Cum arată Elveția acum, în aprilie: zapadă și alerte de călătorie

Zăpezi abundente, în plină primăvară, care au lovit Alpii în această săptămână au provocat probleme în mai multe părți ale Elveției. Gospodării au rămas fără electricitate, mașinile au fost acoperite de zăpadă, școli au fost închise, iar turiștii au fost sfăfuiți să evite călătoriile în zonele afectate, potrivit SwissInfo.

Printre cele mai afectate de ninsorile puternice începute joi se numără cantoanele Valais, Ticino și Oberlandul Bernez.

În Valais, drumurile au fost închise in cauza acumulării de zăpadă, comuna Zermatt și alte comunități din regiunile văii fiind complet izolate.

A nins până la câmpie, iar oraşul Sion a cerut celor 36.000 de locuitori ai săi să rămână în casă. O mare parte a oraşului este închisă traficului rutier şi chiar pietonal, notează AFP.

Mai multe zone au suferit, de asemenea, întreruperi de curent, rețelele de telefonie mobilă au funcționat deficitar, iar școlile au fost închise. În același timp, au fost emise avertismente de avalanșă, iar turiştii de Paşte au fost sfătuiţi să evite călătoriile.

It’s mid-April and we’ve had the biggest overnight snowfall I’ve seen here – about 50cm in our village at 1400m, much more higher up the mountain where rain turned to snow earlier yesterday #Valais #Switzerland pic.twitter.com/qLnDhpupCJ