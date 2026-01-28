Cum au „dispărut” brusc câteva milioane de sticle de băuturi spirtoase din piața fiscalizată

Spirits România, asociație patronală care reprezintă principalii producători și importatori de băuturi spirtoase din România, atenționează că în 2025, cantitatea de alcool accizat a înregistrat o contracție de 7% față de 2024 în cazul băuturilor spirtoase, echivalentul a aproape 7 milioane de sticle de 700 ml (la 40% alcool).

Această „dispariție” bruscă a aproximativ 7 milioane de sticle de băuturi spirtoase din piața fiscalizată a generat încasări bugetare mai mici cu circa 154 de milioane de lei față de nivelul prognozat de industrie ținând cont de creșterea accizelor în anul 2025.

„Această scădere reflectă o migrare accelerată a consumului de alcool către piața neagră, pe fondul majorării accizei cu aproximativ 15% în 2025 față de 2024. Noua creștere a accizelor de 10% de la 1 ianuarie 2026 va amplifica acest fenomen. Față de 2024, consumatorii plătesc 4,13 lei în extra taxe pentru fiecare sticlă de băutură spirtoasă de 700 ml, un salt periculos de 26% în numai 13 luni. Efectele directe asupra veniturilor bugetare și a siguranței consumatorilor sunt considerabile, după cum am prognozat încă de anul trecut”, a declarat Florin Rădulescu, președintele Spirits România.

Bauturi alcoolice la raft, Foto: Jochen Tack / imageBROKER / Profimedia

În acest context, Spirits România avertizează că încasările mai mari din accize din lunile noiembrie și decembrie 2025 nu trebuie interpretate ca un succes al politicii fiscale, deoarece sunt rezultatul stocării anticipate realizate de producători și distribuitori înainte de noua majorare de 10% anunțată pentru 2026. Acest fenomen va afecta în mod dramatic achizițiile din primul trimestru al acestui an, cu consecințe directe în nivelul scăzut al accizelor colectate la buget în primul trimestru din 2026.

Pe cale de consecință, Spirits România avertizează că încasările reale riscă să se prăbușească în perioada următoare.

„Majorarea taxelor nu reprezintă o soluție sustenabilă. Avem nevoie de măsuri echilibrate, care să aducă venituri la buget, dar care să permită și dezvoltarea mediului de afaceri legal și mutarea consumului înapoi, în zona reglementată”, a declarat Florin Rădulescu.

Experiențele anterioare confirmă acest risc. În 2013, o majorare de 34% a accizei a dus, în 2014, la o scădere de aproximativ 20% a consumului taxat, în timp ce veniturile din accize au crescut cu doar 9%. Mai grav, deși consumul total de băuturi spirtoase a rămas relativ stabil, consumul netaxat a crescut cu aproximativ 10%, indicând o migrare clară către piața ilicită.

Potrivit Roland Berger, între 30% și 40% din consumul de spirtoase din România este netaxat, fiind asociat producției ilicite și contrabandei

Impactul este major: pierderi anuale estimate între 45 și 65 de milioane de euro, dar și riscuri serioase pentru sănătatea publică.

În prezent, accizele și TVA-ul reprezintă aproximativ 60% din prețul final al băuturilor spirtoase. Deși toate băuturile alcoolice conțin același ingredient activ — etanolul — taxarea este profund disproporționată. Consumatorii plătesc de aproape patru ori mai multă acciză pentru o unitate standard de băutură spirtoasă decât pentru bere și de până la 64 de ori mai mult decât pentru vin, în condițiile în care efectul asupra organismului este similar.

Spirits România a trimis autorităților încă de anul trecut o propunere de reformă substanțială a modului de calcul al accizei pentru băuturile care conțin alcool. Propunerea urmărește reducerea decalajelor actuale dintre accizele pe categorii de produse, corelarea accizelor cu conținutul efectiv de alcool pur și introducerea unui mecanism predictibil de ajustare pe baza indicelui mediu al prețurilor de consum.