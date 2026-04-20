Cum au câștigat unii milioane, pariind pe deciziile lui Trump cu doar câteva minute înainte ca acesta să le anunțe

Pe parcursul celui de-al doilea mandat al președintelui american Donald Trump, traderii au pariat milioane de dolari chiar înainte ca acesta să facă anunțuri majore, scrie BBC, care a examinat datele privind volumul tranzacțiilor de pe mai multe piețe financiare și le-a comparat cu unele dintre cele mai semnificative declarații ale președintelui care au influențat piața.

A descoperit un model constant de creșteri bruște cu doar câteva ore, sau uneori minute, înainte ca o postare pe rețelele de socializare sau un interviu media să fie făcut public.

Unii analiști spun că există indicii care pot avea legătură cu asemenea tranzacții ilegale, prin care pariurile sunt plasate de persoane pe baza unor informații care nu sunt disponibile publicului larg.

Alții spun că situația este mai complicată și că unii traderi au devenit mai pricepuți la anticiparea intervențiilor președintelui.

Iată cinci dintre cele mai semnificative exemple.

9 martie 2026: „Războiul este aproape complet”

Unele dintre cele mai mari mișcări au fost înregistrate în tranzacțiile cu petrol pe piața futures.

La nouă zile de la începutul războiului dintre SUA și Israel cu Iranul, Trump a declarat pentru CBS News într-un interviu telefonic că conflictul este „aproape terminat”.

18:29 GMT: Pariurile pe petrol se întețesc

19:16 GMT: Trump spune că războiul este aproape încheiat

19:17 GMT: Petrolul scade cu 25%

Prima dată când publicul ar fi aflat despre interviu a fost la ora 19:16 GMT, când reporterul a postat despre acesta pe X.

Comercianții de petrol au reacționat la această veste, conform căreia conflictul s-ar putea încheia mult mai devreme decât se așteptau, prin vânzarea de petrol, iar prețul a scăzut cu aproximativ 25%.

Cu toate acestea, datele de piață arată o creștere uriașă a pariurilor plasate pe scăderea prețului petrolului la ora 18:29 GMT – cu 47 de minute înainte de postarea reporterului.

Traderii care au plasat acele pariuri vor fi câștigat milioane de dolari din fluctuația prețurilor petrolului.

23 martie 2026: „Rezolvare completă și totală a ostilităților”

Pe 23 martie, la doar două zile după ce amenințase că va „distruge” centralele electrice iraniene, Trump a postat pe Truth Social că Washingtonul a avut „CONVERSAȚII FOARTE BUNE ȘI PRODUCTIVE” cu Teheranul.

A fost o surpriză majoră atât pentru observatorii diplomatici, cât și pentru comercianți.

10:48-10:50 GMT: Pariurile pe petrol cresc

11:04 GMT: Trump postează despre „rezolvarea totală” a ostilităților

11:05 GMT: Petrolul scade cu 11%

Imediat, acțiunile au crescut, iar prețul de referință al petrolului din SUA – care urcase – a scăzut brusc.

După cum a relatat BBC la vremea respectivă , cu 14 minute înainte de postarea președintelui exista un număr neobișnuit de mare de pariuri pe prețul petrolului din SUA.

Același tipar a fost observat și la traderii care cumpără contracte pentru țițeiul Brent, celălalt indice major de referință al petrolului.

Schimburile păreau „cu siguranță anormale”, a declarat un analist petrolier pentru BBC la vremea respectivă.

9 aprilie 2025: Pauză de „Ziua Eliberării”

În afară de războiul din Orientul Mijlociu, există și alte exemple de activitate comercială care au stârnit nedumerire.

Pe 2 aprilie anul trecut, Trump a anunțat ceea ce a numit Ziua Eliberării – o serie amplă de tarife vamale asupra bunurilor din practic fiecare țară din lume.

Piețele bursiere din întreaga lume s-au prăbușit.

Însă, o săptămână mai târziu, când Trump a anunțat o „pauză” de 90 de zile a taxelor pentru toate țările, cu excepția Chinei, piețele bursiere au crescut vertiginos.

Indicele bursier S&P 500 a crescut cu 9,5% – una dintre cele mai mari creșteri într-o singură zi de la cel de-al Doilea Război Mondial.

18:00 BST: Traderii încep să parieze mari pe creșterea pieței bursiere

18:18 BST: Trump anunță o suspendare a tarifelor vamale

18:19 BST: Piața bursieră începe o creștere istorică

Din nou, un model neobișnuit de tranzacționare a precedat aceste evenimente, cu un număr neobișnuit de mare de pariuri.

Numărul contractelor tranzacționate a crescut la peste 10.000 pe minut imediat după ora 18:00 BST. Mai devreme în cursul zilei, numărul fusese de ordinul sutelor.

Unii traderi au pariat peste 2 milioane de dolari pe creșterea pieței bursiere în acea zi, chiar dacă aceasta trecuse prin șapte zile consecutive de pierderi. Creșterea uriașă le-ar fi putut genera un profit de aproape 20 de milioane de dolari.

Mai târziu în acea săptămână, mai mulți democrați de rang înalt din Senatul SUA au scris Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC), îndemnând autoritatea de reglementare financiară să investigheze dacă anunțurile președintelui „au îmbogățit persoanele din interiorul administrației și prietenii acesteia în detrimentul publicului american”.

Când a fost întrebat de BBC dacă a investigat aceste acuzații, un purtător de cuvânt al SEC a refuzat să comenteze.

Între timp, Casa Albă nu a răspuns solicitării BBC de a comenta niciuna dintre activitățile comerciale neobișnuite analizate în acest raport.

3 ianuarie 2026: Maduro a fost „extras”

Un utilizator a câștigat 436.000 de dolari pariind pe faptul că Nicolás Maduro va pleca din funcție până la sfârșitul lunii ianuarie.

Decembrie 2025: Pe platforma Polymarket (unde oamenii pariază pe evenimente politice, economice etc.), un utilizator numit „Burdensome-Mix” a creat un cont

2 ian. 2026: Contul pariază 32.000 de dolari pe riscul de demitere a lui Maduro

3 ian. 2026: Maduro este extras, iar Burdensome-Mix câștigă 436.000 de dolari

Creșterea recentă a piețelor de predicții online a atras, de asemenea, atenția atenției observatorilor.

Platformele bazate pe blockchain, cum ar fi Polymarket și Kalshi, oferă utilizatorilor șansa de a specula pe orice, de la vreme la baseball și politica externă a SUA.

Fiul președintelui Trump, Donald Trump Jr., este investitor în Polymarket și face parte din consiliul său consultativ. De asemenea, este consilier strategic pentru Kalshi și a fost contactat de BBC pentru comentarii.

La scurt timp după ce a încasat banii, contul și-a schimbat numele de utilizator și nu a mai plasat niciun pariu de atunci.

28 februarie 2026: Atacuri asupra Iranului

Februarie 2026: Șase conturi create pe Polymarket

28 februarie: Conturile câștigă împreună 1,2 milioane de dolari

Toți au pariat pe un atac american asupra Iranului care ar urma să aibă loc până pe 28 februarie. Când atacurile au fost confirmate de președintele Trump în primele ore ale acelei zile, conturile au câștigat 1,2 milioane de dolari împreună.

Cinci dintre acești șase utilizatori nu au mai plasat pariuri de atunci, dar una dintre activitățile recente arată că al șaselea titular a câștigat ulterior 163.000 de dolari pariind corect pe un armistițiu dintre SUA și Iran până pe 7 aprilie, anunț anunțat de Washington și Teheran în acea zi.

Polymarket a declarat pentru BBC că „stabilește, menține și aplică cele mai înalte standarde de integritate a pieței”, adăugând că lucrează „proactiv” cu autoritățile de reglementare și cu organele de aplicare a legii în acest sens.

În martie anul acesta, atât Polymarket, cât și Kalshi au prezentat noi reguli pentru a combate tranzacționarea cu informații privilegiate.

Piețele de predicții se află sub jurisdicția Comisiei de Tranzacționare cu Contracte Futures pe Mărfuri (CFTC).

CFTC nu a răspuns solicitării BBC de a comenta, dar președintele acesteia a declarat recent unei comisii din Congres că organizația sa are „toleranță zero” față de fraudă și tranzacționarea cu informații privilegiate.

De asemenea, a ieșit la iveală faptul că Casa Albă a trimis luna trecută un e-mail intern angajaților , avertizându-i să nu folosească informații privilegiate pentru a plasa pariuri pe piețele de predicții.

Purtătorul de cuvânt Davis Ingle a declarat la vremea respectivă pentru BBC că „orice insinuare că oficialii administrației sunt implicați în astfel de activități fără dovezi este o relatare nefondată și iresponsabilă”.

Greu de dovedit

Tranzacțiile cu informații privilegiate sunt considerate ilegale de când a fost adoptată Legea privind valorile mobiliare în 1933.

A fost extinsă pentru a include oficialii guvernului american în 2012, deși până în prezent nimeni nu a fost urmărit penal în temeiul legii.

Paul Oudin, profesor specializat în legislația financiară la ESSEC Business School, spune că regulile sunt dificil de aplicat.

„Autoritățile financiare nu vor iniția o urmărire penală dacă nu pot afla cine este sursa informațiilor”, spune Oudin.

Niciuna dintre autoritățile financiare americane contactate de BBC nu a recunoscut acuzațiile de utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate.

„Poți avea tranzacții masive pe un instrument financiar care arată clar că cineva era la curent cu ceea ce Donald Trump urma să declare”, spune Oudin.

„Totuși, există șanse minime ca cineva să fie urmărit penal”, adaugă el.