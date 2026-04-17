Cum arată și cât costă noua Dacia electrică: Modelul fabricat în Europa care vrea să bată China la preț

Dacia a fost surprinsă recent în timpul testelor cu succesorul modelului electric Spring, un vehicul de oraș care seamănă foarte mult cu modelul electric Renault Twingo, potrivit Autoevolution.com.

Viitorul model Dacia va înlocui Spring EV, lansarea fiind prevăzută pentru a doua jumătate a anului. Autoturismul urban va fi construit pe platforma Renault Twingo E-Tech, însă va adopta un design mai sobru, detaliu vizibil la prototipul surprins în teste în ciuda camuflajului, scriu jurnaliștii site-ului specializat în industria auto.

Renault a pariat pe importul modelului City K-ZE din China, vândut în Europa sub numele Dacia Spring, strategie care a transformat vehiculul într-una dintre cele mai vândute mașini electrice de pe continent. De la lansarea din 2021, Spring a primit două actualizări estetice, cea mai recentă fiind în 2024.

Pentru a reduce dependența de China, noul model va fi fabricat în Europa. Mașina va fi puțin mai mare și va folosi platforma AmpR Small, comună cu noile modele electrice de la Renault, Alpine și Nissan.

Înlocuitorul lui Spring va fi prezentat oficial spre finalul acestui an, un calendar confirmat de apariția prototipului în teste. Deși camuflat, vehiculul seamănă foarte mult cu Renault Twingo E-Tech, ceea ce indică faptul că Dacia va opera doar modificări estetice minore față de modelul Renault.

Imaginile surprinse de Autoevolution.com arată că noul model nu va mai avea elemente negre pe ușa portbagajului. Designul va fi diferit în față și în spate, adoptând stilul mai pătrat al modelelor Duster și Bigster. O imagine realizată prin geamul lateral dezvăluie un bord similar cu cel de pe Renault Twingo, dar cu volanul și sigla Dacia.

Ce preț va avea noua Dacia

Dacia vizează un preț sub 18.000 de euro pentru noul model, menținându-și poziția de cel mai accesibil vehicul electric. Această strategie plasează mașina sub ofertele concurenților chinezi, precum BYD Dolphin Surf (18.990 euro), dar și sub prețul de pornire al lui Renault Twingo E-Tech (19.490 euro)

Noul model va păstra bateria de 27,4 kWh, dar va avea o autonomie mai mare, de aproximativ 240 km, față de cei 225 km ai actualului Spring. Pentru a rămâne o mașină ieftină, este puțin probabil ca noua Dacia să aibă dotări suplimentare, cum este funcția de alimentare a altor aparate din bateria mașinii.