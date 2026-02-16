Cum au ajuns moldovenii la facturi de 200-300 de euro pe o lună pentru încălzire

Facturile la gaze pentru luna ianuarie au devenit un subiect aprins de discuție în spațiul public din Republica Moldova, după ce unii consumatori au publicat pe rețelele sociale facturi de 3000-4000 lei moldovenești (în jur de 750-1000 RON) sau chiar de peste 6000 de lei (1500 RON). Autoritățile spun că din cauza frigului a fost „un consum istoric” de gaz și că tarifele vor scădea în februarie, dar și că problema este amplificată pe social-media de propaganda rusă.

Salariul mediu în Republica Moldova este echivalentul a 850 euro brut, adică în jur de 680 euro net.

Ministerul Energiei de la Chișinău anunță că în ianuarie 2026, pe malul drept al Nistrului (partea controlată de autoritățile constituționale de la Chișinău – n.r.), s-au consumat peste 194 milioane de metri cubi de gaze naturale – cel mai mare volum lunar înregistrat vreodată. Acesta este cu aproape 50 milioane m³ mai mare decât în decembrie 2025. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a explicat că majorarea facturilor este legată direct de temperaturile scăzute. Mai exact, pe 15 ianuarie a fost depășit pragul de 17.000 MWh pe zi, un maxim istoric pentru sistem.

„Facturile nu sunt mai mari pentru că gazul achiziționat a fost mai scump, ci pentru că volumul consumat în această perioadă a fost mult mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Temperatura medie în ianuarie 2026 a fost de aproximativ -5°C”, a scris ministrul Energiei de la Chișinău.

Factura la gaze pe ianuarie pentru un apartament cu 3 camere în Chișinău

Factura nu reflectă doar luna curentă

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a precizat că suma totală afișată pe factură nu reprezintă exclusiv consumul din luna ianuarie.

Potrivit instituției, costul este influențat și de eventuale datorii acumulate din perioadele anterioare, indicate distinct în factură; regularizări rezultate din diferența dintre consumul estimat și cel real; specificul consumului locuinței – suprafața, eficiența energetică și echipamentele utilizate.

În luna ianuarie, tariful a fost de 16,74 lei/m³ (cu TVA inclus). Din 3 februarie, ANRE a redus tariful la 14,42 lei/m³ (3,65 lei românești – n.r.), invocând scăderea costului mediu de achiziție.

Cât despre publicarea facturilor care ar ajunge chiar la 6000 de lei moldovenești, adică la aproape 300 de euro, s-a constatat că ar fi vorba despre campania online creată de mai mulți propagandiști cunoscuți pentru manipulare și dezinformări, în special specifice propagandei Kremlinului. Aceștia s-au axat pe afișarea unor facturi cu volume de peste 400-500 de metri cubi de gaz, consum specific unor case cu câteva nivele sau unor sedii de companii.



Expert: „Tariful putea fi redus mai devreme. Noi plătim pentru greșelile din 2024”

Expertul în energie Sergiu Tofilat a explicat pentru HotNews că reducerea tarifului la gazele naturale putea fi operată mai devreme și că problema este una structurală, legată de metodologia tarifară și de modul în care au fost făcute achizițiile în trecut. El mai susține că Republica Moldova cumpără gaze în principal vara, pentru a face rezerve pentru sezonul rece, când consumul este maxim.

„Noi procurăm gazele vara și facem rezerve pentru iarnă. În trimestrul IV și trimestrul I se consumă aproximativ 80% din volumul anual. Asta înseamnă că, undeva în luna septembrie, deja știi care este prețul mediu al gazului pentru sezonul rece”, susține Tofilat.

Potrivit lui Tofilat, tariful anterior era calculat la un preț de aproximativ 45,7 euro pe megawatt-oră, în timp ce rezervele pentru iarnă ar fi fost achiziționate la circa 38,5 euro/MWh: „Era evident că tariful putea fi redus mai devreme. Numai că gazul mai ieftin cumpărat ulterior a fost folosit pentru a acoperi devierile negative din perioada anterioară. Practic, consumatorii plătesc și acum pentru deciziile din 2024”.

Expertul critică și modul în care au fost plasate comenzile pe bursă.

„Au fost plasate ordine pentru volume foarte mari într-un timp foarte scurt. Când încerci să cumperi cantități foarte mari dintr-o dată, distorsionezi piața și împingi prețul în sus. Este un principiu economic simplu. (…) Da, a fost frig și consumul a crescut mult. Dar consumul mare explică nivelul facturii, nu și întârzierea ajustării tarifului. Metodologia trebuie revizuită astfel încât să reflecte mai rapid costurile reale de achiziție și să existe reguli clare privind modul în care sunt făcute cumpărările. Altfel, riscăm să repetăm aceleași greșeli”.

Deputat PAS: „Diferențele nu se pierd. Ele vor fi recuperate”

Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, formațiunea care deține majoritate în Parlamentul de la Chișinău, Natalia Davidovici, a declarat în cadrul unei emisiuni că populația nu va pierde banii plătiți în plus în ultimele luni.

„Tariful anterior a fost calculat în baza unor estimări. Între timp, costul real mediu de achiziție s-a dovedit a fi mai mic. De aceea ANRE a ajustat tariful la 14,42 lei. Diferențele dintre costul real și tariful aplicat anterior sunt incluse în mecanismul de regularizare. Consumatorii nu pierd acești bani, ei vor fi recuperați treptat”, a explicat aceasta.

Deputata a mai spus că legislația nu permite aplicarea retroactivă a tarifului pentru o lună deja încheiată.

„Procedura nu permite modificarea retroactivă a tarifului pentru întreaga lună facturată. Important este că devierile sunt contabilizate și vor fi compensate în timp”, a mai punctat aceasta.

Un alt deputat PAS, Dorian Istratii, a explicat că ANRE a examinat subiectul reducerii tarifelor la gaze în circa o lună și jumătate, deși legea stabilește un termen de până la 120 de zile. Potrivit parlamentarului de la Chișinău, în urma auditului, instituția a exclus din cheltuielile prezentate de Energocom peste 40 de milioane de lei (10,1 milioane de lei românești – n.r.), sumă care s-ar regăsi în noul tarif aprobat.

Maia Sandu: „Suntem în economie de piață. Nu putem controla prețurile”

Maia Sandu. Sursă foto: Elena COVALENCO / AFP / Profimedia

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat în cadrul unei emisiuni de la TV8 că evoluția tarifelor este legată direct de piața internațională a energiei.

„Suntem în economie de piață, iar la resursele energetice, evident, că prețurile au crescut mult în ultima perioadă. Noi am făcut tot ce am putut ca să compensăm parțial, să ajutăm anumite categorii de cetățeni. (…) Au fost acumulate devieri negative și acestea trebuiau acoperite. Cineva s-a gândit să cumpere gaz mai târziu, s-a dovedit că prețul la începutul anului a fost mai bun decât în vară. Așa funcționează piața, nimeni nu poate spune exact când vor fi cele mai bune prețuri”, a declarat Maia Sandu.

După criza energetică din 2021-2022 și decizia unilaterală a Gazpromului de a micșora volumele de gaz pentru Republica Moldova, Chișinăul a început să cumpere gaze de pe piețele europene prin intermediul Energocom și să-și diversifice sursele. În 2024, peste două treimi din gazul din Republica Moldova a provenit din România, cumpărat prin intermediul bursei.

Ce se întâmplă în Transnistria

După ce Ucraina a închis tranzitul gazul rusesc prin teritoriul său, în 2025, regiunea transnistreană a trecut printr-o criză majoră, când aproape o lună populația a stat fără gaze. Acum primește combustibilul printr-o schemă complicată. Deși autoritățile constituționale de la Chișinău au propus ajutor de livrarea gazelor și chiar finanțare cu ajutorul Uniunii Europene, Tiraspolul a refuzat ofertă.

În prezent, autoritățile separatiste din stânga Nistrului recunosc că Rusia este cea care susține financiar achizițiile de gaze pentru regiune. Tiraspolul face plăți în avans, printr-un mecanism opac, pe care Guvernul de la Chișinău nu-l controlează. Nu se cunosc nici sumele cu care este cumpărat gazul pentru malul stâng. Presa a mai scris că plățile s-ar face prin intermediul unei firme din Dubai.