Cum arată noul Art Safari / galerie foto

Cel de-al 18-lea sezon Art Safari este deschis în Amzei 13, spațiul de aproximativ 4.500 mp găzduind trei ample expoziții de artă plastică și documentare și mai multe instalații contemporane.

Nicolae Vermont, Mihai Eminescu și Felix Aftene sunt capetele de afiș ale noului sezon, care are loc în perioada 26 martie – 19 iulie.

Ioana Ciocan, Managing partner Art Safari, spune: „Art Safari New Museum este un spațiu deschis comunității în care patrimoniul, arta contemporană și educația aduc oamenii laolaltă și refac legătura dintre aceștia și oraș. Actualul sezon oferă expoziții excepționale, dar și un program bogat de evenimente, de la tururi ghidate și tururi de noapte, la ateliere pentru adulți, întâlniri cu artiști și experiențe interactive, care combină arta cu timpul liber”.

Conceptul arhitectural, semnat de Diana Nicolaie, este „definit de claritate, materialitate și deschidere urbană, suprafețe vitrate ample, tonuri de alb și gri – care definesc un spațiu flexibil, contemporan”, după cum explică artista.

Traseul expozițional cuprinde: Pavilionul Muzeal, Pavilionul Istoric și Pavilionul Contemporan.

