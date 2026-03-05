Cum au fost montate primele șine de tramvai din București. La început au fost doar 5 km de cale de rulare

În istoria transportului public din București, tramvaiul are un loc special.

Era 1871 când pe străzile orașului au început sp circule u vagoane trase de cai, introduse de o companie franceză între Piața Victoriei și Dealul Spirii.

Câțiva ani mai târziu, în 1874, avea să fie introdus primul tramvai electric, care circula între Obor și Cotroceni.

Dar bazele transportului cu tramvaiul modern erau puse în 1912, cu construcția infrastructurii pentru noile garnituri.

Primele bucăți de șină au fost cumpărate de la compania nemțească „Westfaliche Stahlwerke Verband” și pregăteau terenul pentru retragerea din circulație a tramvaielor trase de cai.

