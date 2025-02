Cum au fost ajutați frații Tate de către SUA să părăsească România. „Ceea ce fac ei este să arate că își protejează oamenii”

În primele săptămâni de mandat, administrația președintelui american Donald Trump și-a făcut timp să discute cu autoritățile române despre Andrew Tate și fratele său, Tristan, acuzați de DIICOT de viol și trafic de persoane, relatează Financial Times (FT).

Pe 17 februarie, Financial Times scria că administrația Trump a făcut presiuni asupra autorităților române să ridice restricțiile de călătorie pentru Andrew Tate. Joi, cei doi și-au recăpătat dreptul de a părăsi țara, și au zburat cu un avion privat către Florida, aterizând în Fort Lauderdale, unul dintre cele mai apropiate aeroporturi de Mar-a-Lago, reședința lui Trump.

Primele semne ale legăturilor dintre Trump și frații Tate — care au fost arestați în 2022 și ulterior acuzați de viol, trafic de persoane și crimă organizată — au apărut încă din 2023, scrie publicația britanică.

În acel an, Andrew Tate a susținut că „a vorbit cu Barron”, referindu-se la fiul de 18 ani al lui Trump. „Sunt foarte apropiat de familia Trump. Îi cunosc bine. Am vorbit cu Barron după incident (n.r. arestarea din decembrie 2022)”, a declarat el după ce autoritățile române i-au plasat pe el și pe fratele său în arest la domiciliu.

Câteva luni mai târziu, când Andrew Tate a postat un videoclip despre cum era „închis în propria casă”, iar fiul cel mare al lui Trump, Don Jr., a răspuns pe X că acest lucru este „o nebunie”.

Frații Tate au susținut că l-au ajutat pe Trump în alegeri

După alegerile din noiembrie din Statele Unite, Tristan Tate a făcut o afirmație despre influența lui și a fratelui său în campania lui Trump pentru Casa Albă.

„Ceea ce Andrew și eu am făcut în ultimii 4 ani a fost să ne asigurăm că tinerii, în special, cresc imuni la virusul woke mind. Milioane de tineri din Europa și SUA au o abordare sănătoasă de dreapta, pe care nu ar avea-o dacă Andrew Tate nu ar fi apărut pe ecranele telefoanelor lor”, a scris Tristan pe X, pe 8 noiembrie 2024.

Barron Trump este recunoscut ca fiind cel care l-a promovat pe tatăl său în media numită „manosphere”, adresată bărbaților, foarte masculină și care are tendințe misogine. Astfel de idei sunt promovate de influenceri prin podcasturi, Andrew Tate fiind un reprezentat al acestui tip de conținut pe internet.

Consiliera lui Trump, o „mare fană” Andrew Tate

În luna ianuarie, avocata lui Trump devenită consilier prezidențial, Alina Habba, a apărut într-un podcast alături de Andrew Tate, în care a declarat că este o „mare fană” și că „trebuia neapărat să-l cunoască”.

„Sunt de acord cu tot ce spui și te susțin aici, în State”, i-a spus ea lui Tate. „Ești sub asediu și văd asta, așa că continuă să lupți”, a adăugat Habba.

Ea a comparat detenția lui Andrew Tate cu problemele legale ale lui Trump, prezentându-i pe cei doi bărbați drept victime, notează FT. „Îți împărtășesc suferința pentru că vâd că treci prin multe dintre aceleași lucruri prin care a trecut și președintele Trump”, a mai spus Alina Habba.

Discuția dintre Grenell și Hurezeanu

Richard Grenell, trimisul special al președintelui Trump, a fost o figură prezentă în discuțiile despre eliberarea fraților Tate. Asta în condițiile în care oficialii americani au transmis că vor ca frații să-și recâștige dreptul de a călători, conform unor surse FT.

Grenell a negat că ar fi făcut vreodată presiuni României să returneze pașapoartele fraților Tate. El a declarat, pentru FT, că întâlnirile sale cu oficialii români s-au limitat la o întâlnire „întâmplătoare” cu ministrul de externe Emil Hurezeanu la Conferința de Securitate de la Munchen.

El a adăugat: „Îi susțin pe frații Tate, așa cum reiese din tweet-urile mele disponibile public”.

Hurezeanu a declarat atunci că Grenell i-a transmis că „rămâne interesat de soarta fraților Tate”, însă nu a văzut acest lucru drept o „presiune”, discuția fiind una informală și relaxată.

„Ne-am întors la vremurile bune”

Andrew Tate a postat pe X la începutul acestei luni: „Frații Tate vor fi liberi, Trump este președintele. Ne-am întors la vremurile bune. Și vor fi mai bune ca niciodată.”

Trump a declarat, joi, că nu știe „nimic” despre cazul fraților Tate. Iar premierul britanic Keir Starmer, aflat alături de Trump în Biroul Oval, a transmis că justiția trebuie să prevaleze. „Există un element britanic aici, așa că, evident, este important să se facă dreptate, iar traficul de persoane este, în opinia mea, un atac la securitate. Așadar, vom urmări evoluția acestui caz”, a declarat el.

Pe lângă dosarele aflate în curs de investigare în România, și procurorul general al Floridei, James Uthmeier, a spus că va „efectua o anchetă preliminară asupra acestor persoane”.

„Florida are toleranță zero față de traficul de persoane și violența împotriva femeilor. Dacă oricare dintre aceste presupuse infracțiuni intră sub jurisdicția Floridei, îi vom trage la răspundere”, a declarat el.

Intervenția administrației Trump în favoarea fraților Tate reflectă mentalitatea „noi împotriva lor” a liderului de la Casa Albă, a declarat profesorul de media la Universitatea din California de Sud, Gabriel Kahn. „Ceea ce fac ei este să arate că își protejează oamenii”, a precizat Kahn.

Andrew și Tristan Tate au ajuns la Florida, după un zbor de 12 ore. Aflați sub control judiciar, cei doi frați au plecat din România după ce procurorii le-au ridicat interdicția de a părăsi țara.

Ei au fost arestați în România în decembrie 2022 într-un dosar penal în care erau acuzați de trafic de persoane, spălare de bani și formarea unui grup infracțional organizat pentru a exploata sexual femei. Frații Tate, care au cetățenie britanică și americană, au negat orice faptă ilegală.

După patru luni de arest preventiv, măsura a fost schimbată în arest la domiciliu, iar ulterior în control judiciar.