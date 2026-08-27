Cum au ajuns platformele de streaming ca Netflix în războiul comercial dintre SUA și Canada

Ministrul canadian responsabil de comerțul cu SUA a declarat joi că salută noile comentarii venite din partea Statelor Unite, care indică faptul că cerințele privind limba franceză nu reprezintă un obstacol insurmontabil în negocierile comerciale care s-au prăbușit între cele două țări vecine. Disputa pe acest subiect vizează, în mod neobișnuit, și platformele de streaming online.

„Canada salută faptul că SUA își retrage acum pozițiile privind vizibilitatea și etichetarea și confirmă că măsurile menite să promoveze limba franceză și cultura canadiană nu vor face obiectul unor viitoare acțiuni comerciale ale SUA”, a declarat ministrul Dominic LeBlanc într-un mesaj pe care l-a distribuit pe rețeaua „X”.

„Așteptăm cu interes noi clarificări constructive din partea SUA cu privire la celelalte poziții ale sale, care ar putea crea posibilitatea unui acord comercial reciproc avantajos, care să respecte suveranitatea Canadei”, a adăugat acesta, citat de Reuters.

Comentariile par să reprezinte un efort de reducere a tensiunilor, după ce administrația Trump a impus sâmbătă noi taxe vamale de 50% asupra unor importuri canadiene în valoare de 20 de miliarde de dolari, după ce negocierile s-au încheiat fără rezultat.

Prim-ministrul Mark Carney a declarat că discuțiile menite să evite noile taxe vamale americane au eșuat după ce negociatorii americani au propus modificări de ultim moment, inclusiv unele care puneau în pericol normele Canadei privind limba franceză.

Engleza și franceza sunt limbile oficiale ale Canadei.

Statele Unite s-au opus măsurilor adoptate de Canada și Quebec care afectează serviciile de streaming online, inclusiv unor cerințe propuse care urmăresc promovarea conținutului în limba franceză.

Reglementările stabilite de Canada pentru serviciile de streaming

Canada a adoptat în 2023 legea „Online Streaming Act”, care obligă platforme precum Netflix, Disney+, Spotify etc., care nu erau tratate anterior ca furnizorii de servicii audiovizuale tradiționali, să contribuie la ecosistemul cultural canadian.

CRTC, autoritatea canadiană pentru reglementarea audiovizualului, a stabilit un an mai târziu că anumite servicii majore de streaming care nu sunt canadiene să contribuie cu 5% din veniturile lor obținute în Canada la fonduri destinate sistemului canadian de broadcasting.

În ceea ce privește regiunea francofonă Quebec, aceasta a adoptat în decembrie anul trecut o lege specială pentru ca produsele culturale francofone să fie mai ușor de găsit în mediul digital.

Legea poate acoperi serviciile de streaming video, cele de streaming audio și muzică, podcasturi, audiobook-uri, dar și console de jocuri. Legea numită „Bill 109” prevede inclusiv ca interfețele anumitor televizoare și dispozitive să ofere acces la platforme care îndeplinesc criteriile stabilite pentru conținut francofon.

În plus, actul legislativ prevede ca platformele de streaming să se asigure că producțiile în limba franceză au parte de vizibilitate. Cu alte cuvinte, regulile vizează și algoritmii platformelor, cei care dictează ce tip de conținut îi este afișat unui utilizator. Nu este vorba doar ca o platformă să aibă un anumit procent de conținut în limba franceză.

Biroul Reprezentantului Comercial al SUA catalogase aceste cerințe drept o barieră comercială în raportul său de anul acesta privind estimarea națională a comerțului.

SUA îndulcește tonul privind nemulțumirile sale

Însă Jamieson Greer, reprezentantul comercial al SUA, a declarat miercuri că această problemă nu a reprezentat un obstacol insurmontabil în negocieri.

„Statele Unite au avut întotdeauna întrebări în legătură cu acest aspect. Este ceva despre care am discutat, dar am dat dovadă de multă flexibilitate. Iar poziția noastră este că nu am lăsa să ne scape un acord bun din cauza unui astfel de lucru… Este cel mai departe posibil de a fi o linie roșie”, a declarat Greer într-un interviu acordat miercuri postului CBC News.

El a mai spus că, deocamdată, administrația Trump nu are niciun canal deschis de comunicare cu guvernul canadian.

Canada a anunțat marți taxe vamale de retorsiune asupra unor importuri din SUA în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari. Acestea vor intra în vigoare pe 8 septembrie.