Cum arată vara într-un cartier în care facilitățile sunt la doi paşi de casă

În București, vara schimbă ritmul orașului. Zilele devin mai lungi, asfaltul mai fierbinte, iar nevoia de spații verzi, mișcare și relaxare devine mai prezentă în activitățile zilnice ale multor familii.

Pentru mulți locuitori ai Capitalei, sezonul cald înseamnă planuri de weekend, drumuri către piscine, ieșiri în parcuri, restaurante cu terase sau activități pentru copii. Cu alte cuvinte, o bună parte din timpul liber se organizează în jurul întrebării: unde mergem? În GREENFIELD Băneasa, răspunsul este mai aproape de casă.

Dezvoltat în nordul Capitalei, în imediata vecinătate a Pădurii Băneasa, cartierul a fost gândit ca un ansamblu rezidențial integrat, în care locuința nu este separată de nevoile zilnice ale comunității. În interiorul cartierului, locuitorii au acces la facilități sportive, spații comerciale, zone de relaxare, restaurante, locuri de joacă și servicii de proximitate.

Iar vara, toate acestea devin parte din felul în care oamenii își petrec timpul.

Piscină, mișcare și relaxare, fără drumuri prin oraș

Una dintre facilitățile care schimbă cel mai vizibil ritmul sezonului cald este Wellness Club by Greenfield.

Între 1 iunie și 1 octombrie, piscina exterioară completează experiența de vară cu acel tip de relaxare pe care bucureștenii îl caută adesea departe de casă.

Atunci când piscina este în interiorul cartierului, la doar câteva minute de casă, mersul la înot, relaxarea la plajă pot deveni activități de după serviciu sau o opțiune foarte convenabilă pentru weekend, fără timpul pierdut în trafic și fără planificarea pe care o presupune, de regulă, o ieșire în altă zonă a orașului.

Clubul include și un bazin semiolimpic interior cu lungimea de 25 de metri și o piscină interioară pentru copii, ceea ce transformă mersul la înot dintr-o ieșire planificată într-o activitate ușor de inclus în programul unei zile obișnuite.

Pentru adulți, bazinul semiolimpic interior oferă posibilitatea de a înota constant, indiferent de vreme, de aglomerația din oraș sau de capriciile sezonului. Pentru copii, piscina interioară dedicată creează un spațiu adaptat vârstei lor, unde mișcarea și joaca în apă pot deveni un obicei, nu un eveniment de weekend.

În sezonul cald, Wellness Club by GREENFIELD își extinde activitatea și în exterior. O parte dintre clasele de grup sunt organizate în aer liber, oferind locuitorilor posibilitatea de a face mișcare într-un cadru apropiat de natură. Pentru cei care preferă antrenamentele în interior, sala de fitness, climatizată și echipată pentru o gamă variată de exerciții, rămâne disponibilă pe tot parcursul verii. Diversitatea activităților permite integrarea mișcării în rutina zilnică, indiferent de program sau de vreme.

Vara, cartierul se mută afară

Vara în GREENFIELD se vede pe alei, în locurile de joacă, în zonele de promenadă, în spațiile verzi și în apropierea de Pădurea Băneasa. Copiii petrec mai mult timp în locurile de joacă, părinții ies la plimbare seara, iar o tură cu bicicleta sau o sesiune de alergare pot începe chiar de la ieșirea din casă, fără un drum suplimentar prin oraș.

Greenfield Băneasa este dezvoltat în proximitatea Pădurii Băneasa și a Pădurii Tunari, având pe două laturi aproximativ 900 ha de pădure. Cartierul include două parcuri private, Parcul Platanilor, cu o suprafață de 6.000 mp, și Parcul Teișani, de 3.500 mp, la care se adaugă infrastructura dedicată activităților sportive și de relaxare.

Apropierea de Pădurea Băneasa dă cartierului un avantaj rar într-un București în care spațiile verzi sunt intens folosite, mai ales în weekend. Nu este doar o chestiune de peisaj, ci una de acces. Iar accesul rapid la activițăți în aer liber schimbă felul în care poate fi trăit timpul liber: cu mai puțină planificare și mai multă spontaneitate.

Aceste beneficii sunt confirmate și de un studiu realizat de Quantix pentru IMPACT. Întrebați cât de mulțumiți sunt de cartierul în care locuiesc și ce apreciază cel mai mult la acesta, rezidenții GREENFIELD au indicat pe primele locuri aerul curat (88%), siguranța (76%), precum și accesul la parcuri și natură și liniștea (ambele câte 73%). În plus, 83% dintre respondenți consideră că apropierea de natură este cea mai importantă caracteristică a unui cartier cu o bună calitate a vieții.

Vara schimbă și felul în care oamenii folosesc spațiile comune ale cartierului. Restaurantele şi terasele devin locuri de întâlnire oricând în timpul zilei sau în weekend, fără ca o ieșire în oraș să presupună trafic sau căutarea unui loc de parcare. Pentru multe familii, posibilitatea de a lua masa aproape de casă face parte din confortul unui cartier integrat.

În același timp, flexibilitatea modului de lucru din ultimii ani a schimbat și felul în care sunt folosite spațiile comune. Pentru locuitorii care lucrează remote sau în regim hibrid, terasele și cafenelele din cartier devin, în sezonul cald, alternative pentru câteva ore de lucru în aer liber. Astfel, viața cartierului își păstrează ritmul pe tot parcursul zilei, nu doar dimineața și seara.

Greenfield Plaza și confortul lucrurilor rezolvate în cartier

Experiența locuirii este completată de rețeaua de servicii și magazine din GREENFIELD Băneasa. Locuitorii au la dispoziție Mega Image, Pepco, Froo, Shop&Go, farmaciile Dr. Max și Help Net, Animax, Inmedio, restaurante, cafenele, gelaterie, spălătorie auto, lockere pentru colete, bancomate și alte servicii de proximitate, toate la câțiva pași de casă. Pentru locuitori, aceste dotări reduc dependența de drumurile prin oraș și fac ca multe dintre nevoile obișnuite să poată fi rezolvate la câteva minute distanță.

Vara, mai aproape de casă

GREENFIELD Băneasa, dezvoltat de IMPACT Developer & Contractor, este astăzi o comunitate cu peste 7.500 de locuitori și peste 3.400 de locuințe deja livrate. Proiectul continuă să se dezvolte etapizat, iar oferta actuală include atât apartamente finalizate, gata de mutare, cât și locuințe aflate în construcție, disponibile în variante de studio, două și trei camere. GREENFIELD Băneasa demonstrează că locuințele accesibile pot fi dezvoltate la scară largă fără a compromite calitatea vieții, sustenabilitatea sau valoarea pe termen lung. Ansamblul urmează principiile orașului de 15 minute, reunind locuirea, educația, spațiile comerciale, facilitățile de wellbeing, zonele verzi și serviciile de zi cu zi într-o comunitate integrată, concepută pentru a reduce dependența de deplasările zilnice pe distanțe lungi și pentru a susține un stil de viață mai sănătos și mai sustenabil.

Articol susținut de GREENFIELD