep să se orienteze spre destinații mai apropiate care oferă servicii cel puțin asemănătoare, cum ar fi Bulgaria sau Grecia all inclusive, sau spre Spania.

„Vedem o reorientare spre Asia de Sud-Est prin hub-uri precum Singapore sau Bangkok, dar și către rute via Europa sau chiar via SUA, în funcție de destinație. Crește cererea pe Turkish Airlines prin Istanbul și pe Air France KLM prin Paris sau Amsterdam, sau cu Lufthansa sau Swiss sau Austrian Airlines prin Munchen, Zurich sau Viena”, adaugă Pascu.

În altă ordine de idei, el confirmă trend-ul și spune că Europa va fi marea câștigătoare vara asta, mai ales că și tour operatorii mari s-au orientat și vor avea chartere pe continent pe tot parcursul sezonului cald.

„Un lucru interesant este că nu doar destinațiile se schimbă, ci și modul de planificare. Oamenii aleg variante mai simple, mai sigure din punct de vedere logistic, chiar dacă nu sunt cele mai ieftine sau cele mai rapide pe hârtie. Practic, în această perioadă, „cel mai bun preț” nu mai este principalul criteriu, „cea mai sigură și predictibilă variantă” devine prioritară”, mai zice el.

„Asigurarea de călătorie devine esențială în această perioadă”

Andreea Zodie vorbește despre cum, în acest moment, turiștii se împart între cei care au rezervat și cei care nu au rezervat. „Pentru cei care au rezervat deja vacanțele sfatul ar fi, în primul rând, să încerce să se calmeze. Nimeni nu poate să știe cu exactitate din aprilie cum se vor desfășura vacanțele în lunile iunie-august însă, cu siguranță, o dată cu începerea sezonului de vară informațiile de la fața locului vor începe să apară”, spune ea, în timp ce le recomandă să păstreze în continuare contactul cu agentul sau agenția unde au fost făcute rezervările, deoarece vor apărea diverse forme de asigurare pe care agențiile le vor putea pune la dispoziția turiștilor.

„Pentru turiștii care nu au făcut încă rezervare, sfatul principal, în primul rând pentru liniștea lor, este să aleagă destinații unde nu sunt probleme, chiar dacă nu îndeplinesc cu exactitate toate așteptările lor în ceea ce privește facilitățile, destinații unde psihic ei se vor simți în siguranță.

Grecia, Spania, Italia, Portugalia, Malta sunt în continuare destinații sigure pentru toată lumea, iar, mai aproape de România și mereu îndrăgită de turiști, este Bulgaria care urmează să dea startul sezonului de vară cu hoteluri noi sau renovate, perfecte pentru vacanța de vară”, după cum adaugă.

Răzvan Pascu recomandă celor care au deja vacanțele asigurate să urmărească efectiv situația – de la zboruri și notificări de la companiile aeriene, la comunicarea oficială. „În multe cazuri există opțiuni de modificare sau rerutare, dar trebuie accesate la timp.”

Antreprenorul punctează cum asigurarea de călătorie devine esențială în această perioadă, dar nu orice poliță este suficientă. „Este important să acopere explicit situații de întrerupere a călătoriei, întârzieri, rerutări sau chiar anulări legate de context geopolitic.” La fel, pentru cei care rezervă acum, recomandarea lui este spre rute cât mai simple, cât mai directe și, dacă se poate, să călătorească alături de companii sau de oameni de încredere. „Uneori, un bilet aparent mai scump este, de fapt, alegerea mai sigură și mai ieftină pe termen lung.”

„Agențiile de turism joacă un rol esențial acum”

La capitolul agenții de turism și companii aeriene și modul în care se adaptează contextului, Bădulescu vorbește despre politici mai flexibile de modificare sau anulare, rerutări și ajustări de zbor. „Agențiile de turism joacă un rol esențial acum. Nu vând doar vacanțe, ci gestionează riscul pentru client”, spune el. Zodie atrage atenția asupra pachetelor de vacanță spre destinații noi sau suplimentarea plecărilor spre destinații relativ noi pe piață, dar cu o frecvență mai mare a plecărilor.

În privința companiilor aeriene, pe partea de flexibilitate, Pascu spune că există un efort vizibil și multe dintre ele oferă opțiuni de rebooking, schimbări de dată sau rerutări fără penalizări majore. „Nu este un standard universal, dar direcția este clară – încearcă să păstreze clientul în sistem, nu să îl piardă.”

„Călătoriile nu mai sunt percepute ca un lux opțional, ci ca parte din stilul de viață”

La final, i-am întrebat pe cei trei experți dacă sunt de părere că ne îndreptăm spre o criză mai amplă în turism, similară cu cea din pandemie, sau vorbim de un șoc temporar. Toți trei au negat criza similară cu cea din perioada COVID.

„Aș spune că vorbim de un șoc temporar, cu efecte punctuale, dar nu de o criză sistemică. Turismul este deja mult mai rezilient decât în 2020. Dacă situația nu escaladează major, industria va absorbi acest impact și va continua să crească, chiar dacă într-un ritm mai temperat”, crede Bădulescu. Andreea Zodie punctează un cumul de factori – șocul temporar, frica și incertitudinea, creșterea tarifelor – și încheie prin a spune că toți sunt importanți în luarea unei decizii cu privire la următoarele vacanțe.

Răzvan Pascu susține că problema este una de cost și de organizare, nu de acces, în condițiile în care oamenii pot călători, vor să facă asta și continuă să o facă.

„Aș descrie situația ca pe un șoc regional cu efecte globale, dar temporare. Ce este diferit acum față de trecut este că cererea rămâne foarte puternică. Oamenii au redescoperit dorința de a călători după pandemie și nu renunță ușor la ea. Asta susține piața și accelerează revenirea. Pe termen scurt, vom vedea prețuri mai mari și rute mai complicate. Pe termen mediu, lucrurile tind să se echilibreze. Și, poate cel mai important, călătoriile nu mai sunt percepute ca un lux opțional, ci ca parte din stilul de viață, iar asta face industria mult mai rezilientă decât în trecut.