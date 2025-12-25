Cum arată Crăciunul în Coreea de Nord, unde sărbătoarea este interzisă, iar 25 decembrie este o zi obișnuită: „Bunicul ne cerea să facem asta”

Il-yong Ju (29 de ani), care în 2019 l-a întâlnit pe Donald Trump la Casa Albă, a povestit că 25 decembrie este o dată ca oricare alta în țara comunistă din care a fugit când era copil, unde Crăciunul este interzis, iar creștinii sunt persecutați, transmite Sky News.

Il-yong Ju spune că în micuțul sat nord-coreean în care a trăit se întâmpla mereu ceva ciudat când venea 25 decembrie. Bunicul său îl vizita și îl trimitea la munte să taie un pin, iar apoi atârna de crengile lui niște bile mici de bumbac.

În multe țări, împodibirea bradului este un ritual obișnuit când vine Crăciunul, însă în Coreea de Nord 25 decembrie este o dată ca oricare alta.

„La mine acasă pur și simplu sărbătoream genul ăsta de chestie. Dar nu știam despre ce era vorba în acea zi; pur și simplu, în fiecare 25 decembrie, bunicul ne cerea să facem asta. „Bunicul ne-a învățat, «hei, nepoate, celelalte țări în afară de Coreea de Nord, în fiecare 25 decembrie, fac un astfel de brad și sărbătoresc această zi».”

Fără să cunoască originile tradiției, familia sa punea bradul la vedere. Vecinii îl numeau „yolka”, termenul folosit de rusofoni pentru bradul ridicat cu ocazia noului an.

Întrucât creștinismul este suprimat în Coreea de Nord, nimeni nu cunoștea adevăratele origini ale tradiției, iar familia nu s-a confruntat cu repercusiuni, a spus Ju.

„A fost posibil pentru că satul meu era un sat foarte mic. Erau doar 30 de gospodării în localitatea mea și era foarte izolată de orașul principal”, a povestit el.

Familia lui bătea din palme și cânta versuri pe care nu le înțelegea

Ascultând ilegal programe creștine de la un post radio din Coreea de Sud, familia lui Ju aplauda și cânta cuvinte pe care nu le înțelegea și le reproducea incorect.

„Acela a fost primul moment în care am auzit despre Evanghelie și creștinism”, a precizat Ju, menționând că el și familia sa riscau chiar și să fie executați pentru că ascultă postul respectiv.

Autoritățile nord-coreene făceau controale neanunțate în locuințe pentru a verifica frecvențele radiourilor.

„De fiecare dată acopeream fereastra cu o pătură și dădeam volumul mai încet ca să nu ne audă cineva”, a mai spus Ju.

A fugit din Coreea de Nord în 2009

Tânărul a dezvăluit că tocmai radioul a fost cel care l-a făcut pe tatăl său să fugă în Coreea de Sud, de unde le-a trimis „un intermediar”. El și mama lui au scăpat din țara comunistă în octombrie 2009, când au trecut frontiera în China, începând o călătorie care i-a purtat prin trei țări înainte de a ajunge în Coreea de Sud.

Ju și familia lui aveau să afle că acele cuvinte pe care le cântau de Crăciun când ascultau transmisii sud-coreene erau „Betleem” și „sacrificiu”.

Open Doors, o organizație caritabilă care apără cauza creștinilor oprimați din întreaga lume, a descris Coreea de Nord drept țara în care credincioșii se confruntă cu cea mai extremă persecuție în 2025.

Coreea de Nord a ocupat primul loc în fiecare an după 2002, anul în care fusese depășită de Afganistan.

S-a întâlnit cu Donald Trump la Casa Albă

În 2019, Il-yong Ju s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, unde i-a vorbit despre „persecuția creștinilor din Coreea de Nord”.

„Am spus că, deși persecuția este în desfășurare, oamenii încă se închină acolo și tânjesc după libertatea de credință”, a povestit tânărul, care în prezent trăiește la Seul, în Coreea de Sud.

În Coreea de Nord, data 24 decembrie este sărbătoare legală, marcând ziua de naștere a lui Kim Jong-suk, bunica lui Kim Jong-un și prima soție a lui Kim Il-sung – dictatorul fondator al Coreei de Nord.